Почему Рамштайн не принес Украине Leopard 20 января, 18:21

Чем жила страна 20 января 2022 года

● Зеленский просит F-16 и ракеты большой дальности. Сегодня состоялась встреча министров обороны стран — союзниц Украины в формате Рамштайн. К ее участникам обратился президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что остается мало времени и «мы должны действовать быстро», а «Кремль должен проиграть». «Вы сильные люди могущественных стран… Я призываю вас к принятию таких решений, которые могут лишить российское зло какой-либо силы», — сказал он.

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Зеленский заявил, что участники встречи могут гарантировать артиллерию и авиацию, которые остановят террор. «В ваших силах одержать победу», — сказал он. И призвал предоставить Украине ракеты большей дальности и истребители F-16. «Я могу сотни раз поблагодарить вас, и это будет абсолютно справедливо и честно, учитывая все, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей — это не сотни танков. Мы все можем говорить тысячи слов, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против российской артиллерии, или зенитные ракеты, необходимые для защиты людей от российских авиаударов», — добавил Зеленский.

● Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой, заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. По словам дипломата, он смотрит на такую возможность с открытым разумом. Министр также сказал об отсутствии табу и на поставку обычного оборудования. Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что страна готова оплатить и поставки в Украину танков Leopard (Нидерланды уже раньше заплатили за отправку в Киев советских танков Т-72 из Чехии).

● Накануне Белый дом объявил о передаче для ВСУ нового пакета военной помощи на $2,5 млрд — тот стал одним из крупнейших со времен 24 февраля 2022 года и содержит сотни единиц бронетехники и важную поддержку ПВО. В то же время, в пакете нет ракет GLSDB, которыми можно достреливать до временно оккупированного Джанкоя в украинском Крыму.

США, в частности, предоставят: дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS); 8 систем ПВО Avenger; 59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядов калибра 25 мм; 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker с 20 минными установками; 53 противоминно-стойких транспортных средства (MRAP); 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV); 20 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм; примерно 600 высокоточных 155-мм артснарядов; 95 тыс. снарядов калибра 105 мм; примерно 11,8 тыс. 120-мм минометных снарядов; дополнительные боеприпасы для HIMARS.

● На фоне отказа США в передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS британские официальные лица более открыты относительно поставки подобных систем, написал CNN со ссылкой на источники. Эти дискуссии проходят «тихо», ведь Британия не хочет казаться отдельной от союзников.

● США поддерживают намерение Украины деоккупировать Крым «любыми средствами и любым оружием», заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос о возможности деоккупации полуострова американским оружием. По ее словам, Вашингтон давно придерживается позиции, что Крым является частью Украины.

● Глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи союзников Украины в формате Рамштайн заявил, что США будут поддерживать Киев «столько, сколько нужно». По словам Остина, Путин в начале вторжения думал, что Украина развалится, а мир отвернется от нее. «Он не рассчитывал на мастерство украинских военных. И он не рассчитывал на вас. Но мы должны сохранить наш импульс и нашу решимость, и мы должны копать еще глубже. Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира. Мы будем обязательно поддерживать самооборону Украины столько, сколько потребуется», — отметил глава Пентагона. И добавил, что сейчас «не время медлить». Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами, и история наблюдает за нами. Поэтому мы не отступим и не дрогнем в нашей решимости помочь Украине защитить себя от имперской агрессии России", — резюмировал он.

● Вашингтон и Берлин так и не смогли договориться о поставке ВСУ немецких танков Leopard 2 накануне встречи Рамштайн, сообщил телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с ситуацией. Этот вопрос 19 января обсуждали глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны Германии Борис Писториус. «Было бы странно, если бы Германия передумала, несмотря на давление Ллойда Остина», — рассказал один из собеседников.

В конце концов, эта патовая ситуация повторилась и на Рамштайне:

● Рамштайн танков не дал. Участники Контактной группы по обороне Украины во время заседания в формате Рамштайн не договорились о поставке ВСУ танков Leopard 2. Об этом со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его словам, главы оборонных ведомств и начальники штабов стран Запада так и не сумели выработать единую позицию по передаче Украине немецких танков. «Необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», — заявил Писториус, добавив, что пока неясно, когда будет принято окончательное по этому поводу.

