Возможно ли контрнаступление на информационном фронте 14 июня, 16:53 NV Премиум

Украинцев в соцсетях уже неделю как искренне удивляет неоднозначная реакция Запада на подрыв Каховской ГЭС

Точнее, наших неравнодушных граждан возмущает, почему авторитетные американские и европейские СМИ позволяют себе согласиться с Россией в том, что катастрофу устроила украинская сторона. Тем более, что российский диктатор Владимир Путин пусть молчал неделю, но все же 13 июня на встрече с так называемыми военными корреспондентами в Кремле заявил: плотину взорвала украинская сторона.

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Но разве кто-то в цивилизованном демократическом мире может принимать на веру и повторять слова диктаторов? Ведь по умолчанию сказанное ими должно восприниматься с точностью до наоборот. Если маньяк говорит — преступление не его рук дело, значит совершил преступление именно он.

Проблема, скажем так, не всегда адекватной, реалистичной оценки факта совершения преступления в интересах объекта насилия (умышленно так закручиваю, чтобы избежать слова жертва) имеет на Западе, и в частности — в западной культуре, плохо знакомый, а то и вовсе не знакомый нам контекст. Краткое объяснение звучит так: монстр не всегда виноват в том, что он монстр, и чудовищу надо давать шанс. Кто-то может выглядеть чудовищем, иметь в послужном списке доказанные преступления. Но это вовсе не дает право автоматически вешать на него очередное преступление.

Неоднозначность персонажей — то, чего противники массовой культуры во всем мире требуют от продуктов этой культуры. Вот есть герои и антигерои комиксов, вечные антагонисты. Например, Бэтмен и Джокер. Однако однажды журналист-расследователь Эдвард Брок в процессе очередного расследования заражается симбиотом и превращается в монстра Венома, который питается живыми людьми. Так кто теперь Брок — носитель опасного вируса или его укротитель? Это не единственный актуальный сюжет из Вселенной Marvel Comics. А если добавить сюда классическую историю из Вселенной Звездных войн, в которой Энакин Скайуокер переходит на темную сторону и становится Дартом Вейдером, можно увидеть: западный мир не только дает право монстру стать на светлую сторону, но и герою — перейти на сторону зла.

Чтобы такое контрнаступление состоялось, украинцы должны не перестрелять, а перекричать Россию и россиян

Примеров можно привести немало. Но давайте не забывать: принцип не все так однозначно начал активно формироваться в западной массовой культуре и соответственно — в информационном, правовом и политическом полях по завершению Второй мировой войны. Когда государства-победители могли себе позволить категорически осудить Гитлера, гитлеризм, нацизм, потому что все это потерпело крах в результате военного поражения. Зато всяким другим общественным процессам давали шанс на развитие и переосмысление. СССР как член антигитлеровской коалиции подобный шанс тоже получил.

Удивленные западной реакцией на российский теракт могут прочитать исследование британца Лоренса Риса Аушвиц, написанное еще в 2005 году и только в прошлом переведенное и изданное в Украине. Автор приводит факты: о массовых уничтожениях в концлагере Аушвиц-Биркенау, как и в других подобных, часть западного мира ничего знать не хотела. Еще раз: это здесь и теперь мир знает об Аушвице. А пока продолжалась Вторая мировая и лагерь действовал, слышалось: мы знаем о каких-то трудовых лагерях и знаем, что нацисты удерживают там узников. Но у нас тоже есть места лишения свободы, там сидят заключенные, потому что так устроена пенитенциарная система. Тем более, что в 1944 году гестапо допустило миссию Международного Красного Креста проинспектировать концентрационный лагерь-гетто Терезиенштат, расположенный в Протекторате Богемии и Моравии, ныне Чешская Республика. Перед визитом там провели программу так называемого обустройства. А после — сняли пропагандистский фильм с участием заключенных, которые живут и работают в достатке, имеют все права и всем довольны. По завершению съемок почти все, кто попал в кадр, были уничтожены в Аушвице.

