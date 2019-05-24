Разумная альтернатива референдуму Сегодня, 15:40 1092 Цей матеріал також доступний українською

Если мы начнем спрашивать украинцев, чего они хотят, а потом пытаться это воплощать, то с большой вероятностью получим экономический коллапс

Кажется, что может быть демократичнее, чем спросить людей их мнение посредством референдума. Учитывая развитие цифровых технологий, можно раздать гражданам цифровые ID и проводить референдумы по любым вопросам почти каждый день.

Но есть несколько «Но».

1. Украинцы уязвимы к популизму.

Многие из них поддерживают решения, которые будут иметь негативные последствия. Наиболее яркий пример из нашего исследования — 90,4% считают, что государственный контроль за ценами положительно повлияет на их благосостояние. Экономическая теория гласит, что это приведет к дефициту товаров.

Хотели бы вы, чтобы врач предложил вам самому выбирать лечение?

Итак, если мы начнем спрашивать украинцев, чего они хотят, а потом пытаться это воплощать, то с большой вероятностью получим экономический коллапс.

2. Решения по результатам референдумов игнорируют интересы меньшинств.

Голосование на референдуме предусматривает, что побеждает решение, за которое проголосовало наибольшее количество граждан. То есть действует принцип — все трофеи победителю.

А как насчет тех, кто был против? В противоположность референдуму, введение пропорциональной системы с открытыми списками позволило бы меньшинствам иметь своих представителей в парламенте. И там, во время обсуждений, их интересы бы учитывали с большей вероятностью.

3. Референдум снимает ответственность за принятие решения с политика.

И хотели бы вы, чтобы врач предложил вам самому выбирать лечение? Без квалифицированной помощи врача, максимум, что вы можете — это пить обезболивающее. И при аппендиците или ином серьезном заболевании это не поможет.

Аналогичная ситуация в политике. Вместо референдумов нам нужны профессиональные решения. Политики должны диагностировать проблему, а затем взять на себя ответственность за ее решение.

4. Риск проведения референдумов по всем вопросам состоит в их императивности.

Даже если ее нет юридически, избиратели не поймут, если их о чем-то спросили, а потом это мнение проигнорировали. Чтобы узнать, что думают граждане по вопросам государственной политики, имеем более эффективный инструмент — социологические опросы.

Они намного сложнее методологически, но дешевле для бюджета, а также дают больше возможностей. Социология позволяет не просто получить ответ — «да» или «нет», а понять причинно-следственную связь. Опросы дают возможность смотреть на результаты в разрезе различных социально-демографических групп. Качественные исследования помогают генерировать новые идеи.

Так что вместо референдумов, политикам стоит больше внимания уделять социологии. И прежде чем воплощать желания граждан, привлекать экономистов или других специалистов, чтобы оценить их реалистичность и потенциальную вредность.

Текст опубликован с разрешения автора

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