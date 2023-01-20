Я увидел это своими глазами. Как война изменила жизнь в России 20 января, 19:09 Эксклюзив NV

Один из самых больших уроков, вынесенных из моей поездки — огромный разрыв между представлениями о России на Западе и тем, что вы видите, когда туда приезжаете

Прошел год с тех пор, как я в последний раз был в России. В то время большинство людей, которых я встречал, считали перспективу войны с Украиной очень отдаленной, несмотря на массовое наращивание войск на границе. Поэтому мне было любопытно посмотреть, как изменилось их отношение с тех пор. Не менее важно было увидеть своими глазами, как война изменила жизнь в России.

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Первым сюрпризом стало то, насколько нормальной выглядела жизнь. Несмотря на все сообщения СМИ о гибели и унынии, наступивших в результате западных санкций, на самом деле все работает так же, как и раньше. Работает местный банкинг, вовремя выплачиваются зарплаты и пенсии, кипит повсеместная электронная коммерция, магазины забиты продуктами и ширпотребом. По крайней мере, в Санкт-Петербурге я безуспешно пытался заметить какие-либо изменения в повседневной жизни по сравнению с январем 2021 года.

Тем не менее, если копнуть глубже, влияние санкций налицо. Одной из постоянно всплывающих проблем были запчасти для автомобилей, которые стали заметно дороже. Но даже в этой сфере сейчас идут новые поставки. Это касается и всего остального, ориентированного на потребителя. Дефицита нет даже в западных товарах вроде виски — полки супермаркетов забиты до отказа.

Ограничения на поездки в ЕС возымели свое действие, но ничего похожего на меры, введенные во время пандемии COVID. Люди по-прежнему могут путешествовать во многие страны, включая Турцию, Египет или страны Персидского залива.

Если копнуть глубже, влияние санкций налицо

В деловой сфере жалуются на трудности, особенно в сфере импорта/экспорта. Но после нескольких месяцев хаоса бизнес нашел новые маршруты доставок через третьи страны, такие как Турция или Казахстан.

Знакомый, работающий в сфере обороны, посмеялся над предположением о том, что у России могут закончиться ракеты. Он сказал мне, что оборонная промышленность годами накапливала запасы основных деталей, а также сейчас она все больше переходит на альтернативное местное производство (хотя это утверждение я не смог проверить). Остальное все еще можно купить — пусть и по завышенным ценам. Их реальная проблема не в недостатке запчастей, а в способности наращивать производство для выполнения растущих военных заказов.

Общее впечатление от разговоров с людьми из разных сфер бизнеса таково, что их основной упор делается на адаптацию к новым нормам. Многое станет менее эффективным и более дорогим, но российская экономика не рухнет.

Если это кризис для России, а это так и есть, то он совершенно не похож на потрясения начала 1990-х годов, когда государство, общество и экономика рушились одновременно.

Не говори о войне