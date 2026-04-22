Как плохая новость превратилась в хорошую

● Новость плохая: российская нефть пошла по Украине. Украина начала принимать российскую нефть через трубопровод Дружба. Об этом NV рассказали источники в нефтегазовом секторе.

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Утром компания Укртранснафта официально оповестила министерство нефти и газа Венгрии о завершении ремонтных работ на Дружбе. Там добавили, что форс-мажорные обстоятельства, стартовавшие с 27 января этого года (из-за российского удара), прекратили действовать с 18:00 21 апреля.

В то же время:

● Новость хорошая: 90 млрд евро для Украины почти готовы к использованию. Послы Евросоюза сегодня на заседании одобрили финансирование Украины на 90 млрд евро, а также 20 пакет санкций против России. Об этом сообщил представитель председательствующего в ЕС Кипра.

Спикер подчеркнул, что для окончательного утверждения решений Советом ЕС проекты пройдут письменную процедуру, которая, как ожидается, завершится 23 апреля.

Ранее законодательный акт об изменениях регламента для предоставления кредита Украине, а также 20-й пакет санкций против РФ блокировал премьер Венгрии Виктор Орбан, пользуясь необходимостью единогласного решения. Он требовал возобновить работу нефтепровода Дружба. Теперь новый премьер Петер Мадьяр заверил, что как вопрос денег для Украины разблокируют сразу после запуска Дружбы.

● Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока подтвердил возобновление транзита российской нефти через Украину по нефтепроводу Дружба. «По предварительным расчетам, нефть может поступить на территорию Венгрии уже сегодня, но не позднее завтрашнего утра…, — написал он в ФБ. — Это особенно важно в то время, когда кризис на Ближнем Востоке привел к росту цен на энергоносители и усилению рисков поставок».

● И Фицо даст заднюю. Словакия будет готова снять вето с 20-го пакета санкций ЕС против России только после того, как начнет снова получать нефть по трубопроводу Дружба, заявил словацкий премьер Роберт Фицо.

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В то же время Фицо подчеркнул, что в свете возобновления работы Дружбы снимет возражения против выделения кредита ЕС в EUR90 млрд для Украины…

● Где угодно, кроме Москвы и Минска. Киев выступает за проведение встречи лидеров Украины и РФ и обратился к определенным столицам, не только Анкаре, чтобы организовать там саммит президента Владимира Зеленского и главы Кремля Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. По его словам, украинская сторона выступает за встречу, чтобы «получить новую дипломатическую динамику».

«Мы попросили об этом турок, и мы попросили еще определенные столицы. В Турцию мы адресно обратились. Но если другая столица, кроме Москвы и Беларуси, организует такую встречу, мы поедем. И для нас это важно», — заверил Сибига.

● Герасимов врет, как дышит. Новые заявления начальника генштаба РФ Валерия Герасимова (прозвучали накануне) о продвижении россиян на фронте являются «сильно преувеличенными», констатировал Институт изучения войны.

В частности Герасимов утверждал, что с начала 2026-го российские войска якобы захватили более 1700 кв. км и 80 населенных пунктов в Украине, включая всю территорию Луганской области (из них только в марте и апреле, по его словам, около 700 кв. км и 34 населенных пункта). По собственной оценке Института изучения войны, исходя из данных открытых источников, российские войска на самом деле продвинулись лишь на 381,5 кв. км и захватили 13 населенных пунктов. Зато после 1 марта оккупанты взяли только два населенных пункта и фактически потеряли 59,79 кв. км по всему театру боевых действий. Кроме того, как напоминают аналитики, российские военные начальники ранее уже трижды заявляли о полном захвате Луганской области. И всегда врали. Так произошло и на этот раз с Герасимовым.

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Кроме того, Герасимов заявил, что россияне «освободили» 70% Лимана Донецкой области и 75% Новопавловки Днепропетровской области. Однако ISW не обнаружил никаких доказательств того, что российские войска захватили хоть какие-то районы Лимана, тогда как в Новопавловке они могут контролировать до 20,51% территории.

В ISW предполагают, что таким образом глава генштаба РФ, вероятно, пытается скрыть «разочаровывающий [для Москвы] недостаток прогресса» российской армии в ее весенне-летнем наступлении 2026 года.

● Планы Кремля остались неизменными. Россияне не оставляют попыток продвижения и намерены захватить не только Донбасс, но и всю территорию Украины. Об этом после встречи с членами новосозданного Военного экспертного совета ARES (Allied Reform and Expert Support) написал в ТГ главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам главкома, Силы обороны в ответ системно ослабляют способности россиян вести войну — целенаправленно уничтожают ресурсы, логистику и военный потенциал, каждый раз срывая планы врага.

● Руководительница испанского Минобороны прибыла в Киев. Министр обороны Испании Маргарита Роблес приехала в Киев, чтобы подтвердить намерение страны и в дальнейшем участвовать в инициативах по поддержке Украины как в гуманитарной сфере, так и в области безопасности и обороны.

Роблес в Киеве пообещала, что в этом году — начиная с мая — Испания передаст Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC (для пограничников), а также партию артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. В ответ министр обороны Михаил Федоров поблагодарил официальный Мадрид за его вклад в виде ракет для ЗРК Patriot по программе PURL — испанцы выделили 100 млн евро на ракеты, приобрели их в США и передали ВСУ.

