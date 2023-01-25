К каким реальным сценариям распада России следует готовиться 25 января, 14:12

Попробуем рассмотреть потенциальную дезинтеграцию России с исторической перспективы

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года в украинских и западных СМИ приобрела популярность тема возможного распада Российской Федерации (РФ) на несколько независимых государственных субъектов. Количество таких публикаций увеличивается с успехами украинских вооруженных сил на фронтах и возникающими в армии РФ проблемами.

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В сентябре 2022 года, когда нашим военным успешно удалось отвоевать у россиян территории Харьковской области генерал Бен Годжес, заявил, что мир должен быть готов к развалу РФ и сравнил потенциальный ее распад с дезинтеграцией СССР, к которой Запад не был готов. В начале января 2023 сразу несколько ведущих изданий (Politico, Foreign Policy, New York The Sun, The Sunday Guardian) посвятили статьи и комментарии вопросу дезинтеграционных процессов в РФ. Главными ньюз-мейкерами по этой теме в Украине являются секретарь СНБО Алексей Данилов и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, время от времени поднимающие вопросы распада РФ в своих выступлениях и комментариях.

Недавно опубликованные результаты опроса 167 экспертов изданием Atlantic Council свидетельствуют, что 40% респондентов считают коллапс России в следующее десятилетие неизбежным из-за революции, гражданской войны, политической дезинтеграции или других причин.

Попробуем рассмотреть потенциальную дезинтеграцию России с исторической перспективы.

Ключевым вопросом, по-моему, в процессе развала РФ является сила и влиятельность национальных движений (т.е. тех сил, которые стремятся обрести независимость для своих этнических групп или автономных образований) внутри современной России. А также юридические, экономические и безопасностные факторы, которые будут влиять, в частности, на поддержку дезинтеграционных стремлений народов России западными демократиями.

Развал РФ может произойти по принципу домино





С точки зрения политики имперской Москвы в последние несколько десятилетий применялись все рычаги для подавления таких движений, как, в принципе, это делалось и столетиями до этого. Несмотря на то, что Татарстан, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Карелия, Якутия (Саха), Башкортостан, Чувашия, как и некоторые другие субъекты федерации, являются республиками и имеют собственные конституции с закрепленным правом на национальное самоопределение, это не свидетельство свободного демократического развития этих национальных сообществ. Скорее, наоборот.

Из истории Украины мы знаем, что в июне 1917 года Украинская центральная рада (УЦР) провозгласила свой Первый универсал об автономии, а в ноябре Третий — об образовании Украинской Народной Республики (УНР). Сходной была ситуация и в других регионах бывшей империи. В декабре 1917 года был провозглашен республикой Татарстан. С этого периода берет свое начало и тюркское государственное образование Идель-Урал, охватывающее земли современной Чувашской Республики, Татарстана, Башкортостана и ряда близлежащих районов Оренбургской, Челябинской и Самарской областей. В феврале 1918 года была создана Кубанская Народная Республика, а в июне — Сибирская республика.

Все эти образования со временем прекратили свое существование под давлением Красной армии. Сумели провозгласить и удержать свою независимость те нации, которые имели сильные национальные движения, относительно недавнюю традицию существования собственного государства, а также поддержку среди чиновников США, Великобритании и Франции, стран-победительниц в Первой мировой войне, создававших новый мировой порядок. Тогда независимость провозгласили поляки, финны, латвийцы, эстонцы, литовцы.

В этот период Российская империя испытала полураспад, однако со временем была восстановлена большевиками. В своей новой империи игнорировать национальные чувства большевики не могли, потому с политикой так называемой коренизации пытались «стать своими» для покоренных народов, придав, временно, населению этих территорий определенные черты настоящих национальных образований, как атрибутику. Таким образом, Российская империя из монархического государственного образования была трансформирована в федерацию социалистических республик — СССР. Однако имперскость никуда не делась, а «независимость» национальных республик была условной.

Попытка еще одной перестройки «старой» российской империи в середине 1980-х годов на фоне военных неудач в Афганистане и демократизации общественной жизни потерпела неудачу и привела к очередному полураспаду. Сначала откололись от имперского центра центрально-европейские страны, а дальше эта тенденция продолжилась уже и в советских республиках. Украинская ССР, которая располагалась ближе всего к таким государствам, и чье национальное движение так и не удалось подавить террором, войнами и репрессиями, особенно активное в эмиграции, провозгласила в 1990 году суверенитет, а через год — независимость. Спустя еще несколько месяцев СССР прекратил свое существование.

Воспользовались этой возможностью и приступили к так называемому параду суверенитетов и территории, которые сейчас находятся в составе РФ. В 1990 году провозгласила декларацию о суверенитете республика Татарстан, однако до провозглашения независимости дело не дошло. Чиновники Татарстана некоторое время пользовались автономными правами в составе РФ, но недавно Путин их отменил. В 1991 году свой суверенитет провозгласила Чечено-Ингушская АССР и стала 16 союзной республикой. После деления на Чеченскую республику Ичкерия и Ингушетию чеченцы воспользовались своим правом на выход из союзного договора и провозгласили независимость, которая была подавлена россиянами в начале 2000-х после двух кровопролитных войн.

