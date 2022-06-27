Российские обстрелы Киева. Чего добивается Путин 27 июня, 12:20 Цей матеріал також доступний українською

Это не военный акт, а — террористический

Российские обстрелы Киева — это акт не военный, а террористический. В этом нет смысла с точки зрения войны. Нет логики. Но есть логика террориста. И не важно, что этого террориста возбуждает. То ли это саммит G7, куда его больше не зовут, то ли это статус кандидата для Украины на вступление в ЕС (окончательное прощай русскому миру), то ли просто реакция больного самолюбия на появления на фронте HIMARS.

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Это не важно. Важно, что это теракт. А какой смысл теракта? Посеять страх. Террорист не может ничего добиться сам. Он слаб, у него мало ресурсов. Он хочет спровоцировать общество, которое ему не по зубам, на реакцию. И использует страх. Он не может победить силой. И хочет зайти к вам в мозг.

Так поступают все террористы. Возьмем последние годы и последние теракты в Европе. Немного жертв, но много шума. И в итоге повсюду начинаются разговоры, что бедные европейцы живут в мире, где вокруг опасность. Правда ли это? Нет. Текущие европейцы живут в лучшую эпоху за всю историю. Они живут дольше. Они живут богаче. Они живут комфортнее. И вероятность умереть насильственной смертью для обычного европейца на порядок меньше, чем было у его прадеда. Прямо скажем, жителям ЕС для этого надо очень сильно постараться.

Путин — террорист. Он хочет посеять страх. Он хочет лишить вас веры

Но это цифры. И они говорят о вероятностях. Вероятностях, которые говорят, что у вас больше шансов утонуть в ванной, чем пострадать от рук террориста. А террорист работает с эмоциями. Не с цифрами, а с иррациональностью. И хочет заставить вас верить, что мир опасен. Он провоцирует вас на реакцию. Он хочет ее. Потому что ему надо разрушить вашу жизнь. Посеять неуверенность и страх. Поставить под сомнение все то, во что вы верите.

Какой ответ на теракт от общества? Лучший ответ — никакого ответа. Потому что террорист хочет изменить общество. И меняться — значит, подыгрывать ему. В Европе это поняли. И потому после терактов, которые редки, просто делают марши сотен тысяч, объединяясь и сочувствуя. И все. И это правильно. Это обезоруживает террориста. Хоть и может выглядеть со стороны, как проявление слабости.

Путин — террорист. Он хочет посеять страх. Он хочет лишить вас веры. Он хочет, чтобы украинцы уезжали. Ведь Киев опасен. Ведь во Львове страшно. Ведь в Винницу может прилететь. Он хочет, чтобы украинцы оставались в Польше, Чехии, Испании. Тем более, СМИ уделяет таким событиям непропорционально больше времени по сравнению с жертвами на поле боя. И если вы смотрите телевизор, листаете инстаграм, то может показаться, что в Киеве так же опасно, как на линии фронта. Страшная иллюзия. Очень похожая на ту, что может возникнуть у европейцев, что их жизнь так же опасна, как и у тех, кто живет в Сирии или Судане, после того, как европейцы посмотрят телевизор со смещенным фокусом на теракты.

Вероятность погибнуть от ракеты Путина в Киеве сейчас на порядок меньше, чем вероятность погибнуть в автокатастрофе на дорогах Киева до войны. Но вы же выходили из дома год назад?

Как и европейцы принимали ванную…

Террорист хочет нашей реакции. Он хочет напугать нас и заставить руководствоваться эмоциями. Он хочет, чтобы как можно больше украинцев потеряли веру в Украину. Уехали и не вернулись. Ведь в Киеве (Львове, Житомире, Луцке) опасно. А те, кто остался, просили «сохранить лицо», лишь бы он остановился.

Это цель Путина. Наш страх. Наша апатия. Наше отчаяние. Наша депрессия. Хотим ли мы дать террористу то, что он хочет. Хотим ли мы помогать Путину.

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