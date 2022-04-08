Миллиардные потери Кремля и новое преступление российских войск 8 апреля, 22:45 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 8 апреля 2022 года

● Миллиардные потери Кремля: пятый пакет санкций стал активен. Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает, в частности, постепенный отказ от импорта угля из страны-агрессора. «Помимо санкций, ЕС ясно дал понять, что сокращение нашей зависимости от импорта энергоносителей из России является настоятельным императивом», — сказано в соответствующем заявлении Еврокомиссии (ЕК).

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● Ограничения затрагивает четвертую часть всего экспорта угля из РФ, что означает около 8 млрд евро убытков в год для страны-агрессора, подсчитали в ЕК.

● Также ЕС полностью запретил операции и заморозил активы четырех банков РФ, которые сейчас полностью отрезаны от рынков (отключены от SWIFT), — на них приходится 23% всего банковского сектора страны-агрессора.

● Кроме того, ЕС полностью запретил российским и белорусским грузовым дорожным операторам работать на территории союза, и запретил судам под триколором заходить в свои порты. Исключения — медицинские, пищевые, энергетические и гуманитарные цели.

● Также ЕС ввел дополнительные ограничения на сумму 10 млрд. евро в год, — на экспорт квантовых компьютеров, полупроводников, чувствительного оборудования, транспорта и химических веществ. Запрещено и поставлять в РФ авиатопливо.

● Будапешту пора открыть глаза. Премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал руководство Венгрии, которое не хочет «открыть глаза» на преступления российской армии в Украине. Оккупанты, по его мнению, используют в Украине методы «советской власти», которые хорошо знакомы полякам.

● «Наша задача — восстановить справедливость. Поэтому Польша призывает создать Международную комиссию по расследованию российских преступлений в Украине… Сегодня самое главное — открыть глаза всем, в том числе и в Европе: Западной и Восточной. Особенно тем, кто в Венгрии. Если кто-то сегодня не замечает российских преступлений в Украине, не называет их по имени, это ошибка, и мы должны как можно быстрее от нее отказаться», — заявил Моравецкий.

● Польский премьер также поддержал Европарламент, который призвал к полному эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа.

● Белый дом: РФ — изгой. Президент США Джо Байден одобрил результаты голосования Генассамблеи ООН об исключении РФ из Совета по правам человека. «Это значимый шаг международного сообщества, еще раз демонстрирующий, как война Путина превратила Россию в международного изгоя», — сказал он.

● Москва может организовать террор в Европе. РФ может отомстить Европе, организовав заказные политические убийства и кибератаки, сообщил координатор ЕС по борьбе с терроризмом Илкка Салми в комментарии Der Spiegel.

● Брюссель обеспокоен и тем, что на стороне российских оккупантов воюют ультранационалисты из Сербии и Боснии. Салми добавил, что большое количество оружия, которое сейчас находится в Украине, также может стать проблемой для ЕС: «Террористы и преступники могут воспользоваться хаосом войны, чтобы украсть или перепродать оружие».

● Руководители ЕС своими глазами увидели Бучу. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, а также президент Словакии Эдуард Гегера посетили Бучу (все они сегодня прибыли в Украину поездом).

● «Произошло немыслимое. Здесь мы увидели настоящее лицо путинской армии. Мы увидели безрассудство и хладнокровие, с которыми была оккупирована Буча. Мы видели, как уничтожается все человеческое. Весь мир оплакивает людей Бучи», — сказала Ляйен, обращаясь к журналистам.

● Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в освобожденном от оккупантов городе уже идентифицировали 163 убитых мирных жителей. Всего погибло 320 горожан.

● ЕС быстро рассмотрит заявку Украины. Украинскую заявку на вступление в Евросоюз хотят представить Совету ЕС уже летом, рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

● «Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это за неделю или две, и я призываю двигаться вперед как можно быстрее… Наша цель — представить заявку Украины Совету этим летом», — сказала фон дер Ляйен журналистам во время поездки в Киев.

● Президент Еврокомиссии передала президенту Владимиру Зеленскому опросник для предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз.

А в это время на востоке:

● Государство-террорист продолжило практику массовых убийств. Враг в первой половине дня нанес ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находилось около 4 тысяч мирных людей (большинство — женщины и дети), — там шла эвакуация. Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, десятки мирных граждан погибли, есть много раненых. «Рашисты хорошо знают, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, хотят уничтожить все украинское», — написал он в ФБ.

● А глава Укрзализныци Александр Камышин написал, что на вокзале погибло более 30 людей (среди них — двое детей) и более сотни получили ранения.

● Позже появилась уточненная информация: 50 погибших (пятеро детей) и 98 раненых, среди которых много тяжелых.

● «Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея силы и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население», — написал по поводу обстрела вокзала президент Владимир Зеленский.

● Прокуратура Украины начала расследование по факту военного преступления РФ.

