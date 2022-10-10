Большой теракт маленького тирана 10 октября, 20:25

Чем жила страна 10 октября 2022 года

● Большой теракт маленького тирана. С утра РФ нанесла ракетные удары по Киеве, а также сразу по 14 областям Украины. Заявленными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в реальности же пострадали жилые кварталы, детские площадки, объекты образовательной сферы и бизнес-центры. В ряде областей вследствие этого есть перебои со электро- и водоснабжением, с интернетом. Эта атака стала крупнейшей за последнее время.

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По состоянию на 16:00 известно о гибели 11 человек вследствие ракетных ударов РФ в Украине, из них пятеро — в центре Киева. Пострадали почти 90 человек, повреждено 70 объектов, из них 29 — критической инфраструктуры.

● Половину сбили. Российские войска по состоянию на 11:34 выпустили по Украине уже 83 ракеты, 43 из них сбиты. Об этом сообщила в Telegram замминистра обороны Анна Маляр.

● РФ задействовала для нанесения массированного ракетного удара по территории Украины восемь самолетов Ту-95, три самолета Ту-160, корабли и наземные оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер. Об этом сообщило Минобороны Украины.

● Путин не смог и не сможет повторить. «Хочу успокоить всех наших граждан, что у Путина уже не так много осталось всех этих ракет, и они рано или поздно заканчиваются. И мы точно знаем, что их уже гораздо меньше, чем было до 24 февраля», — заявил УП глава СНБО Алексей Данилов.

● В первый день полномасштабной войны РФ выпустила по территории Украины более 160 ракет.

● Последствия российского ракетного терроризма. По состоянию на 14:00 было известно об 11 погибших и 64 травмированных в результате российской террористической атаки на Украину, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В результате обстрелов были поражены объекты критической инфраструктуры — преимущественно объекты энергоснабжения — в восьми областях и Киеве, возникло 30 пожаров. «Отсутствует электроснабжение в 4 областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично», — сообщили в ГСЧС.

● В Киеве ракеты взрывались в центре (в районе Дома учителя и на детской площадке неподалеку от главного корпуса Нацуниверситета им. Шевченко), возле офисного центра 101 Tower, на Дарнице и еще кое-где.

● Одна из ракет РФ взорвалась в Киеве возле посольства Румынии, заявил министр иностранных дел этой страны Богдан Ауреску. Он решительно осудил ракетные удары страны-агрессора по гражданским объектам в центре Киева и в других украинских городах. Министр добавил, что это является вопиющим нарушением международного гуманитарного права и привело к гибели людей.

● Посольство США не планирует эвакуироваться из Киева после массированной ракетной атаки РФ на Украину.

● ОП просит ограничить энергопотребление. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии в течение пяти часов в понедельник, 10 октября. Речь идет о промежутке времени с 17:00 до 22:00.

● После массированного ракетного удара РФ в Киеве и области применяются графики аварийного отключения электроснабжения. Об этом в Telegram сообщил столичный мэр Виталий Кличко. По его словам, частично ограничено электроснабжение промышленных и части бытовых клиентов Киева и всей области.

● Временные перебои. В результате массированной ракетной атаки РФ по Украине повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве, написал в Telegram премьер Денис Шмыгаль. По его словам, сейчас часть областей обесточена. Премьер призвал готовиться к временным перебоям со светом, водоснабжением и связью.

● После обстрела оказались обесточены Харьков, Хмельницкий и Полтава, а в ряде населенных пунктов возникли проблемы с интернетом.

● Массированные ракетные удары РФ стали причиной перебоев с мобильной связью и мобильным интернетом в ряде городов Украины.

● В Бурштынскую ТЭС попали четыре ракеты, сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram. Ни один работник станции не пострадал.

● Зеленский под обстрелами обратился к украинцам. В районе 11−00 утра президент Владимир Зеленский прямо во дворе ОП на Банковой записал видеообращение о массированных ракетных обстрелах Украины со стороны РФ. «Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские Шахиды [беспилотники-камикадзе]. У них две мишени. Энергообъекты — по всей стране. Киевская и Хмельницкая области, Львов и Днепр, Винница, Ивано-Франковская область, Запорожье, Сумская, Харьковская, Житомирская, Кировоградская области, Юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны. Вторая мишень — люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда», — заявил глава государства. И добавил: «Мы — украинцы. Помогаем друг другу. Верим в себя. Восстанавливаем все разрушенное».

● Путин назвал обстрел мирных городов «ответом за мост». Российский диктатор Путин заявил, что обстрелы украинских городов утром 10 октября стали ответом на взрыв на Крымском мосту в Керченском проливе, произошедший 8 октября (тогда на нем взорвался грузовик, часть пролетов автомобильной части моста рухнула, загорелся состав с цистернами рядом, на железнодорожной части). Выступая на совещании совбеза РФ, диктатор назвал взрыв на мосту «терактом, направленным на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России». В организации диверсии он обвинил украинские спецслужбы (никаких доказательств этому тезису Кремль не приводил ни ранее, ни сейчас).

«Сегодня утром по предложению Минобороны и по планам Генштаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, — сказал Путин. — В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ».

