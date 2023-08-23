Валерий Пекар

Валерий Пекар

Предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы

Два мифа о победе Украины

23 августа, 17:58
NV Премиум
Поделиться:

Должны произойти большие, непреодолимые, необратимые изменения в самой России для того, чтобы она не угрожала больше Украине

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента согласовал заключение о создании временной специальной комиссии по вопросам разработки основных принципов государственной политики «О взаимодействии с национальными движениями малых и коренных народов Российской Федерации». Будет еще лучше новость тогда, когда на пленарном заседании проголосуют за создание этой временной специальной комиссии. Но это уже означает, что парламент серьезно принял к рассмотрению этот вопрос. Давайте я объясню, о чем идет речь.

Видео дня

Начнем с того, что мы стремимся все к нашей победе. И одни украинцы, украинки бьются с оружием в руках за эту победу. Другие работают для того, донатят, волонтерят, все переживают о победе. Но что такое победа?

Теги:   Владимир Путин Дагестан Радио NV Война России против Украины распад России победа Украины хорошие русские русские либералы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X