Министр отказался отвечать на вопрос, предоставит ли Германия разрешение на экспорт своих танков Польше и другим готовым на это странам.

А потом появилась следующая информация:

● Берлин готов действовать быстро, если страны-союзницы достигнут консенсуса по поводу поставок танков Leopard для Украины, заявил Борис Писториус. Об этом сообщил CNN. «Что касается поставки Leopard, единого мнения нет», — сказал немецкий министр журналистам на авиабазе Рамштайн. Он опроверг заявления о том, что Германия стоит по пути «объединенной коалиции» стран, выступающих за отправку танков в Украину.

«Есть веские причины для поставки, и есть веские причины против нее. А учитывая общую обстановку войны, которая длится уже почти год, все „за“ и „против“ приходится очень тщательно взвешивать, и эту оценку явно разделяют многие союзники», — добавил Писториус. И объяснил, что вопрос о разрешениях на экспорт не обсуждался на встречах в пятницу.

● Продолжайте. Перед встречей Рамштайн президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал позицию канцлера Олафа Шольца в вопросе поставки тяжелого вооружения Украине. Он заявил, что считает правильной «осторожную позицию» правительства Германии по поставке тяжелого вооружения в Украину. По его словам, каждый ответственный политик должен задаться вопросом, когда и при каких обстоятельствах конфликт может резко обостриться. «Это следует учитывать, а также оценить влияние цены отсутствия поддержки», — сказал Штайнмайер.

● Компромисс Шольца: лучше ПВО. Германия приняла решение выделить более 1 млрд евро на весенний военный пакет поддержки Украины. Об этом сообщил министр обороны страны Борис Писториус. Новый пакет военной помощи от Берлина будет включать и противовоздушную оборону. Как отметил Писториус, Германия планирует передать Украине подразделение ЗРК Patriot, еще семь САУ Gepard и еще один ЗРК Iris-T SLM с дополнительными управляемыми ракетами.

Танков в этом пакете военной помощи не будет. Писториус добавил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard, которые просит Украина.

● Боррель говорит о танках. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что некоторые европейские страны готовы направить тяжелые танки Украине. Он надеялся, что решение об их поставках будет принято на сегодняшней встрече в формате Рамштайн. «Мы должны дать Украине оружие, необходимое не только для отражения [атак], что они и делают, но и для того, чтобы вернуть территорию», — сказал Боррель.

● Евросоюз продолжит разрабатывать новые пакеты санкций в отношении России, несмотря на то, что дебаты на эту тему в блоке становятся все сложнее. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель во время вчерашнего визита в Киев.

● Чехия и Словакия поддерживают идею поставки Украине танков Leopard и готовы передать Киеву часть тех, которые получили от Германии в рамках «кругового обмена», написало FAZ со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По данным собеседников, речь идет о 30 танках, которые были скуплены и поставлены на хранение промышленностью после списания со складов Швейцарии и Германии.

● Президент Финляндии Саули Нийнисте утвердил выделение 12-го пакета военной помощи Украине, в который войдут тяжелые вооружения и боеприпасы. Он будет включать вооружение более чем на 400 млн евро. В общей сложности Финляндия выделила Украине военную помощь на 590 млн евро.

Ранее Нийнисте подтвердил, что его страна может передать Украине небольшое количество танков Leopard. 16 января министр обороны страны Микко Савола сообщил, что вопрос предоставления такой техники будет обсуждаться на встрече в формате Рамштайн 20 января.

● Тайный визит директора ЦРУ в Киев. Директор ЦРУ США Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила The Washington Post. Журналисты отмечают, что Бернс и руководство Украины обсудили данные США о возможностях нового наступления РФ. Также на встрече говорили о дальнейшей поддержке Конгресса США. Бернс отметил «остроту момента на поле боя и признал, что в какой-то момент помощь будет труднее получить».

