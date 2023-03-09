Ради чего был этот массированный ракетный обстрел? 9 марта, 16:36

Российские генералы не пожалели даже свои любимые Кинжалы

Российские генералы, похоже, перепраздновали свой профессиональный праздник, 8 марта, и решили под влиянием гормонов и путинки снова ударить по энергетической инфраструктуре Украины. Не пожалели даже свой любимый Кинжал, на который молится вся Россия, на святое дело борьбы со зловещим трансформатором в Голосеевском районе.

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И чтобы что?

Понятно, что они этим хотели достичь с октября по январь. Но кто им сказал, что весна пришла? Что уже тепло? Что Европа не замерзла, что британцы не едят белок? Что цена на газ упала ниже $500. Что увеличивается световой день?

Или они все это проспали? Какой смысл тратить ресурсы на все это сейчас? Чтобы не дать поспать украинцам? Так большинство проспало ту воздушную тревогу, отправившись спать, не дожидаясь, пока генералы напьются окончательно. Чтобы сделать нервы энергетикам? Так те уже привыкли. Чтобы проверить, не пришли ли еще Patriot? Вот проверили, не пришли. И что это дало? Или вы хотите выстрелить все ваши Кинжалы до того, как приедут Patriot и начнут и их сбивать?

Это похоже на какое-то глуповатое упрямство подростка

Это похоже на какое-то глуповатое упрямство подростка. Который делает что-то вопреки здравому смыслу. Просто потому что может. И просто потому, что взрослые говорят, что так поступать не надо. А я могу!

Ну смогли и что оно вам дало? Или их так разозлило, что в результате месяцев обстрела в Харькове включили уличный свет, а в Киеве запустили троллейбусы. Так сегодня с утра троллейбусы снова ехали.

Или кому-то нужно рассказать Путину, что они добились этим ровно ноль и они не боятся, а потому продолжают стрелять, потому что вот-вот Украина не выдержит и попадет наконец в каменный век? Вот сейчас еще добавим к нашему гениальному рецепту немного Кинжала и тогда точно даже весна и лето не помогут?

Так вот, Украина вернется к экспорту электроэнергии в Европу и это не смогут остановить эти нелепые обстрелы. И Земля продолжит свой путь в пустотах космоса, увеличивая световой день, что бы вам там ни говорили шаманы.

Вот реально? Чтобы что?

У вас политические мотивы доминируют над военными? Так здесь даже политических уже нет. Вы не жалеете зэков и мобиков, это ясно, но ракет, ваших Кинжалов, вам должно быть жаль? Или вы просто дураки?

Всегда верный самый простой ответ. Но ведь ты все, наверное, ищешь рацион в действиях генералов, и тех, кто принимает решения. Ищешь зерно. И чтобы что? Чтобы снова убедиться, что «умом Россию не понять»?

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