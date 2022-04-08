Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Миллиардные потери Кремля и новое преступление российских войск

8 апреля, 22:45
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Чем жила страна 8 апреля 2022 года

● Миллиардные потери Кремля: пятый пакет санкций стал активен. Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает, в частности, постепенный отказ от импорта угля из страны-агрессора. «Помимо санкций, ЕС ясно дал понять, что сокращение нашей зависимости от импорта энергоносителей из России является настоятельным императивом», — сказано в соответствующем заявлении Еврокомиссии (ЕК).

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Ограничения затрагивает четвертую часть всего экспорта угля из РФ, что означает около 8 млрд евро убытков в год для страны-агрессора, подсчитали в ЕК.

Также ЕС полностью запретил операции и заморозил активы четырех банков РФ, которые сейчас полностью отрезаны от рынков (отключены от SWIFT), — на них приходится 23% всего банковского сектора страны-агрессора.

Кроме того, ЕС полностью запретил российским и белорусским грузовым дорожным операторам работать на территории союза, и запретил судам под триколором заходить в свои порты. Исключения — медицинские, пищевые, энергетические и гуманитарные цели.

Также ЕС ввел дополнительные ограничения на сумму 10 млрд. евро в год, — на экспорт квантовых компьютеров, полупроводников, чувствительного оборудования, транспорта и химических веществ. Запрещено и поставлять в РФ авиатопливо.

Будапешту пора открыть глаза. Премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал руководство Венгрии, которое не хочет «открыть глаза» на преступления российской армии в Украине. Оккупанты, по его мнению, используют в Украине методы «советской власти», которые хорошо знакомы полякам.

«Наша задача — восстановить справедливость. Поэтому Польша призывает создать Международную комиссию по расследованию российских преступлений в Украине… Сегодня самое главное — открыть глаза всем, в том числе и в Европе: Западной и Восточной. Особенно тем, кто в Венгрии. Если кто-то сегодня не замечает российских преступлений в Украине, не называет их по имени, это ошибка, и мы должны как можно быстрее от нее отказаться», — заявил Моравецкий.

Польский премьер также поддержал Европарламент, который призвал к полному эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа.

Белый дом: РФ — изгой. Президент США Джо Байден одобрил результаты голосования Генассамблеи ООН об исключении РФ из Совета по правам человека. «Это значимый шаг международного сообщества, еще раз демонстрирующий, как война Путина превратила Россию в международного изгоя», — сказал он.

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● Москва может организовать террор в Европе. РФ может отомстить Европе, организовав заказные политические убийства и кибератаки, сообщил координатор ЕС по борьбе с терроризмом Илкка Салми в комментарии Der Spiegel.

Брюссель обеспокоен и тем, что на стороне российских оккупантов воюют ультранационалисты из Сербии и Боснии. Салми добавил, что большое количество оружия, которое сейчас находится в Украине, также может стать проблемой для ЕС: «Террористы и преступники могут воспользоваться хаосом войны, чтобы украсть или перепродать оружие».

Руководители ЕС своими глазами увидели Бучу. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, а также президент Словакии Эдуард Гегера посетили Бучу (все они сегодня прибыли в Украину поездом).

«Произошло немыслимое. Здесь мы увидели настоящее лицо путинской армии. Мы увидели безрассудство и хладнокровие, с которыми была оккупирована Буча. Мы видели, как уничтожается все человеческое. Весь мир оплакивает людей Бучи», — сказала Ляйен, обращаясь к журналистам.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в освобожденном от оккупантов городе уже идентифицировали 163 убитых мирных жителей. Всего погибло 320 горожан.

ЕС быстро рассмотрит заявку Украины. Украинскую заявку на вступление в Евросоюз хотят представить Совету ЕС уже летом, рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это за неделю или две, и я призываю двигаться вперед как можно быстрее… Наша цель — представить заявку Украины Совету этим летом», — сказала фон дер Ляйен журналистам во время поездки в Киев.

Президент Еврокомиссии передала президенту Владимиру Зеленскому опросник для предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз.

А в это время на востоке:

Государство-террорист продолжило практику массовых убийств. Враг в первой половине дня нанес ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находилось около 4 тысяч мирных людей (большинство — женщины и дети), — там шла эвакуация. Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, десятки мирных граждан погибли, есть много раненых. «Рашисты хорошо знают, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, хотят уничтожить все украинское», — написал он в ФБ.

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А глава Укрзализныци Александр Камышин написал, что на вокзале погибло более 30 людей (среди них — двое детей) и более сотни получили ранения.

Позже появилась уточненная информация: 50 погибших (пятеро детей) и 98 раненых, среди которых много тяжелых.

«Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея силы и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население», — написал по поводу обстрела вокзала президент Владимир Зеленский.

Прокуратура Украины начала расследование по факту военного преступления РФ.