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В общем, российское руководство после распада СССР с помощью типичного имперского метода «кнута и пряника» смогло удерживать под контролем все субъекты РФ. Однако начавшаяся полномасштабная война с Украиной уже спровоцировала определенные кризисные явления, связанные с сопротивлением мобилизации в республиках. Также российская пропаганда продолжает использовать образы «кадыровцев», военных бурят и других нерусских народов как самых жестоких и обученных участников боевых действий в Украине, пытаясь таким способом перебросить будущую ответственность за преступления армии РФ на представителей других народов.

Современная Россия — это авторитарная страна с фашистским режимом у власти. Культ личности и пропаганда являются ключевыми факторами, позволяющими оставаться у власти путинскому окружению и продолжать вести войну с Украиной. Кремль в последние годы делал все, чтобы подавить любые порывы у субъектов федерации обособиться.

Предполагают, что развал РФ может произойти по принципу домино, когда провозглашение независимости в одной из республик спровоцирует такие же действия в других регионах и на территории РФ может появиться 20 независимых государственных образований. Одной из тех республик, которые могут спровоцировать эффект домино в современной РФ, считают Чечню. Именно чеченцы имеют историю длительной борьбы за собственное признание против Кремля, а также многочисленную и влиятельную диаспору. Не исключено, что местные элиты во главе с Рамзаном Кадыровым, которые сейчас являются прислужниками Путина, с его ослаблением или смертью будут видеть для себя больше пользы в полном обособлении. Однако важно, чтобы представители национального чеченского движения, находящиеся за пределами Чечни, были готовы поддержать стремление к обособлению, а также смогли найти понимание с теми, кто не покидал территорию республики. И здесь, по моему убеждению, есть наибольшая угроза успешному восстановлению независимости Чеченской республики. Такое положение дел может спровоцировать новый военный конфликт на Кавказе, в который могут быть вовлечены и соседние регионы.

Такого сценария, который иногда называют «Югославским сценарием», опасаются правительства западных государств, поэтому относятся с осторожностью к любой поддержке национальных стремлений народов России.

Гораздо более вероятным и желанным сценарием будет мирная дезинтеграция, что-то вроде 1991 года и развала СССР. Этот процесс может начаться с Татарстана, находящейся на Волге республики. Эта территория достаточно самостоятельна в экономическом плане и потеряла свои автономные черты не так давно. Кроме того, как уже отмечалось, в 1917 году была предпринята попытка объединения в единое государство Идель-Урал всех тюркских и финно-угрских народов региона Поволжья. Поэтому вполне вероятно, что опираясь на историческую традицию и имея недавний опыт автономного правления, в период турбулентности и вакуума политической власти в РФ Татарстан, как и другие образования этого региона, смогут мирно отделиться и провозгласить независимость.

Кардинально противоположно может развиваться ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке. Китайская Народная Республика (КНР), которая четко пока не очертила свое отношение к развязанной Путиным войне в Украине, но чья дружба с РФ не имеет предела, может заявить о своих претензиях на этот регион. Это позволит усилиться КНР не только территориально и полезными ископаемыми, но даст доступ к Северному Ледовитому океану, чей покров с каждым годом уменьшается и борьба за ресурсы которого еще впереди.

Современная империя РФ со временем претерпит очередной распад. Под влиянием развязавшейся войны, экономического спада, внутренней борьбы разных политических групп, увеличения национального сознания и ослабления диктатора в РФ может начаться процесс дезинтеграции. Каким он будет сейчас затруднительно ответить, его успешность будет зависеть от силы национальных движений и готовности западных демократий поддержать народы России на их пути к образованию независимых государств.

Важно, чтобы Украина как государство, находящееся на острие борьбы с российским империализмом, делала все возможное для ослабления позиций путинского режима в республиках и автономных образованиях РФ и усиления их национальных движений. Безусловно, определенные шаги уже сделаны. Украина признала Чечню временно оккупированной, а в составе ВСУ воюют подразделения, состоящие из представителей народов РФ. Однако требуется большая координация их борьбы на внешнеполитическом уровне.

В 1943 году недалеко от Ровно состоялась Первая конференция порабощенных народов, которая ставила целью формирование национальных революционных армий из числа национальных формирований Украинской повстанческой армии (УПА), которые в ходе движения советско-германского фронта на запад и ослабления силового аппарата СССР должны были прорваться к своим национальным территориям и заняться созданием независимых образований. Тогда этот сценарий не удалось воплотить, но удалось объединить в диаспоре под руководством украинцев представителей всех порабощенных коммунизмом и российским империализмом народов в Антибольшевистском блоке народов (АБН). Сейчас нужно учитывать этот исторический опыт и подстраивать под нужды сегодняшних реалий борьбы против Москвы.

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