Реальная история. Чей был Крым? Сегодня, 17:26 595 Цей матеріал також доступний українською

Три четверти века назад, 18 мая 1944 года началась депортация из Крыма коренного крымскотатарского народа

Началась по повелению Сталина. До них из Крыма были выселены немцы — потом болгары, армяне, греки, персы, итальянцы. Гитлер думал сделать Крым курортом для настоящих арийцев, Сталин легко сделал его курортом для настоящих славян, главным образом чекистов, в меньшей степени — для военных инвалидов. А коренные народы в теплушках для скота поехали в Казахстан, Среднюю Азию, Алтай. По разным подсчетам от 10 до 30 % депортированных умерли по дороге, страдая от невыносимых условий. Геноцид? Безусловно. Страшное преступление коммунистического режима.

Порой говорят — крымские татары сотрудничали с Гитлером. Во-первых, далеко не все и даже не большинство, а выселили всех. Во-вторых, те кто сотрудничали, делали это не от хорошей жизни — так допекла их коммунистическая власть, коллективизация, голодомор, террор, религиозные преследования, что готовы были пойти на союз с врагом.

В-третьих, и около миллиона славянских граждан СССР пошли служить к Гитлеру, но всех русских Сталин всё же переселять не стал, хотя многих и отправил на верную смерть на Колыму и Таймыр.

И, наконец, в-четвертых, татары Крыма были потомками многих древних культурных народов. Крым был их землей. Российская Империя захватила Ханство нарушая все международные договоры и создала для мусульман полуострова такие условия, что их численность постоянно и быстро сокращалась. Об этом та историческая справка, которой я хочу поделиться.

Из владельцев, коренные жители стали арендаторами

Крым — не наша земля. Сейчас это часть Украины, и народу Украины, в том числе и татарам Крыма решать — как им жить дальше.

Но мои соболезнования, моя память и моя любовь с вами — татары Крыма, со всеми депортированными народами древней Таврии.

В древности и средневековье Крымским полуостровом владели многие государства и на его земле сменялись многие народы. Но России тогда еще просто не было, а русы и славяне если и появлялись в Крыму, то в очень небольших количествах. Да, в XI веке на Тамани (ныне Кубань) существовало Тмутараканское княжество, в котором правили Рюриковичи. Оно владело, по всей видимости, какой-то частью восточного Крыма и находилось в вассальной зависимости от Константинополя.

Потом Крымом владела Римская Империя (Византия), потом монголы, потом Золотая орда. Южное побережье Константинополь передал во второй половине XIII века генуэзцам и ими был создано Готское капитанство. Летом 1475 года Османская империя покорила Крым. В степной части полуострова и в Приазовье османы сохранили вассальное им Крымское ханство под властью рода Гиреев, южное побережье включили непосредственно в свои владения. Население Крыма в то время было очень пестрым, там оставалось немало греков, итальянцев, армян, евреев, славян, половцев, потомков хазар, готов и даже варягов. Степное население было преимущественно монголоидным, горное и приморское — европеоидным по расовым признакам. Языком межнационального общения постепенно стал крымскотатарский язык — половецкий в своей основе, как полагают многие филологи, но с множеством заимствований из турецкого, греческого и итальянского. На полуострове бок о бок жили мусульмане, христиане различных деноминаций, иудеи. Но русским этот удивительный крымский мир не был до апреля 1783 г.

Присоединен к Российской Империи Крым был без соблюдения международных правовых процедур. Захват Крымского ханства Россией был коварным и кровавым. Коренное население Крыма, из-за эмиграции в единоверную Турцию и из-за жестокостей новой власти, уменьшилось в пять раз в конце XVIII столетия. Христиан Крыма князь Потемкин, так понявший полученное Россией право на защиту единоверцев в Крыму по Кучук-Кайнарджийскому договору с Турцией 1774 г., насильственно переселял на пустынные земли северного Причерноморья. Многие из них, не желали покидать родные земли и переходили в ислам, дабы избежать депортации. Еще в 1930-е годы во многих крымскотатарских поселениях было два кладбища — действующее мусульманское и закрытое христианское, и старики объясняли молодым, что заботиться надо об обоих, ведь и на христианском похоронены «наши предки».

