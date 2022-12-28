Как Украине пережить эту и следующие зимы 28 декабря, 15:52

Нынешняя ситуация демонстрирует проблемы, о которых уже давно говорят: это высокая энергоемкость экономики и низкая энергоэффективность

Постійні російські терористичні обстріли поступово знищують українську енергетичну систему. Під ударом — найбільші підстанції, високовольтні лінії електропередач, ТЕС, ГЕС, відновлювальна енергетика і навіть АЕС. Наш ворог, який колись намагався змусити нас до капітуляції голодом, тепер хоче змусити українців до переговорів за допомогою і голоду, і холоду. Враховуючи, що наступні 3 місяці темні, холодні і вогкі, ця терористична тактика, на думку Кремля, може завдати непоправної шкоди Україні.

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Тому для України важливо розробити план заходів, щоб пережити цю зиму з мінімальними проблемами (наскільки це можливо) і думати над тим, як убезпечити себе від такої ситуації у майбутньому.

Незважаючи на те, що наша енергосистема показала вражаючу стійкість, нинішня ситуація демонструє проблеми, про які вже давно говорять: це висока енергоємність економіки і низька енергоефективність.

Енергоємність визначає, скільки енергетичних ресурсів витрачається на одиницю ВВП, енергоефективність відображає максимально раціональне використання ресурсів. Вони взаємоповʼязані. Висока енергоємність — це низька енергоефективність, і навпаки. В одному з ключових світових рейтингів енергоємності, Україна посідає лише 91 місце. І це багато про що говорить. Україні потрібно багато працювати, щоб нівелювати різницю з найбільш ефективними економіками світу.

Чому зараз це важливо?

А тому, що чим меншою буде наша енергоємність, тим більшою буде спроможність нашої економіки вистояти перед ударами. Чим більша енергоефективність, тим краще ми зможемо пережити зиму. Так, звісно, це далеко не все (є ще багато технічних аспектів), але з політичної, безпекової і економічної точки зору це дуже важливо.

Висока енергоємність — це низька енергоефективність, і навпаки

То що ж нам робити?

Крок перший — зменшувати енергоємність економіки. Чим менше енергії потребуватиме промисловість, житлово-комунальний сектор, транспорт, тим краще. Зараз, коли відбуваються масовані обстріли, українська економіка живе в умовах дефіциту електроенергії. Однак, якби суспільство роками не відкладало питання економії на потім, ми поки що б уникали такого дефіциту.

Одне з перших завдань — зменшити втрати електроенергії під час передачі від виробника до споживача. В Україні втрати електроенергії в мережах є одними з найбільших в Європі. За даними Світового банку, втрати в українських мережах становлять 11%, тоді як середні у світі - 8%, у Польщі - 6%, а у Республіці Корея — 3%. Хоча тут маємо успіхи: на початку століття втрати сягали 20%.

Потрібні нові технології в енергоємних виробництвах. Можливо запровадження німецького досвіду, який передбачає податкові знижки для підприємств, які перейшли на енергоефективне обладнання та запровадили сучасні стандарти енергоменеджменту, наприклад ISO 50001.

Потрібен ефективний житлово-комунальний сектор, адже тут втрати усіх ресурсів — починаючи від води і закінчуючи теплом — колосальні. Для того щоб нагріти будинки потрібна електроенергія, подати воду — теж електроенергія. До того ж, у багатьох будинках старі мережі.

Тому, якщо проводити комплексну модернізацію всієї економіки і зменшувати потребу в енергетичних ресурсах, Україна у майбутньому зіштовхнеться з у рази меншим дефіцитом електроенергії.

Головна проблема сьогодні - де взяти інвестиції. Адже хто захоче у це все інвестувати, коли в країні війна. Тому важливо, щоб держава стимулювала перехід до енергоощадних технологій.

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Крок другий — енергоефективність. На жаль, українська економіка не будувалася з прицілом на економне використання ресурсів. А сьогодні це вже не лише питання економії коштів — але і виживання! Тому потрібні масові програми утеплення комунальних установ (а також їх раціональне використання), утеплення житлового фонду, заміна старих комунікацій, через які втрачаються енергоресурси (наприклад, тепло, вода і електроенергія), використання енергоефективних технологій, технологічних процесів і приладів. Наприклад, у багатьох українських містах у вуличному освітленні досі використовуються старі типи ламп, замість енергоощадних світлодіодних.

До речі, створення попиту на енергоефективні технології та матеріали стимулюватиме розвиток їх виробництва в Україні та створення робочих місць.

Крок третій — децентралізація джерел виробництва. Україні потрібно більше середніх і малих генеруючих потужностей на базі відновлювальних джерел енергії. Потрібно переходити на європейську модель з більшою часткою сонячної, вітрової та біогенерації (відходи агропромисловості, рідке органічне паливо). Наприклад, біоенергетика могла б забезпечити до 1/6 потреб України в енергоресурсах за умови виконання кроку 1 і 2. Але головна перевага — розташування генерації на території всієї країни.

Вищеописаний план не є лінійним. Всі заходи потрібно втілювати одночасно. Звісно, реалізувати ці програми негайно неможливо. Країни Європи працюють над створенням енергоефективних економік десятки років, будуючи плани, створюючи привабливий інвестиційний клімат, інвестуючи в розвиток своєї енергетичної системи, боротьба з монополіями тощо. Але питання зараз навіть не в тривалості процесу переходу, а в тому, щоб почати цей перехід. Відкладати уже нікуди — час настав.

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