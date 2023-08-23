Два мифа о победе Украины 23 августа, 17:58 NV Премиум

Должны произойти большие, непреодолимые, необратимые изменения в самой России для того, чтобы она не угрожала больше Украине

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента согласовал заключение о создании временной специальной комиссии по вопросам разработки основных принципов государственной политики «О взаимодействии с национальными движениями малых и коренных народов Российской Федерации». Будет еще лучше новость тогда, когда на пленарном заседании проголосуют за создание этой временной специальной комиссии. Но это уже означает, что парламент серьезно принял к рассмотрению этот вопрос. Давайте я объясню, о чем идет речь.

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Начнем с того, что мы стремимся все к нашей победе. И одни украинцы, украинки бьются с оружием в руках за эту победу. Другие работают для того, донатят, волонтерят, все переживают о победе. Но что такое победа?