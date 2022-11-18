Для Путина — это страшно. Как Россия заплатит за войну в Украине 18 ноября, 10:40 Эксклюзив НВ Люди, знающие Путина, утверждают, что он — так называемый легист

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На днях Генассамблея ООН приняла проект резолюции по выплате Россией компенсации Украине за нанесенный ущерб. Многие, особенно российские обозреватели, отметили, что результаты голосования по резолюции на Генассамблее ООН не являются юридически обязывающим документом. Но почему это голосование важно? После крупномасштабного вторжения 24 февраля страны Западной Европы, США, Япония, ряд других государств заморозили российские золотовалютные резервы, находившиеся на счетах в их банках. Вне зоны доступа РФ, таким образом, оказались около $400 млрд.

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Многие люди говорили, что эти деньги должны сразу бить направлены на компенсацию ущерба Украине. Однако тут есть большая проблема. По многовековым западным традициям, никто не может быть лишен своей собственности, кроме как по решению суда. Это должно быть железобетонное решение суда на железобетонных правовых основаниях. Но теперь принята эта резолюция Генассамблеи ООН — все страны мира собрались и объявили — да, Россия должна понести наказание и расплатиться за разрушения, которые причинила Украине. Создан юридический фундамент наивысшим авторитетом международного права. На этом фундаменте могут уже приниматься другие решения по забиранию этих денег у РФ. Резолюция Генассамблеи ООН — это та самая бумага с печатью, которой можно воспользоваться для решения этого вопроса.

Деньги понимают все

Люди, знающие Путина, утверждают, что он — так называемый легист. Человек, которому важно, чтобы все его действия были по писаному закону. Это уравнение и в другую сторону очень хорошо работает в случае с Путиным. В 2014 году он требовал доказательств тому, что на Донбассе — российские войска. И вот сейчас бумага появилась — бумага, обосновывающая отбор у РФ этих 400 миллиардов. Для Путина — это страшно. Именно таких бумажек он больше всего боится, причем с подписью около 100 стран. В РФ кричали, включая Дмитрия Медведева, что это грабеж, что запад отступает от собственных принципов верховенства права.

Вся эта история с выплатой компенсаций и репараций может повлиять и на поддержку войны внутри РФ. Россияне говорят — а нам плевать война-не война, мы политикой не интересуемся, там власти чем-то занимаются, это нас не касается. Но вот деньги понимают все. И то, что такое репарации, тоже все понимают. И вот для россиян настанет момент познания того, чем является война лично для них. Что я имею ввиду?

17 ноября очередные ракетные удары по украинским объектам инфраструктуры. Так вот, каждая ракета, каждый дрон-камикадзе, каждая пуля даже, выпущенная россиянами против украинских объектов — это ракета, дрон-камикадзе и пуля также и в Россию. За все разрушенное, в том числе, сегодня, придется платить. Взорвали мост — придется платить, город разрушили — за каждый дом придется платить, за каждую квартиру в этом доме. И за все это платить будут россияне. За поля, которые не засеяли и не сжали, за утонувшие корабли, за разбитые дороги.

Ватные телеграмм-каналы аж пищат от радости, мол, уничтожены очередные объекты украинской критической инфраструктуры. Как будто, это что-то хорошее. Но рано или поздно эти объекты будут восстановлены. За чьи деньги? За российские деньги. Россия будет за это все платить. Не только, как государство, но и россияне как граждане.

Из-за Путина несколько поколений жителей России будут работать, а их деньги будут уходить на оплату этих всех счетов в Украину. Владимир Путин, разрушая Украину, сейчас разрушает благополучие российского общества, семей на долгие годы вперед. Обеспечивает вечную нищету своих подданных, не только ныне живущих, но и будущих поколений. Так что с каждым выстрелом в сторону Украины Россия становится беднее. Уже сейчас дело идет к триллиону долларов. А чем дольше будет длиться война, тем больше придется платить. Четверть зарплаты, дорогой не интересующийся политикой россиянин, после войны будешь отдавать на восстановление Украины. А если война будет продолжаться дольше, то отдавать придется половину зарплаты. Квартиру придется многим продавать. Вот такой будет цена войны. Не только унижение и непонятные процессы в экономике.

После новости о взорванной электростанции или о чем-то таком, уже не украинцы должны хвататься за головы и говорить, Боже, когда же это все закончится, а россияне. Отбрехаться уже не получится. Вот почему голосование за резолюцию о выплате Россией репараций Украине — главная новость последних дней.

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