На хвостовой части ударившей по вокзалу ракеты (ее фото обнародовал Кириленко) видна надпись «За детей».

● Явка с повинной. Сразу после ракетного удара по краматорскому вокзалу россияне и представители «ЛДНР» стали хвастать в соцсетях — вот, мол, нанесли удар по скоплению сил ВСУ. «Как обычно, они посчитали, что попали по нашим военным», — рассказал украинский журналист Денис Казанский. Но как только стало известно, что удар пришелся по мирным гражданам, посты «тут же стали тереть и удалять». И рассказывать, что это украинские военные ударили по вокзалу.

«Точно так же было и со сбитым Боингом в 2014-м году. Сначала хвастались, что сбили украинский самолет. Потом в спешке терли свои же сюжеты», — добавил Казанский.

● Европа шокирована. «Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, используемых мирным населением, которое эвакуируется из региона, где Россия усиливает свои атаки», — написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель по поводу атаки на краматорский вокзал. Потому, по его мнению, нужны «больше санкций против России и больше оружия для Украины».

Удар по вокзалу Краматорска могли нанести с территории временно оккупированного Шахтерска, сообщила команда расследователей Conflict Intelligence Team. Россия же утверждает, что украинские военнослужащие якобы нанесли удар из Доброполья. По фотографии и видео можно определить, что ракетная часть лежит в направлении на северо-восток, что означает, что ракета, вероятно, прилетела с запада, юго-запада или юга, говорят расследователи.

● Лондон: это военное преступление. «Нанесение ударов по гражданской инфраструктуре является военным преступлением. Это были высокоточные ракеты, направленные на людей, пытавшихся найти гуманитарное убежище», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, говоря об атаке Краматорска.

«Это не первый случай — к сожалению, это повторение многих случаев, когда российское государство — президент Путин и его генералы — пытаются вести войну против гражданского населения, гражданских районов и гражданской национальной инфраструктуры», — добавил Уоллес.

С начала войны в Украине погибли 169 детей, 306 получили ранения различной степени тяжести, подсчитали в Офисе генпрокурора.

Оккупанты убили в Макарове (Киевская область), по словам местного поселкового головы Вадима Токаря, по меньшей мере 132 местных жителей.

● Макрон не ждет быстрого окончания войны. Война РФ против Украины не прекратится в ближайшие дни, уверен президент Франции Эммануель Макрон. «К сожалению, эта война не закончится в ближайшие несколько дней. Для России 9 мая важная дата», — сказал он.

«Я думаю, что нас ждут очень сложные моменты на Донбассе. Я думаю, что ближайшие несколько недель не приведут к большим дипломатическим уступкам со стороны России», — добавил Макрон.

Кремль отказался от штурма Киева, его цель — Донбасс. Кремлевский диктатор, вероятно, отказался от попыток захватить Киев, сосредоточив внимание на юге и востоке Украины. Такого мнения придерживается Ллойд Остин, глава Пентагона. По его словам, США продолжат вооружать Украину по мере того, как война вступает в новую фазу.

Горячий Восток. Российские захватчики сконцентрировали основные усилия на захвате Мариуполя и ведении наступления в районе города Изюм, сообщил Генштаб ВСУ. Также армия РФ пытается прорвать оборону группировки Объединенных сил в Донецком направлении.

Словакия усилила ПВО Украины. Словакия передала Украине комплекс противовоздушной обороны С-300, сообщил премьер страны Эдуард Хегер. «Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему ПВО С-300. Украинский народ мужественно защищает свою суверенную страну и нас. Наш долг помогать, а не стоять в стороне и не замечать гибель людей в результате российской агрессии», — написал он в Twitter.

С-300 — советская зенитно-ракетная система ПВО среднего радиуса действия (150−300 км).

НАТО продолжит. В Альянсе готовы в течение многих лет поставлять Украине оружие для борьбы с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он сказал, что не может комментировать отдельные системы вооружений, но последствия применения оружия, которое уже попало в Украину, видны каждый день.

● Минобороны: нужно современное оружие. Министр обороны Алексей Резников призвал международных партнеров поставлять Украине более современное вооружение, а не советские образцы.

Как отметил министр, нужного советского оружия не так много, часто оно находится в ненадлежащем состоянии и для него недостаточно боеприпасов. В то же время современной техники, созданной по стандартам НАТО, достаточно. Она в хорошем состоянии и проблемы найти под нее боеприпасы нет.

Австралия передает Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster ценой около $38 млн. Решение вопроса заняло всего один день.

Британцы выделили дополнительную помощь. По словам премьера Великобритании Бориса Джонсона, его страна поставит Украине военную помощь еще на 100 млн фунтов стерлингов.

Во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем в Лондоне Джонсон сообщил, что Украина получит переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak (скорость полета ракеты в три раза превышает скорость звука), 800 противотанковых ракет и высокоточные боеприпасы, способные «задерживаться в воздухе» до направления на цель, а также каски, бронежилеты и приборы ночного видения.

