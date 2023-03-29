«Мы садимся в самолет, который рискует разбиться». Юваль Ной Харари — о том, к какой опасности ведет человечество искусственный интеллект 29 марта, 17:32 Юваль Ной Харари: ИИ может заставить людей нажать на курок, просто рассказав нам нужную историю (Фото:NV.ua)

Известный военный историк Юваль Ной Харари в своей колонке для The New York Times рассуждает о том, какие риски несет появление в нашей жизни искусственного интеллекта и на что будет похож мир под властью ИИ

Материал написан в соавторстве с Тристаном Харрисом и Азой Раскин.

Представьте, что при посадке на самолет, половина строивших его инженеров сообщают вам: существует десятипроцентная вероятность того, что самолет разобьется и вы вместе с остальными пассажирами погибнете. Вы бы все равно сели в этот самолет?

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В 2022 году был проведён опрос о будущих рисках использования искусственного интеллекта, в рамках которого опросили более 700 ведущих ученых и исследователей, стоящих за ведущими компаниями в области ИИ. Половина респондентов заявили, что существует 10-процентная или даже более высокая вероятность вымирания человечества (или аналогичного постоянного и серьезного ухудшения его состояния) из-за будущих систем ИИ. Технологические компании, создающие современные большие языковые модели, участвуют в гонке за то, чтобы посадить все человечество в этот самолёт.