В то же время, Зеленский и его команда оставили встречу с впечатлением, что поддержка Украины остается сильной.

Еще о тайном:

● Украинской разведке стало известно, что Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении 23 февраля. Об этом сообщила The Wall Street Journal. По данным издания, информацию передал банкир Денис Киреев, работавший в украинских подразделениях Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а также в Ощадбанке. В марте 2022 года он погиб во время задержания СБУ, но ГУР Минобороны сообщило, что Киреев сотрудничал с разведкой и погиб во время выполнения специального задания.

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что работать на разведку Киреев начал весной 2021-го, когда начали появляться первые сообщения СМИ о том, что РФ готовит полномасштабное вторжение в Украину. 23 февраля Киреев передал данные ГУР о том, что утром кремлевский диктатор отдал приказ о начале войны и подчеркнул, что одной из целей оккупантов будет аэропорт в Гостомеле для дальнейшего захвата Киева. «Если бы не Киреев, вероятнее всего, Киев был бы взят», — сообщил Буданов.

● Блицкриг Путина вернулся к Путину. Через 11 месяцев после вторжения России пришлось перейти к крайне странным мерам в собственной столице: на крыше нескольких построек в центре Москвы (в частности, на здании минобороны РФ и на обычном офисном центре) установили колесные зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь (эти машины поднимали кранами). Еще один такой комплекс разместили неподалеку от подмосковной путинской резиденции Ново-Огарево. Минимум на двух площадках в столице страны-агрессора поставили и зенитно-ракетные комплексы С-400.

Спикер Кремля Песков не смог прокомментировать эти «меры безопасности», переадресовав вопрос ведомству Шойгу. Мол, именно оно отвечает за безопасность страны в целом и столицы в частности.

Главе МИД РФ Лаврову напомнили многократные обвинения в адрес властей Украины относительно установки систем ПВО в жилых кварталах «вопреки всем законам ведения войны и международному гуманитарному праву». Именно это теперь сделали сами власти РФ в центре Москвы.

● «Повар Путина» зарабатывает на Африке. Кремлевская ЧВК Вагнера расширяет добычу полезных ископаемых в Африке, сообщило Politico со ссылкой на западного чиновника и американский внутренний документ.

По информации Politico, за последний год «вагнеровцы» значительно расширили деятельность в Центральноафриканской республике, а их прибыль от добычи полезных ископаемых может вырасти почти до $1 млрд. Сотрудник издания среди западных чиновников предположил, що ЧВК, вероятнно, будет использовать деньги для закупки оружия и вербовки новых боевиков.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что владелец ЧВК Пригожин тратит более $100 млн в месяц на финансирование своих боевиков в Украине. По оценке США, в Украине дислоцированы 50 тыс. боевиков ЧВК, из которых 10 тыс. — контрактники, а остальные завербованы в российских тюрьмах.

● Стало почти на 120 тыс. врагов меньше. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 119 300 своих военных, за минувшие сутки — 770. Такие данные к утру 20 января обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты потеряли более 20 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 3139 (+3 за сутки), боевые бронированные машины — 6241 (+6), артсистемы — 2129 (+7), реактивные системы залпового огня — 442 (+0), средства ПВО — 220 (+0), самолеты — 287 (+0), г вертолеты — 277 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1886 (+4) и многое другое.

● ВСУ отразили атаки оккупантов около 16 населенных пунктов, сообщил Генштаб. Враг основные усилия сосредотачивает на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском — обороняется. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Дылиевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области и Малая Токмачка и Степное в Запорожской области.

И для финала:

● 53-й Всемирный экономический форум в Давосе, состоявшийся 16−20 января, стал площадкой для беспрецедентного единения политиков и бизнес-элит вокруг поддержки Украины, которой противоречила лишь позиция Германии относительно поставок танков для ВСУ. Об этом в своих материалах пишут западные СМИ, подводя итоги самых знаковых для Украины событий и выступлений Давоса-2023.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.