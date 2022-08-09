Дал зеленый свет. Какие процессы запустила речь Орбана о «смешанных расах» 9 августа, 11:27

Популистские лидеры, похоже, больше не испытывают необходимости в том, чтобы скрывать свой расизм для получения власти

За время своего долгого пребывания на посту премьер-министра Венгрии Виктор Орбан сказал много глупых и опасных вещей. Но его недавняя речь, в которой он утверждал, что европейцы не хотят жить в странах со «смешанными расами» — и что европейские страны, позволившие своим родословным смешаться с другими расами, «больше не являются нациями» — определенно представляет собой «новый минимум». В своей речи Орбан заявил, что в социальном плане венгры готовы «смешиваться» с другими, но они «не хотят становиться смешанной расой». Вместо того чтобы подвергнуться остракизму за свой расистский демарш, Орбан выступил с программной речью на Конференции консервативных политических действий, главной встрече американских правых в Далласе.

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Выступление Орбана стало моментом поразительной искренности для венгерского премьера, который на протяжении последних десяти лет в основном пытался скрывать свои расистские и антисемитские наклонности. Его комментарии, сделанные во время встречи с членами венгерской общины в Румынии, были настолько оскорбительны, что его давний советник Зуза Хегедюш объявила об отставке после двух десятилетий, проведенных с ним бок о бок.

Хегедюш не стеснялась в выражениях, обсуждая выступление Орбана. Как дочь родителей, переживших Холокост, она осудила речь Орбана за «чисто нацистский текст», «достойный Геббельса». Осуждая новые планы Европейского союза по ограничению импорта природного газа из России, Орбан нашел способ пошутить о нацистских газовых камерах — «немцам многое об этом известно» — комментарий, который, безусловно, поспособствовал решению Хегедюш порвать с ним.

Ультраправые популисты наконец сбросили маску респектабельности

На протяжении большей части последнего десятилетия лидеры глобальных крайне правых, такие как Орбан, довольствовались тем, что сообщали о своем врожденном расизме с помощью кодовых слов, подталкиваний локтем и подмигиваний. Дональд Трамп, всегда готовый дать волю своим расистским инстинктам, стал исключением, но более дисциплинированные популисты, такие как француженка Марин Ле Пен, приложили значительные усилия, чтобы убежать от расистского и фашистского прошлого своих движений. В случае Ле Пен это прошлое было создано ее расистски настроенным отцом, Жаном-Мари Ле Пеном, служившим десантником во время войны в Алжире и осужденным за отрицание Холокоста. Приняв Национальный фронт от своего отца, Ле Пен переименовала его в Национальное объединение, название, которое пытается вызвать воспоминания о Шарле де Голле, а не о Бенито Муссолини.

Но популистские лидеры, очевидно, больше не испытывают необходимости в том, чтобы скрывать свой расизм для получения власти. Джорджии Мелони, харизматичному лидеру самопровозглашенной партии «постфашистов» Братья Италии — и нынешней фаворитке на пост премьер-министра Италии — нет необходимости возиться с кодовыми словами, чтобы успокоить избирателей-расистов, поскольку родословную её партии можно проследить до Муссолини. Таким образом, она позиционирует себя динамичным игроком, который меняет правила игры, обхаживает итальянцев, уставших от экономического спада в стране и оправданий этого со стороны политического истеблишмента, пропагандируя при этом крайне антимиграционные взгляды.

В Соединенных Штатах открытый расизм и антисемитизм в настоящее время проявляются в полной мере благодаря новаторским пертурбациям президентства Трампа. После марша белых националистов в 2017 году в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, во время которого неонацисты с факелами в руках скандировали «Евреи нас не заменят»; а его потенциальные преемники и помощники были еще более прямолинейны, бывший президент позорно заявил, что «с обеих сторон были очень хорошие люди».

Возьмем Дуга Мастриано, кандидата от республиканцев на пост губернатора Пенсильвании. Мастриано является беззастенчивым белым Христианским националистом. Убежденный трампист «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) Мастриано не только яростный пропагандист «Большой лжи» Трампа о том, что президентские выборы 2020 года были украдены; он фактически присоединился к толпе, марширующей в Капитолий США 6 января 2021 года. (Мастриано поспешил заявить, что он не врывался в Капитолий, но презрение, которое он продемонстрировал к американской демократии в тот день, все еще имеет значение, поскольку губернаторы США имеют большую власть над тем, как проводятся выборы в их штатах.)

Поэтому неудивительно, что губернаторская кампания Мастриано кажется еще более беспорядочной и раскольнической, чем кампания Трампа. Говорят, что он отказывается давать интервью журналистам и медиа-организациям, не исповедующими открыто христианство, и, по имеющейся информации, он заплатил за «консалтинговые» услуги социальной медиа-платформе Gab, известной как убежище для белых националистов, и чей основатель и лидер Эндрю Торба является одним из самых известных антисемитов Америки. Мастриано, по-видимому, пытался использовать Gab, чтобы заручиться политической поддержкой ультраправых избирателей, которые могут помочь ему одержать победу над его оппонентом-демократом Джошем Шапиро, который оказался евреем.

За большей частью риторики «украденных выборов» стоит идея о том, что общины меньшинств являются основным источником того, что беспокоит Америку. Блейк Мастерс, бывший венчурный капиталист и ученик ультраправого миллиардера Питера Тиля, который в этом месяце выиграл кандидатуру от республиканцев в Сенат США в Аризоне, обвиняет меньшинства не только в поражении Трампа на выборах, но и в насилии с применением огнестрельного оружия.

Всегда ли этот коктейль расизма, шовинизма и антисемитизма присутствовал, бурлил под поверхностью, просто ожидая, пока кто-то вроде Трампа даст ему зеленый свет? Или это результат более глубоких изменений? Культурные войны, которые долгое время использовались правыми для получения преимущества на выборах и разжигались такими людьми, как Руперт Мердок, чтобы увеличить свою прибыль, возможно, отравили такое количество умов, что сегодня некоторые политики считают, что открытый расизм, сексизм и анти-ЛГБТК является самым верным путем к победе.

В любом случае, похоже, ультраправые популисты наконец сбросили маску респектабельности. Раскрыв свои расистские карты, они открыли реальные силы, которые оживляют их движение.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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