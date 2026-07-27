Никто в России этого не понимает. Но, по крайней мере, одно там знают точно: Украину толкают в спину проклятые европейцы.

Когда люди очень долго живут в искаженном мире, они теряют понимание причинно-следственных связей. Сначала картину мира искажает пропаганда. А затем люди и сами начинают искажать собственную картину мира, потому что так безопаснее. Безопасно не говорить, не думать, не знать. Если вы будете очень стараться чего-то не знать, вы этого не узнаете.

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Поэтому топливный кризис в России вызван не войной — это искусственный кризис, сговор нефтяных олигархов против рядовых россиян.

Это не может быть войной, ведь войны нет

Поэтому атаки на склады российских маркетплейсов вызваны не войной — это заказные атаки, за которыми стоят крупные международные маркетплейсы, стремящиеся захватить российский рынок.

Это не может быть войной, ведь войны нет. Им много лет твердили по телевизору, что войны нет. Есть только «СВО», а это ведь совсем другое.

И потом, почему всё это происходит на территории России? Так быть не должно, ведь «СВО» — в Украине.

Да и вообще, это всё Украина сама себя обстреливала, чтобы публиковать фотографии.

Потому и нет антивоенных движений — ведь войны «нет».

(А во время Афганской и чеченских войн были масштабные движения).

Так что не надейтесь, что до них дойдет.

Не ждите бунта против режима. Режим просто развалится, так как не сможет дальше функционировать. И в этот момент ушлые дельцы разберут всё на запчасти.

Идейных сейчас нет, а жадных — предостаточно.

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Текст опубликован с разрешения автора