● На хвостовой части ударившей по вокзалу ракеты (ее фото обнародовал Кириленко) видна надпись «За детей».

● Явка с повинной. Сразу после ракетного удара по краматорскому вокзалу россияне и представители «ЛДНР» стали хвастать в соцсетях — вот, мол, нанесли удар по скоплению сил ВСУ. «Как обычно, они посчитали, что попали по нашим военным», — рассказал украинский журналист Денис Казанский. Но как только стало известно, что удар пришелся по мирным гражданам, посты «тут же стали тереть и удалять». И рассказывать, что это украинские военные ударили по вокзалу.

● «Точно так же было и со сбитым Боингом в 2014-м году. Сначала хвастались, что сбили украинский самолет. Потом в спешке терли свои же сюжеты», — добавил Казанский.

● Европа шокирована. «Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, используемых мирным населением, которое эвакуируется из региона, где Россия усиливает свои атаки», — написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель по поводу атаки на краматорский вокзал. Потому, по его мнению, нужны «больше санкций против России и больше оружия для Украины».

● Удар по вокзалу Краматорска могли нанести с территории временно оккупированного Шахтерска, сообщила команда расследователей Conflict Intelligence Team. Россия же утверждает, что украинские военнослужащие якобы нанесли удар из Доброполья. По фотографии и видео можно определить, что ракетная часть лежит в направлении на северо-восток, что означает, что ракета, вероятно, прилетела с запада, юго-запада или юга, говорят расследователи.

● Лондон: это военное преступление. «Нанесение ударов по гражданской инфраструктуре является военным преступлением. Это были высокоточные ракеты, направленные на людей, пытавшихся найти гуманитарное убежище», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, говоря об атаке Краматорска.

● «Это не первый случай — к сожалению, это повторение многих случаев, когда российское государство — президент Путин и его генералы — пытаются вести войну против гражданского населения, гражданских районов и гражданской национальной инфраструктуры», — добавил Уоллес.

● С начала войны в Украине погибли 169 детей, 306 получили ранения различной степени тяжести, подсчитали в Офисе генпрокурора.

● Оккупанты убили в Макарове (Киевская область), по словам местного поселкового головы Вадима Токаря, по меньшей мере 132 местных жителей.

● Макрон не ждет быстрого окончания войны. Война РФ против Украины не прекратится в ближайшие дни, уверен президент Франции Эммануель Макрон. «К сожалению, эта война не закончится в ближайшие несколько дней. Для России 9 мая важная дата», — сказал он.

● «Я думаю, что нас ждут очень сложные моменты на Донбассе. Я думаю, что ближайшие несколько недель не приведут к большим дипломатическим уступкам со стороны России», — добавил Макрон.

● Кремль отказался от штурма Киева, его цель — Донбасс. Кремлевский диктатор, вероятно, отказался от попыток захватить Киев, сосредоточив внимание на юге и востоке Украины. Такого мнения придерживается Ллойд Остин, глава Пентагона. По его словам, США продолжат вооружать Украину по мере того, как война вступает в новую фазу.

● Горячий Восток. Российские захватчики сконцентрировали основные усилия на захвате Мариуполя и ведении наступления в районе города Изюм, сообщил Генштаб ВСУ. Также армия РФ пытается прорвать оборону группировки Объединенных сил в Донецком направлении.

● Словакия усилила ПВО Украины. Словакия передала Украине комплекс противовоздушной обороны С-300, сообщил премьер страны Эдуард Хегер. «Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему ПВО С-300. Украинский народ мужественно защищает свою суверенную страну и нас. Наш долг помогать, а не стоять в стороне и не замечать гибель людей в результате российской агрессии», — написал он в Twitter.

● С-300 — советская зенитно-ракетная система ПВО среднего радиуса действия (150−300 км).

● НАТО продолжит. В Альянсе готовы в течение многих лет поставлять Украине оружие для борьбы с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он сказал, что не может комментировать отдельные системы вооружений, но последствия применения оружия, которое уже попало в Украину, видны каждый день.

● Минобороны: нужно современное оружие. Министр обороны Алексей Резников призвал международных партнеров поставлять Украине более современное вооружение, а не советские образцы.

● Как отметил министр, нужного советского оружия не так много, часто оно находится в ненадлежащем состоянии и для него недостаточно боеприпасов. В то же время современной техники, созданной по стандартам НАТО, достаточно. Она в хорошем состоянии и проблемы найти под нее боеприпасы нет.

● Австралия передает Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster ценой около $38 млн. Решение вопроса заняло всего один день.

● Британцы выделили дополнительную помощь. По словам премьера Великобритании Бориса Джонсона, его страна поставит Украине военную помощь еще на 100 млн фунтов стерлингов.

● Во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем в Лондоне Джонсон сообщил, что Украина получит переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak (скорость полета ракеты в три раза превышает скорость звука), 800 противотанковых ракет и высокоточные боеприпасы, способные «задерживаться в воздухе» до направления на цель, а также каски, бронежилеты и приборы ночного видения.

