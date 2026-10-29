Украине нужна независимая разведка

Генеральный директор, технический директор (CTO) и основатель Nemesis Global, Inc., компании по разработке программного обеспечения для кибер- и национальной безопасности — офисы в Вашингтоне и Киеве

Сдерживание агрессии РФ после войны важно для суверенитета Украины и долгосрочной безопасности Европы. Но способна ли Украина — не член НАТО и ЕС и уставшая от войны — возглавить усилия по сдерживанию?

Ответ — да, она должна.

Ключевыми факторами сдерживания являются превосходство в сфере разведки и независимость. Полагаться на импортируемые разведданные — слишком большой риск, учитывая изменчивость геополитических альянсов и сомнительных коммерческих поставщиков разведывательной информации. Став поставщиком разведданных, Украина кардинально меняет свой статус в Европе: из потребителя она превращается в важного участника системы обеспечения безопасности. Расширенные разведывательные возможности приносят результаты уже сейчас, но их главная ценность заключается в создании фундамента для сдерживания России после завершения конфликта.

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Политика сдерживания, проводимая США в период холодной войны (1947−1991 гг.), демонстрирует этот механизм. После Второй мировой войны США обладали значительной дипломатической, военной и экономической мощью. Однако основой стратегии сдерживания стали масштабные разведывательные программы, нацеленные на Советский Союз. США вложили огромные ресурсы в тайный сбор разведывательных данных. В результате они получили беспрецедентный доступ к засекреченным проектам и новым намерениям Советского Союза.

Политика сдерживания США во время холодной войны демонстрирует этот механизм

Шпионаж сам по себе не сдерживал Советский Союз. Политика сдерживания США демонстрирует важность разведывательного превосходства при реализации долгосрочной стратегии сдерживания. США использовали это преимущество для создания таких инициатив, как НАТО и план Маршалла. Эти программы утвердили США в роли главного лидера и незаменимого источника дипломатической, разведывательной, военной и экономической (DIME) поддержки для восстанавливающихся европейских стран. Сочетание лидерства и предоставления поддержки по линии DIME способствовало укреплению доверия и формированию устойчивой зависимости от возможностей США. В совокупности лидерство, оказание помощи, возникшая зависимость и превосходство в сфере разведки обеспечили США авторитет и «мягкую силу», необходимые для формирования глобального порядка и поддержания сдерживания Советского Союза на протяжении десятилетий.

Украина уже выступает источником дипломатической и военной силы. Экономическая мощь со временем восстановится. Однако сегодня Украина остается преимущественно потребителем данных иностранной разведки, и эта зависимость препятствует ее способности возглавить архитектуру сдерживания в постконфликтный период, а не просто участвовать в ней.

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Ждать окончания войны, чтобы усилить существующие возможности Украины по сбору разведданных, было бы слишком поздно. Впрочем, Украина не начинает с нуля в плане имеющегося потенциала. Однако нынешние разведывательные программы распределены между несколькими ведомствами. Объединение этих разрозненных возможностей в единый национальный разведывательный инструмент укрепит военные операции уже сейчас и заложит основу для более эффективного государственного управления в будущем.

Запуск долгосрочной и затратной инициативы в сфере национальной безопасности на данном этапе войны — решение не оптимальное, но необходимое. Преимущество в сфере разведки для Украины — это не просто мера по снижению рисков или повышению оперативной эффективности. Это фундаментальный потенциал для формирования «мягкой силы», необходимой для руководства программами постконфликтного урегулирования, сдерживания России и обеспечения позиций Украины в меняющемся глобальном миропорядке. Отказ от создания этого потенциала сейчас означает утрату будущего источника «мягкой силы» и лидерства.