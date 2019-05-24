Реальный и дешевый инструмент. Как вернуть Крым Сегодня, 09:49 544 Цей матеріал також доступний українською

Совмин Крыма в экзиле — законный и действенный инструмент в сложной работе по деоккупации

Особый конституционно-правовой статус АР Крым способствовал оккупации и аннексии полуострова. Заявление псевдопредседателя правительства Крыма с призывом о помощи в РФ придала всей преступной компании статус «спасительной».Возобновление функционирования и работы председателя Совета министров АР Крым может стать прямым контраргументом и основой контрмер. Председатель правительства АР Крым, согласно Конституции Украины имеет значительные возможности и полномочия на внешнеполитическом и внешнеэкономическом уровне.В вопросах защиты прав граждан и борьбы с терроризмом председатель СМ АР Крым имеет уникальную дееспособность и правоспособность на любых уровнях.Вовлечение иностранных партнеров и «всемирно известных международных игроков» в «крымские вопросы» экономического и инвестиционного характера, автоматически способствует их участию и в политико-правовом контексте.Участие представителя СМ АР Крым в деятельности международных и межгосударственных институтах по борьбе с терроризмом, в том числе тех, в которых участвует РФ, спровоцирует агрессора на определенные политико-дипломатические маневры. РФ вынуждена будет или признавать юрисдикцию Украинского Совета министров АР Крым, или выходить из международных антитеррористических организаций (учреждений) демаршем, что в перспективе может упростить вопрос признания агрессора организатором и спонсором международного терроризма.

Реакция агрессора не заставит себя долго ждать

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Председатель СМ АР Крым может подготовить документы по защите прав человека и борьбы с терроризмом на территории АРК. Эти международные документысоглашения) могут быть публично подписаны со всеми ведущими странами мира. Информация об их подписании может быть максимально распространена по дипломатическим каналам. Подписание таких документов дополнительно подтвердит признание другими государствами украинской юрисдикции в Крыму, фактов оккупации и фактов террористической деятельности в Крыму. Правильные выверенные действия официального конституционного представителя украинского Крыма приведут к более сфокусированному результату по признанию украинского Крыма. Реакция агрессора не заставит себя долго ждать. Российская сторона вынуждена будет реагировать на такие публичные международные договоры и соглашения. Такая международная активность Украины в лице председателя официального правительства Крыма определенно будет расценена агрессором как политическая провокация, что в принципе и нужно Украине. Российская сторона вынуждена будет обращаться к международным институтам с определенными заявлениями и нотами, но этотфронт» будет для нее проигрышным.Это кратко и лишь по внешнему блоку. Кроме того, Совмин Крыма в экзиле может и должен заниматься работой с крымчанами-переселенцами, обеспечивать постоянную коммуникацию с нашими гражданами на полуострове, заниматься возобновлением работы крымских учреждений и госпредприятий на материке, сохранение украинских брендов и торговых марок Крыма. И многое другое, упущенное сегодня из поля зрения.Восстановление работы СМ АРК — реальный, дешёвый и эффективный инструмент в работе по деоккупации полуострова.

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