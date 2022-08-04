Что я думаю о заявлении Amnesty International 4 августа, 16:48

Я так же, как и вы видел заявление Amnesty International

Так же, как и вы, им возмущен. Считаю его несправедливым.

Понимаю, что в ответ на критику Amnesty International скажет, так мы же критикуем обе стороны конфликта.

Но давайте четко договоримся о понимании простых вещей.

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Такое поведение Amnesty International — это не поиск и донесение мировой правды. Это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой. Между страной, тысячами уничтожающей гражданское население. И отчаянно защищающейся страной, спасающей свой народ, спасающей континент от этого нашествия.

Поэтому, пожалуйста, прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты.

Займитесь донесением правды, системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия.

Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв — граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торец Донецкой области сегодня.

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