Но раньше так же действовали руководители СССР. В 1928 году по заказу ОГПУ, советского предтечи нацистского гестапо, создали пропагандистскую ленту Соловки. Она рассказывала о хорошей жизни в Соловецком трудовом лагере, а по сути — первом советском концлагере. Фильм представлял место массового уничтожения людей как рукотворное общество будущего, приближающее к идеалам коммунизма. На Западе это съели, потому что адвокатом Соловков был лично Максим Горький. И — внимание! — у власти в СССР еще не было товарища Сталина. Точнее, он был, но лишь примерялся к гайкам, которые намеревался вскоре закрутить.

В этом году Россия тратит на свой патриотический контент 20 миллиардов рублей. Это война в информационном поле, и она не менее кровавая и не менее ужасная, чем то, что происходит на полях. В популяризацию себя, в попытки отбелить свои преступления Россия вкладывает страшные деньги. Они способны на любую ложь. Здесь цитируется выступление командира подразделения Ангелы Тайры, основательницы БФ Мрия Юлии Паевской (Тайры). Но это не новость, не сенсация, лишь очередная констатация давно очевидного факта: для Германии период нацизма был позором и постыдной болезнью. Для России — привычным и обычным применением на практике идеологии рашизма. И наша беда, как беда цивилизованного мира — в том, что Россия не удовлетворена результатами победы во Второй мировой войне.

Против Украины играет то, что немецкий нацизм официально осужден и ему можно противопоставлять все что угодно. Включая, как ни прискорбно это прозвучит, рашизм. Россия в силу ряда причин до сих пор легитимна для Запада и не только для него. Те, кто называет себя нашими партнерами, одновременно — благодаря упомянутому выше контексту о неоднозначности Добра и Зла после Второй мировой, если исключить из списка нацистов, — оставляют и за Россией право голоса. Ведь Россия не была — она остается партнером наших партнеров.

Так же Западу проще было поверить прикормленному Кремлем журналисту Уолтеру Дюранти, который в свое время отрицал факт организованного Голодомора в Украине, чем репортеру-валийцу Гарету Джонсу, который назвал тогда вещи своими именами. Обратили внимание, что многие страны признают Голодомор геноцидом украинцев только теперь. Почему? Потому что до недавнего времени российская пропаганда утверждала обратное, и ей верили. Списывая это на некие разборки между взаимно оскорбленными соседями.

Вот почему контрнаступление на информационном фронте не менее важно, чем на военном. Более того: одна из причин не только масштабного, но и в целом — вторжения России в Украину весной 2014 года — длительное пребывание Украины и Запада именно в российском, рашистском информационном поле. Во времена, когда Россия вливала в пропаганду миллиарды и создавала себе площадки влияния на Западе, в Украине ходила грустная поговорка: если миллиардер хочет стать миллионером, пусть вкладывает деньги в культуру. Государственной политики здесь почти не было. Частные медиахолдинги не заморачивались и наполняли эфиры российским и пророссийским контентом.

Сейчас сползание с российской информационной и культурной иглы для многих украинцев болезненно. Но такой же болезненный процесс переживает и Запад: оказывается, прислушиваться к России безопаснее, уютнее и даже толерантнее, демократичнее. Дадим злу небольшой шанс, не всех же собак на Россию вешать…

Проблема с информационным контрнаступлением — в том, что для него не предоставляют и никогда не предоставят оружие. Чтобы такое контрнаступление состоялось, Украина и украинцы должны не перестрелять, а перекричать Россию и россиян. В мире, где наш враг имеет такое же право голоса, как и наш друг, и где с таким правом до сих пор считаются, это значительно труднее, чем разработать и воплотить военную операцию. Именно поэтому у нас внутри страны все чаще кричат друг на друга, а не на врага: это же не требует никаких ресурсов. Но и победу не приближает.

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