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● Нет россиянам покоя. Силы обороны 21 и в ночь на 22 апреля поразили ряд важных объектов россиян, в частности пункт управления движением военных кораблей Черноморского флота РФ Стрелецкий в Севастополе, сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме этого, поражены пункты управления БпЛА в районах населенных пунктов Коровяковка и Теткино Курской области РФ и пункта управления БпЛА Молния в районе Добролюбовки на Харьковщине.

● Несмотря на дерзкие слова Трампа. Военные США внедрили украинские технологии и опыт противодействия беспилотникам для усиления защиты своей авиабазы в Саудовской Аравии на фоне атак Ирана. Об этом написало Reuters, ссылаясь на пять человек, знакомых с ситуацией.

По данным источников, США начали использовать украинские технологии противодействия дронам на авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии после серии атак, которые вызвали разрушение техники и гибель военнослужащего.

Ранее президент США Дональд Трамп публично уверял, что Украина будет последней страной, у которой он попросит помощи в вопросе Ирана.

● Кстати, в Белом доме по инициативе Трампа составляют перечень «хороших и плохих» стран НАТО — в зависимости от того, отказались ли те поддержать войну против Ирана. Об этом написало Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов и представителя Пентагона.

● Украинские корабли помогут в Ормузском проливе. Четыре украинских минных тральщика, которые сейчас стоят в английском Портсмуте, могут присоединиться к британско-французской миссии по восстановлению судоходства в Ормузском проливе после завершения войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщила Times со ссылкой на источник в военных кругах Украины.

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Сейчас в Великобритании пришвартованы тральщики HMS Shoreham и HMS Grimsby, переданные ВСУ от Королевского флота в 2023 году, а также UNS Mariupol и UNS Melitopol, переданные Украине после службы во флотах Бельгии и Нидерландов.

● Путину дорогая нефть не поможет. Резкий скачок цен на нефть, вызванный войной на Ближнем Востоке, вряд ли поможет российскому диктатору оживить вялую экономику РФ, находящуюся на грани рецессии, говорится в материале Bloomberg.

Аналитики признают, что подорожание нефти увеличивает экспортные доходы России до самого высокого с 2022-го уровня. Но это вряд ли приведет к ускорению роста экономики в условиях одних из самых высоких в мире расходов на заимствования. «Хотя более высокие цены на нефть, связанные с конфликтом в Иране, могут принести дополнительные 1−3 трлн рублей к бюджетным доходам в 2026 году, российская экономика сталкивается со значительными рисками, которых высокие цены на нефть не помогут избежать», — сказала Bloomberg ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

● Северсталь, одна из крупнейших металлургических компаний России, на которую приходится шестая часть всей выплавки стали в стране, в начале 2026-го оказалась на грани убытков, написала The Moscow Times.

● Украина вернула более 2 тыс. детей, похищенных россиянами. За время работы инициативы Bring Kids Back UA домой удалось вернуть более 2100 украинских детей, которых похитила Россия, из них 150 — с начала 2026 года, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Недавно впервые на уровне ООН депортацию и принудительное перемещение наших детей квалифицировали как преступление против человечности. Это очень важно, и такую работу необходимо продолжать», — отметил глава украинского государства.

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● УЗ запустит шесть специальных детских вагонов. Укрзализныця весной добавит в свой парк шесть новых детских купейных вагонов. Все они пройдут капитально-восстановительный ремонт, будут дополнены образовательными и интерактивными компонентами и адаптированы для комфортных и безопасных путешествий с детьми. Соответствующие билеты начнут поступать в продажу с 24 апреля.

Первые три вагона уже прошли полное переоборудование и будут курсировать в составе двух поездов: № 011/012 Львов — Одесса и № 001/002 Харьков — Ивано-Франковск. Еще три вагона добавят в состав других поездов в ближайшее время. «Это длинные маршруты, соединяющие ряд областей, в частности прифронтовых, а значит точно помогут сделать путешествие ребенка приятнее», — пояснил Александр Перцовский, председатель правления УЗ.

В вагонах установлены дополнительные коридорные поручни по росту ребенка, защитные элементы для верхних полочек, пеленальные столики и навесные сиденья в уборных, манежи для безопасного сна и подогреватели бутылочек детского питания. Там будет детское меню: сырнички или наггетсы с гречкой. Отдельное внимание уделено доступности — вагоны оснащены дополнительными складными пандусами. Все вагоны объединяет концепция Сказочный украинский лес, которая отражена в оформлении интерьера и логике взаимодействия с пространством.

И напоследок:

● Ребров ушел. Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила об увольнении Сергея Реброва с поста главного тренера национальной сборной. Президент организации Андрей Шевченко поблагодарил бывшего одноклубника за вклад в развитие молодых футболистов.

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Ребров возглавил сборную в 2023 году. За 34 матча под его руководством команда одержала 16 побед, потерпела 10 поражений и свела еще восемь игр к ничьим. На Евро-2024 сине-желтые не сумели выйти в плей-офф. В розыгрыше Лиги наций Украина заняла второе место в квартете с Чехией, Грузией и Албанией, но в плей-офф за выход в дивизион А проиграла Бельгии (3:1, 0:3). Сборной под руководством Реброва не удалось попасть на чемпионат мира 2026 года, потому что она уступила Швеции (1: 3) в матче плей-офф отбора.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.