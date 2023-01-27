Результативность ПВО растет. Когда может быть следующий ракетный удар 27 января, 13:54

Начиная с 10 октября, у нас было 11 массированных ракетных ударов

Обновил и дополнил данные по ракетным ударам:

1) 10−11 октября — 112 ракет, сбито 65 (58%).

2) 17 октября (через 6 дней) — 9 ракет — сбито 3 ракеты (33%).

3) 22 октября (через 5 дней) — 36 ракет, сбито 18 (50%).

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4) 31 октября (через 9 дней) — 56 ракет, сбито 45 (80%).

5) 15−17 ноября (через 15 дней) — 108 ракет, сбито 79 (73%).

6) 23 ноября (через 6 дней) — 67 ракет, сбито 51 (77,5%). Блэкаут.

7) 5 декабря (через 12 дней) — 70 ракет, сбито 60 (86%).

8) 16 декабря (через 11 дней) — 76 ракет, сбито 60 (79%).

9) 29−31 декабря (через 13 дней) — 81 ракет, сбито 74 (79%) — применяли баллистические.

10) 14 января (через 15 дней) — 38 ракет, сбито 25 ракет (67%).

11) 26 января (через 12 дней) — 55 ракет. 47 сбито (3 не долетели до зоны действия ПВО и упали), (90%).

Энергетические риски для нас снижаются

В общей сложности, можно сказать, начиная с 10 октября, у нас было 11 массированных ракетных ударов.

Среднее количество ракет опустилось уже до 64. По-видимому, на самом деле ресурсы заканчиваются. Между ракетными обстрелами в среднем проходит 8 дней с тенденцией к увеличению до 12−15 дней. Что также подтверждает ограниченность ресурсов и рост времени на заполнение запасов для осуществления удара.

Средняя эффективность сбивания в этот период — 63%. За последние 2 месяца эффективность выросла до 78%. Статистику немного подпортили баллистические ракеты С-400. Но, в целом, эффективность растет.

Следуя статистическим данным, следующий удар может быть через 12−15 дней (7−10 февраля) с общим количеством ракет до 60. Можно заранее сказать, что результативность украинской ПВО растет, энергетические риски для нас снижаются.

Эффективность российских ударов заметна только на телевидении и для международного суда — дополнительные доказательства, подтверждающие терроризм.

Спасибо силам ВСУ, ПВО за защиту неба. Спасибо энергетикам за свет в домах (хотя пока и с веерными отключениями). И благодарю наших партнеров за энергетическое оборудование!

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