Призрак Гааги подбирается к Кремлю 17 ноября, 19:25

Чем жила страна 17 ноября 2022 года

● Призрак Гааги подбирается к Кремлю. Окружной суд Гааги вынес окончательный приговор по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году рейсе MH17. Он заочно приговорил террористов — россиян Игоря Гиркина (высшее лицо в условной иерархии тех, кто был причастен к теракту, находившееся на связи с Москвой) и Сергея Дубинского (со-организатор), а также украинца Леонида Харченко (исполнитель) к пожизненному заключению. Их признали прямыми виновниками удара российского ЗРК Бук по пассажирскому самолету Malaysia Airlines, на борту которого находились 298 человек. Четвертого обвиняемого — Олега Пулатова — оправдали. Также в Гааге уточнили, что самолет сбили с территории, контролируемой «ДНР». Суд объявил решение устно во время открытого заседания.

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Судебный процесс длился более двух лет, с марта 2020-го.

● «Важное решение суда в Гааге. Первые приговоры виновным в крушении #MH17. Чувство безнаказанности ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства — и тогдашние, и нынешние — будет неизбежным», — написал по этому поводу Владимир Зеленский и добавил, что нужно добиться наказания и для заказчиков.

● Новая террористическая атака РФ. Утром 17 ноября Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам — спустя всего два дня после того, как выпустила по Украине более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе.

Во время трехчасовой утренней тревоги в Днепре, Киеве и многих областях (Полтавской, Черкасской, Харьковской) были слышны взрывы. Часть из них была работой украинской системы ПВО. Над столицей сбили четыре ракеты и пять дронов, попаданий в объекты в Киеве нет.

Подтверждены «прилеты» по объектам критической инфраструктуры в Одесской, Харьковской области и Днепре. По информации главы Кабмина Дениса Шмыгаля, одной из целей стал завод Южмаш в Днепре. Мэр города Борис Филатов сообщал о пожаре на «промышленном предприятии» и повреждении соседних с ним жилых домов. К вечеру число пострадавших увеличилось до 23 (включая 15-летнюю девочку).

В Вольнянске Запорожской области ракета попала в жилой дом. Из-под завалов достали тела уже семерых погибших.

● Как РФ хочет мира. Президент Владимир Зеленский обнародовал видео удара, нанесенного по Днепру во время утренней массированной ракетной атаки РФ. На опубликованных кадрах с авторегистратора одного из очевидцев видно, что обстрелу подвергся жилой район города.

«Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий», — написал глава государства в ТГ.

● Масштабные разрушения энергообъектов Украины (следствие российских атак 15 и 17 ноября) влекут за собой долгосрочные отключения электроэнергии, которые могут продолжаться по несколько дней. Однако ситуация, хоть и очень сложная, но контролируемая. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

● Ракетный подсчет. В течение недели Россия нанесла 148 ракетных ударов по территории Украины, из которых 111 — 15 ноября по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил Алексей Громов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба. Также РФ применила 26 дронов-камикадзе по позициям украинских войск в районах пяти населенных пунктов, а также по объектам гражданской инфраструктуры.

● Нужны Патриоты. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пришло время поставить Киеву ЗРК Patriot (комплекс дальнего действия).

Кулеба уточнил, что разговор с Блинкеном проходил во время новой массированной ракетной атаки РФ по Украине утром 17 ноября. Он также прокомментировал инцидент с ракетой, которая упала на территории Польши: «Мы разделяем мнение, что Россия несет полную ответственность за свой ракетный террор и его последствия на территории Украины, Польши и Молдовы».

● Очередная порция московского бреда. Спикер российского диктатора Песков повторил уже «классический» тезис Москвы о том, что ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины из-за того, что те имеют отношение к ее военному потенциалу. А также добавил, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины — это последствия действий киевских властей, которые отказываются от переговоров.

● Мир — только вместе с Крымом и Донбассом. Президент Владимир Зеленский заявил, что только возвращение захваченных Россией территорий, включая Донбасса и Крыма, позволит положить конец войне. Об этом он сказал в интервью на Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре. Глава государства подчеркнул, что простого прекращения огня будет недостаточно.

● Кремль не хочет говорить публично. Украина получила сигналы от иностранных лидеров о том, что российский диктатор Путин может хотеть «прямых переговоров». Об этом вчера рассказал журналистам президент Владимир Зеленский. «Я сказал: мы предложим публичную форму, потому что Россия ведет публичную войну», — уточнил он.

● Оказалось, что такой формат Кремлю не подходит. «Трудно себе представить вообще публичные переговоры… Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени», — заявил сегодня пресс-секретарь Путина Песков в комментарии российской пропаганде.

● Ракеты отклонились от курса. США получили новую информацию о причинах взрыва на востоке Польши во время позавчерашней массированной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источник в американской разведке, пожелавший остаться анонимным. Согласно этим сведениям, речь идет об одной, а, возможно, двух украинских ракетах ЗРК С-300 класса «земля-воздух», отклонившихся от курса. Они — еще советского производства, более старые и менее надежные, чем новейшие системы противовоздушной обороны, поставляемые Украине странами Запада.

● На место падения ракеты в польском Пшеводуве допустили украинских экспертов. Об этом сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох в Twitter. «…Украина не виновата в том, что защищалась от России и боролась с российскими ракетами. На место допущены украинские эксперты», — написал он.

● Белый дом просил Банковую подбирать слова. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан позвонил в Офис президента Владимира Зеленского после заявления главы украинского государства о том, что на территории Польши упала российская ракета. Об этом сообщил CNN со ссылкой на неназванные осведомленные источники.

По информации телеканала, после слов Зеленского в видеообращении о том, что «российские ракеты ударили по Польше», что является «очень серьезной эскалацией» и требует реакции, Салливан «быстро позвонил в офис Зеленского и призвал чиновников быть более осторожными в своих высказываниях об инциденте».

● Израиль таки поможет Украине. После настойчивых призывов со стороны США Израиль согласился профинансировать закупку для Украины «стратегического оборудования». Об этом написало издание Haaretz со ссылкой на осведомленные источники из числа дипломатов и высокопоставленных политиков. Речь, мол, идет о «миллионах долларов». Закупка разовая, а решение о том, продолжать ли эти поставки в дальнейшем, как на том настаивает администрация Белого дома, будет принимать уже следующие правительство Израиля. Оборудование будет передано через одну из стран НАТО, поставляющую ВСУ вооружения в качестве военной помощи.

● Финляндия передает Украине очередную — уже десятую — партию оборудования, предназначенного для оборонных целей на 55,6 млн. евро.

● Восток остается горячим. Выводы аналитиков американского Института изучения войны (ISW) за минувшие сутки: украинские силы продолжают контрнаступательные действия в районе Сватово и Кременной (Луганщина); оккупанты продолжают наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки, а также на западе Донецкой области; украинские силы продолжают наносить удары по российским военным и логистическим узлам на юге Украины; многочисленные сообщения свидетельствуют о крайне низком моральном и психологическом состоянии российских сил в Луганской и Донецкой областях; оккупанты продолжают заменять «марионеток» на оккупированных территориях российскими чиновникам, а также насильственно переселять жителей этих территорий Украины и пытаться интегрировать их в РФ.

И для финала:

● Зерно продолжит свой путь. Зерновое соглашение, которое позволяет Украине экспортировать агропродукцию через порты Черного моря, продлили на 120 дней. Об этом в ФБ написал глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.