● Русская банда будет уничтожена. Секретарь СНБО Алексей Данилов на фоне массированного обстрела РФ городов Украины обратился к российскому режиму. «Кремль и русская банда! Своими обстрелами вы вызываете у нас только ярость и презрение! Не страх, не желание о чем-либо договариваться. Вы пробуждаете у нас желание уничтожать вас, террористов, где бы вы ни находились — на улицах и в бункерах, на море и на суше», — написал он в ФБ.

● Притула объявил «сбор мести». Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула (вместе с активистом Сергеем Стерненко) объявил о начале «сбора мести» на покупку дронов-камикадзе. И опубликовал их совместное фото с надписью: «Вы разозлили украинцев».

«Мы планировали с Сергеем Стерненко начать этот сбор 12 октября, но бункерный выродок внес свои коррективы. Начинаем уже! Собираем на украинские дроны-камикадзе RAM ІІ UAV. Будет бавовна. Будет больно. Будет месть. Будут гореть!», — написал Притула.

● Ракетную атаку Кремль готовил заранее. По данным Главного управления разведки (ГУР), российские оккупационные войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.

Военная разведка сообщила, что 8 октября на аэродром Оленья (аэродром «подскока» дальней авиации РФ на Кольском полуострове) с аэродрома Энгельс (Саратовская область) перебазировали семь стратегических бомбардировщиков Ту-160, их оснастили крылатыми ракетами Х-101. А на внешний рейд Севастополя вывели 6 носителей крылатых ракет с 40 ракетами Калибр. Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности, отметили в ГУР.

● Как написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, Путин приказал нанести удары не в качестве ответа на случившегося 8 октября взрыва на Крымском мосту, а из-за поражений на фронте. «Нет, Путина не Крымский мост „спровоцировал“ развязать ракетный террор. До моста Россия тоже постоянно наносила ракетные удары по Украине. Путин в отчаянии из-за поражений на поле боя и использует ракетный террор, чтобы изменить ход войны в свою пользу», — считает министр.

● «Опять Путин массово терроризирует мирных жителей в Киеве и других городах Украины, — написал премьер Нидерландов Марк Рютте. — Нидерланды осуждают эти гнусные действия. Путин, похоже, не понимает, что воля украинского народа несломима. Украина остается решительной, и мы продолжаем поддерживать Украину».

● «Российской жестокости нет предела, — считает президент Литвы Гитанас Науседа. — Киев и другие украинские города снова подверглись артиллерийскому обстрелу российской армии. Они нацелены на центры городов, жилые дома, дороги в час пик. Это государственный терроризм в чистом виде. Больше оружия, чтобы Украина победила это зло!»

● «То, что происходит сейчас в Киеве, вызывает отвращение, — заявила президент Европарламента Роберта Метсола. — Это снова показывает миру: режим, с которым мы сталкиваемся, — тот, который нацеливается без разбора. Тот, который обрушивает ужас и смерть на детей. Это преступно. Они будут привлечены к ответственности. Украина победит. Европа не отвернется».

● «Глубоко потрясен нападениями России на мирных жителей в Киеве и других городах Украины. Таким действиям не место в 21 веке, — так отреагировал на российскую ракетную атаку главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. — Я осуждаю их самым решительным образом. Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути».

● Берлин даст пока одну систему ПВО. В ближайшие дни Германия доставит Украине современную систему ПВО IRIS-T (комплекс среднего радиуса действия, способный уничтожать самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты). Такое обещание дала Кристин Ламбрехт, немецкая министр обороны: «Новый ракетный обстрел Киева и многих других городов показывает, насколько важно быстро доставить в Украину системы противовоздушной обороны».

Ламбрехт добавила, что поставки следующих трех систем планируются в следующем году.

● Как и 24 февраля, нынешний массированный ракетный обстрел Украины сопровождался завываниями диктатора Лукашенко о том, что на контролируемую им страну готовился напасть Киев. Накануне белорусы даже вручили соответствующую ноту украинскому послу в Минске. А сегодня Лукашенко собрал свой совбез и рассказал, что накануне Минск по неофициальным каналам даже «предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины». И героический белорусский диктатор якобы ответил на это: «Докажите президенту Украины и другим сумасшедшим, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории».

Еще Лукашенко похвастался:

● Лукашенко все основательнее лезет в одну петлю с Путиным. Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск, сообщил белорусский диктатор. «В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь» — заявил он на совбезе.

По словам Лукашенко, эта группировка будет задействована, «если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас». Ее основу, мол, будут составлять Вооруженные силы Беларуси.

«Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», — добавил белорусский диктатор.

● Зеленский все расскажет Большой семерке. После массированного обстрела страной-агрессором РФ украинских городов президент Владимир Зеленский договорился с немецким канцлером Олафом Шольцем о созыве срочного заседания группы G7. Запланировано выступление украинского лидера, в котором он расскажет о терактах РФ.

И для финала:

● В ЕС украинцам продлили защиту. Еврокомиссия решила еще на год продлить действие механизма временной защиты для украинцев. У тех, кто надолго возвращался в Украину, статус отбирать не будут.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.