Русское правление в Крыму отнюдь не было для коренного населения благодеянием. Мусульманские джамааты (общины) лишились собственности на воду и землю, которая перешла к русским дворянам или государству. Из владельцев, коренные жители стали арендаторами. Лучше всего качество правления оценить можно по движению населения. Когда в стране жить хорошо и привольно — иммигрируют в нее, а не бегут из неё. Из Крыма за сто лет русской власти — от Екатерины II до Александра II включительно, выехало около 900 тысяч местных мусульман. На место мусульман приезжали христиане Османской империи — греки, болгары, армяне. Приезжали из России и прямо из Германии и Австрии немецкие колонисты. Украинских хлеборобов и русских мужиков переселяли на опустевшие земли их помещики. В Крыму в 1795 г. татары составляли 87,6 процента населения, а в 1897 — 35,6, в 1920 — 25,0, в 1939 — 19,4 процента.

Кстати, очень похожая ситуация была и в Абхазии, и на Кавказском побережье нынешней РФ — в XIX веке мусульманское население, страдая от исповедного гнета и несвободы, массово уезжало в Османскую империю и замещалось разноплеменным христианским, частично приезжавшим из турецких Анатолии и Балкан, частично — из других провинций Российской империи.

Что же до формального числа лет владения, то Османская империя владела Крымом три века, а Российская — 134 года), РСФСР же, продолжателем которой объявила себя нынешняя РФ, владела Крымом с ноября 1920 по май 1954 года, то есть 33,5 года, а Украинская ССР и нынешняя Украина — 60 лет (с 1954 по 2014 год). Так что из всех стран, владевших Крымом на протяжении истории, РСФСР-РФ владела им меньше всего.

Но за время этого короткого владения власть РСФСР совершила в Крыму множество преступлений и против коренного крымскотатарского народа, и против всех иных народов полуострова, включая и русских. Захватив в ноябре 1920 года Крым, большевики тут же устроили кровавую резню не ушедших с генералом Врангелем белогвардейцев и сочувствовавших белым гражданских лиц. Тогда погибло около 60 тысяч человек. Спровоцированный большевиками голод 1921−22 годов стоил жизни еще около 80 тысяч человек, на этот раз в значительной части — крымских татар. Коллективизация привела к гибели и насильственной депортации еще нескольких десятков тысяч людей всех национальностей. В августе 1941 года из Крыма была насильственно выселена 61 тысяча немцев, в январе-феврале 1942 -400 итальянцев — потомков средневековых генуэзцев. В мае-августе 1944 года из Крыма были выселены все крымские татары (195 тысяч человек), греки (14 300), болгары (12 100), армяне (10 000), турки и персы (3 500). Почти половина переселяемых погибла в пути или умерла из-за невыносимых условий в местах нового заселения. Это был настоящий геноцид, во многом похожий на османский геноцид армян в 1915 г. Ужасно — но факт. Население Крыма сократилось в три раза. В 1939 г. на полуострове жили 1 126 тысяч человек, в сентябре 1944 г. — 379 тысяч. И среди оставшихся — только русские, украинцы (21%), белорусы. Крым стал снова заселяться. И в опустевшие дома вселяли ветеранов войны, демобилизовавшихся офицеров советской армии, НКВД, политработников.

Состав населения Крыма драматически изменился. Все его исторические этнические группы исчезли с полуострова. Только в 1980-е началось возвращение выживших изгнанников, их детей и внуков. Но дома их были заселены другими людьми, земли принадлежали иным владельцам. Как и повсюду, между заселенцами и возвращенцами возникли жестокие конфликты. Можно только удивляться, что в этих обстоятельствах почти половина крымских татар и некоторое число изгнанников из иных народов нашло в себе силы вернуться на родную, ставшую столь горькой, землю.

Текст опубликован с разрешения автора

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