Что я думаю о заявлении Amnesty International
Я так же, как и вы видел заявление Amnesty International
Так же, как и вы, им возмущен. Считаю его несправедливым.
Понимаю, что в ответ на критику Amnesty International скажет, так мы же критикуем обе стороны конфликта.
Но давайте четко договоримся о понимании простых вещей.
Такое поведение Amnesty International — это не поиск и донесение мировой правды. Это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой. Между страной, тысячами уничтожающей гражданское население. И отчаянно защищающейся страной, спасающей свой народ, спасающей континент от этого нашествия.
Поэтому, пожалуйста, прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты.
Займитесь донесением правды, системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия.
Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв — граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торец Донецкой области сегодня.
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