● Британия продолжит снабжать Украину оружием. Великобритания направит в Украину бронетехнику, сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. «Мы будем отправлять бронемашины, защитные бронемашины — такие как Mastiff — чтобы убедиться, что Украина имеет поддержку», — сказал он.

«Очень важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы помочь Украине, и если они попросят у нас оборудование, если у нас оно есть или мы можем помочь другим людям предоставить его, мы сделаем это», — сказал Уоллес.

● Германия не торопится с танками. Канцлер ФРГ Олаф Шольц откладывает окончательное решение о предоставлении Украине высокотехнологичных танков для войны с РФ. Об этом сообщило Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией.

План, представленный вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок, предполагает выделение Украине около 100 танков. Речь идет о поставке легких танков Мардер — бронемашин, оснащенных противотанковыми ракетами. Политики также обсуждают, сможет ли Берлин аналогичным образом поставлять Украине свои тяжелые боевые танки Леопард.

Изначально решение ожидалось на этой неделе, однако сейчас оно находится в подвешенном состоянии. По мнению Шольца, Германия должна достичь общей позиции с западными союзниками, прежде чем поставлять такую ​​​​тяжелую военную технику.

И не только с танками. Германия планирует полностью использовать четырехмесячный переходный период для поэтапного отказа от российского угля в соответствии с санкциями ЕС.

Послы ЕС на этой неделе согласовали пятый пакет санкций против России, включающий эмбарго на российский уголь. Предусмотрен 120-дневный переходный период. «Нам нужно будет использовать этот период», — сказал Шольц после встречи с лидерами 16 федеральных земель. «Если будет быстрее, хорошо. Но нам понадобится время, и оно понадобится компаниям, хотя они уже давно ищут новых поставщиков», — добавил он.

Полтора миллиарда помощи. Евросоюз дополнительно выделит 0,5 млрд евро на военную помощь Украине, заявил Шарль Мишель, президент Еврокомиссии. Общая сумма военной помощи от ЕС теперь составляет 1,5 млрд евро.

● Лондон ударил по кремлевским дочерям. Великобритания вслед за США ввела персональные санкции против старших дочерей главы кремлевского режима, ответственного за многочисленные военные преступления в Украине. Ограничения коснулись также дочери министра иностранных дел РФ Лаврова.

«На Катерину Владимировну Тихонову и Марию Владимировну Воронцову, дочерей президента Путина, и Екатерину Сергеевну Винокурову, дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова, будут наложены запреты на въезд, а их активы заморожены», — сообщили в Лондоне.

● Мародеры едут домой. После убийств и грабежей в Украине российские солдаты-мародеры вывозят через Беларусь угнанные автомобили, говорится в расследовании проекта Беларускі Гаюн.

С первых дней войны в Беларуси начали замечать гражданские автомобили со знаком V. Особенно много их засветилось в Мозыре, Гомеле, Речице, Наровле, Хойниках и Ельске. На таких машинах практически всегда отсутствовали номера. Больше всего их зафиксировали 5 апреля, уже после начала отступления войск ВС РФ из Украины. Параллельно с этим мониторинговая группа проекта стала получать все больше сообщений от жителей Украины с просьбой найти их автомобили, украденные солдатами-мародерами.

● Высылка дипломатов разрушает шпионскую сеть Кремля. Массовое выдворение российских дипломатов может серьезно нарушить работу разведки РФ, сообщила The Washington Post. По словам нынешних и бывших официальных лиц, Кремль зависит от этих сотрудников, которые помогают собирать разведывательную информацию в странах, где они служат. Поэтому высылка может разрушить большую часть шпионских сетей Москвы и привести к резкому сокращению шпионских и дезинформационных операций против Запада.

За последние шесть недель страны Европы заявили о высылке почти 400 российских дипломатов.

● Украина хочет получить часть денег РФ. Украина в течении полугода хочет получить часть средств из арестованных на Западе российских активов, заявил премьер Денис Шмыгаль. «Создана рабочая группа, которая уже активно работает по нескольким направлениям. Во-первых, это арест российских активов на Западе и передача этих средств Украине», — пояснил он.

По словам Шмыгаля, единой процедуры для подобных случаев в мире нет, поэтому с каждой страной Украина работает отдельно. «Но часть этих средств мы хотим получить уже в ближайшие полгода, чтобы начать быстро восстанавливать нашу страну», — отметил премьер.

И для финала:

● Все больше убитых врагов. С начала войны РФ потеряла в Украине уже около 19 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ. Оккупанты также лишились почти 5 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 700 ед., боевых бронированных машин — 1891 ед., артсистем — 333 ед., РСЗО — 108 ед., средств ПВО — 55 ед., самолетов — 150 ед., вертолетов — 135 ед. и так далее.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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