Что это нам дает и как будет реагировать Россия

1. Примерно год назад Крымский мост перестал быть для Путина сакральным объектом (он начал жить в иных виртуальных реальностях, где становится третьим полюсом мира и уничтожает НАТО). Несмотря на это, россияне постоянно посылали сигналы: если украинцы ударят по мосту, они уничтожат мосты через Днепр.

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Россияне начали первыми.

Теперь разрушение [Керченского] моста, несмотря ни на что, будет иметь как символическое, так и практическое значение.

2. Крым де-факто оказался в блокаде. Паромов нет, железной дороги нет. Есть только «дорога смерти» через так называемый сухопутный коридор. То есть ситуация там будет действительно очень плохой.

Из информационного пространства России Крым просто исчезнет

3. В таких случаях россияне просто вычеркивают этот регион из информационной повестки. Так было с Курской областью во время нашей спецоперации, с Белгородом — во время блэкаута. Так будет с Крымом, Севастополем и другими оккупированными частями Украины. Крым просто исчезнет из информационного пространства России.

4. Удар по мосту повлияет на военную логистику российской группировки Днепр и не позволит россиянам усилить боевые действия на этом направлении. При этом ограничения Starshield, к сожалению, сдерживают наши возможности терроризировать трассу Новороссия.

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Текст опубликован с разрешения автора