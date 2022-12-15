ЗРК Patriot передадут Украине. Но есть нюанс 15 декабря, 14:51 Эксклюзив НВ

Об итальянско-французских ЗРК SAMP/T и возможностях получения Украиной ЗРК Patriot

ЗРК SAMP/T Украина просила еще с лета. Осенью президент Украины Владимир Зеленский озвучивал этот вопрос публично. Этот комплекс достаточно новый. Он встал на вооружение в 2006 году. Главные разработчики — французы и итальянцы с небольшим участием немецких партнеров. Комплекс находится на вооружении во Франции, Германии и Сингапуре. Одно из главных преимуществ ЗРК SAMP/T — то, что он, согласно тактико-техническим характеристикам, может перехватывать баллистические ракеты. Это очень важный момент, потому что это наша самая большая проблема. У нас, фактически, нет средств, которые могут перехватывать баллистические ракеты, то есть ракеты, которые с огромной скоростью падают с огромной высоты. И еще есть большая вероятность, что Иран передаст РФ такие ракеты.

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Была договоренность, что ЗРК SAMP/T будет передана Украине. И французские, и итальянские власти дали согласие, но после того, как в Италии сменилось правительство, этот процесс затормозился. Насколько я понимаю, сейчас лед тронулся, и уже новое итальянское правительство согласилось на передачу комплексов SAMP/T Украине.

Это очень хороший комплекс. Фактически, не было практической возможности проверить его характеристики, повторю: он может перехватывать баллистические ракеты, там очень неплохие радары, выпускается 8 ракет за 10 секунд. Это очень скорострельно. Ракета, которая в нем используется — Aster 30 — эффективна. Поэтому SAMP/T существенно усилит нашу ПВО, тем более что украинские военные очень быстро учатся на разных системах и быстро, как говорят военные, «заводят в контур» разные средства.

ЗРК SAMP/T Украина просила еще с лета

Что касается ЗРК Patriot. Я был абсолютно уверен, что рано или поздно мы этот комплекс получим. Не уверен, что в этом году. Но думаю, что в следующем году можно будет говорить о том, что мы его получим.

ЗРК Patriot — это история неплохая, но есть нюансы. Опыт перехвата баллистических ракет системой Patriot у американцев был лишь во время войны на Ближнем Востоке. И тогда они пытались перехватывать советские ракеты Скад, которые использовал Ирак, и удавалось не так, чтобы очень. Над Саудовской Аравией было до 90% перехватов. Но над Израилем перехват составлял меньше половины. После этого американцы достаточно плодотворно работали над модернизацией этой системы, и в 2015 году были выводы. Они провели такую электронную игру, компьютерные опыты, и, согласно им, был сделан вывод, что модернизированный Patriot способен перехватывать более современные баллистические ракеты, речь идет об ОТРК Искандер.

Я думаю, что Patriot существенно усилит наше ПВО, но есть нюанс. Американцы очень прагматичны. Мы получим Patriot только при условии, что США будут убеждены:

— Наши специалисты умеют работать с этим комплексом, его обслуживать, эксплуатировать, надежно хранить и соблюдать условия хранения, что будут достаточные правовые основания (для американцев это очень важно) для передачи этого комплекса Украине.

— Что передача комплексов Patriot не отразится на обороноспособности США.

Американцы в хорошем смысле прагматики и бюрократы. Если на все эти вопросы у них будут стоять плюсы, то думаю, что Patriot Украина получит. И это сделает наше небо более безопасным, тем более что наши военные (и атака 14 декабря это подтвердила) учатся каждый день, и количество сбитых целей увеличивается чуть ли не каждый день.

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