● Британия продолжит снабжать Украину оружием. Великобритания направит в Украину бронетехнику, сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. «Мы будем отправлять бронемашины, защитные бронемашины — такие как Mastiff — чтобы убедиться, что Украина имеет поддержку», — сказал он.

● «Очень важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы помочь Украине, и если они попросят у нас оборудование, если у нас оно есть или мы можем помочь другим людям предоставить его, мы сделаем это», — сказал Уоллес.

● Германия не торопится с танками. Канцлер ФРГ Олаф Шольц откладывает окончательное решение о предоставлении Украине высокотехнологичных танков для войны с РФ. Об этом сообщило Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией.

● План, представленный вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок, предполагает выделение Украине около 100 танков. Речь идет о поставке легких танков Мардер — бронемашин, оснащенных противотанковыми ракетами. Политики также обсуждают, сможет ли Берлин аналогичным образом поставлять Украине свои тяжелые боевые танки Леопард.

● Изначально решение ожидалось на этой неделе, однако сейчас оно находится в подвешенном состоянии. По мнению Шольца, Германия должна достичь общей позиции с западными союзниками, прежде чем поставлять такую ​​​​тяжелую военную технику.

● И не только с танками. Германия планирует полностью использовать четырехмесячный переходный период для поэтапного отказа от российского угля в соответствии с санкциями ЕС.

● Послы ЕС на этой неделе согласовали пятый пакет санкций против России, включающий эмбарго на российский уголь. Предусмотрен 120-дневный переходный период. «Нам нужно будет использовать этот период», — сказал Шольц после встречи с лидерами 16 федеральных земель. «Если будет быстрее, хорошо. Но нам понадобится время, и оно понадобится компаниям, хотя они уже давно ищут новых поставщиков», — добавил он.

● Полтора миллиарда помощи. Евросоюз дополнительно выделит 0,5 млрд евро на военную помощь Украине, заявил Шарль Мишель, президент Еврокомиссии. Общая сумма военной помощи от ЕС теперь составляет 1,5 млрд евро.

● Лондон ударил по кремлевским дочерям. Великобритания вслед за США ввела персональные санкции против старших дочерей главы кремлевского режима, ответственного за многочисленные военные преступления в Украине. Ограничения коснулись также дочери министра иностранных дел РФ Лаврова.

● «На Катерину Владимировну Тихонову и Марию Владимировну Воронцову, дочерей президента Путина, и Екатерину Сергеевну Винокурову, дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова, будут наложены запреты на въезд, а их активы заморожены», — сообщили в Лондоне.

● Мародеры едут домой. После убийств и грабежей в Украине российские солдаты-мародеры вывозят через Беларусь угнанные автомобили, говорится в расследовании проекта Беларускі Гаюн.

● С первых дней войны в Беларуси начали замечать гражданские автомобили со знаком V. Особенно много их засветилось в Мозыре, Гомеле, Речице, Наровле, Хойниках и Ельске. На таких машинах практически всегда отсутствовали номера. Больше всего их зафиксировали 5 апреля, уже после начала отступления войск ВС РФ из Украины. Параллельно с этим мониторинговая группа проекта стала получать все больше сообщений от жителей Украины с просьбой найти их автомобили, украденные солдатами-мародерами.

● Высылка дипломатов разрушает шпионскую сеть Кремля. Массовое выдворение российских дипломатов может серьезно нарушить работу разведки РФ, сообщила The Washington Post. По словам нынешних и бывших официальных лиц, Кремль зависит от этих сотрудников, которые помогают собирать разведывательную информацию в странах, где они служат. Поэтому высылка может разрушить большую часть шпионских сетей Москвы и привести к резкому сокращению шпионских и дезинформационных операций против Запада.

● За последние шесть недель страны Европы заявили о высылке почти 400 российских дипломатов.

● Украина хочет получить часть денег РФ. Украина в течении полугода хочет получить часть средств из арестованных на Западе российских активов, заявил премьер Денис Шмыгаль. «Создана рабочая группа, которая уже активно работает по нескольким направлениям. Во-первых, это арест российских активов на Западе и передача этих средств Украине», — пояснил он.

● По словам Шмыгаля, единой процедуры для подобных случаев в мире нет, поэтому с каждой страной Украина работает отдельно. «Но часть этих средств мы хотим получить уже в ближайшие полгода, чтобы начать быстро восстанавливать нашу страну», — отметил премьер.

И для финала:

● Все больше убитых врагов. С начала войны РФ потеряла в Украине уже около 19 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ. Оккупанты также лишились почти 5 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 700 ед., боевых бронированных машин — 1891 ед., артсистем — 333 ед., РСЗО — 108 ед., средств ПВО — 55 ед., самолетов — 150 ед., вертолетов — 135 ед. и так далее.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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