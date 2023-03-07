Страшное проклятие для россиян 7 марта, 22:05 Эксклюзив NV

Хочу сказать несколько слов о видеозаписи, на которой российские военные убивают безоружного украинского воина

Безусловно, этот воин являет собой пример удивительного спокойствия, достойного мужества, — полную антитезу истерическому визгливому такому псевдопатриотизму, который сейчас можно наблюдать в российских зомбоящиках.

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Надо сказать, что даже враги были поражены его мужеством. Я прочитал один околовагнеровский телеграм-канал. Там написано: «Справедливости ради замечу, что военнослужащий Украины, несмотря на все сегодняшние терки, ушел более чем достойно».

Я уверен, что этот воин станет (да стал уже) одним из символов несокрушимости Украины, народа украинского на долгие годы вперед. Это самый настоящий герой, которого будут помнить еще очень долго.

Помните, в самом начале большого вторжения случилась история с островом Змеиный, когда туда подошел российский военный корабль, потребовал всем сдаться, и его послали по всем известному адресу. Я вот тогда сказал, что это событие — на уровне древнегреческой трагедии, когда небольшой отряд защитников оказывается перед лицом огромной армии вторжения. Они понимают, что биться не могут или если могут, то все они погибнут, и единственное, что остается, наложить на своего врага перед лицом богов скажем так Древней Греции, самое страшное проклятие-пророчество, которое обязательно сбудется. И оно рано или поздно настигнет тех, против кого направлено.

И вот тогда случилось именно это на острове Змеиный, когда этому кораблю посоветовали идти по всем известному адресу. Я тогда без особой надежды на исполнение этого проклятия говорил, но все равно сказал, что да это древнегреческий сюжет, это проклятие рано или поздно обязательно исполнится. Я не думал, что он исполнится настолько рано, потому что оно исполнилось буквально через несколько месяцев, когда крейсер Москва, тот самый крейсер Москва, который подошел к острову Змеиный был потоплен. А многие моряки с острова Змеиный оказались даже не убиты, а потом вернулись домой. То есть исполнилось это пророчество и проклятия в полном объеме, даже может быть с перехлестом.

«Слава Україні» в его словах — это не просто приветствие, это предсказание

Вот тут, как мне кажется, случай еще более яркий, еще более очевидный. Мы не только видим эту ситуацию, причем выглядит она гораздо более человеческой (там все-таки корабли, острова, тут просто люди), даже более драматичный и ответ украинского солдата, он еще более, холодный, достойный на вот эти угрозы в свой адрес. Я бы сказал, это пророчество еще более высокого уровня, то есть слова «Слава Україні» в его словах — это не просто приветствие, это предсказание, которое обязательно сбудется.

Это означает, что Украина обязательно победит в этой войне, что именно за Украиной будет слава. Имя этого человека будет славиться вечно, а вот враги его сгинут без имени и без памяти. Вернее, память о них останется, но крайне неприятная. Они сами, их потомки будут проклятые во веки веков. Так устроен наш мир.

Мне кажется, это очень важный сюжет. Он переносит войну с чисто эмпирического уровня, на такой метауровень, на символический уровень.

Вот это тоже удивительно: россияне много пишут сейчас это на всех Telegram-каналах, говорят об этом в телеэфирах своих и так далее, что расстрелянный солдат мог на самом деле быть россиянином и что украинцы в этом случае совершили военное преступление. Ну, это очевидный бред. Я даже не хочу обсуждать это, но один момент хочу отметить. Даже они, даже в России люди видят в этом солдате силу, смелость, мужественность и они очень-очень-очень хотят, чтобы он каким-то чудесным образом оказался россиянином. Знаете, что это такое? Это зависть. Они завидуют, они мечтают, чтобы у них появился такой же герой.

Вообще, с российской стороны в этой войне нет ни одного героя, ни одного человека, который проявил бы какие-то мужества, прославился. Все с закрытыми лицами, все заблюренные, нет ни одного человека, который покрыл бы себя какой-то славой, каким-то героизмом. Ноль. Потому, что в принципе не может быть. Потому что теоретически у захватчиков, оккупантов, карателей — какие могут быть герои? Никаких. Поэтому их там все лица и заблюренные. Они бандиты, убийцы, они безоружных людей убивают. И вот это вот зависть, даже тоска по герою.

Как ни старалась российская пропаганда, все равно в России очень многие увидели эту видеозапись, так вот, когда смотришь ее, видно, что этот человек, которого убивают, он прав. С любой стороны. И вот то обстоятельство, что он является украинцем, делает всю эту войну несправедливой на каком-то глубинном уровне, даже на подсознательном. Человек, когда смотрит этот ролик он понимает, что невинного человека убивают бандиты, и то, что он является украинцем, делает войну несправедливой, а его убийц — моральными уродами. Даже в глазах многих россиян. Для меня это было удивительным открытием — «зачем же так, ну не надо так» и так далее. То есть даже россияне понимают, что так поступать нельзя.

Эта история, этот случай, станет важным эпизодом во всей этой войне и в учебниках истории об этом солдате, его подвиге будет написано обязательно. Я думаю, что будут улицы названы его именем и памятники появятся, и так далее. Этот человек настоящий герой. Без всяких вопросов.

Больше смотрите в видеоблоге Ивана Яковины: