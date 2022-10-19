Новая волна ракетного террора: что это значит и к чему готовиться 19 октября, 15:17

Что это? Новый этап войны? И да, и нет

Похоже, после ряда поражений на поле боя агрессор решил сделать ставку на ракетно-дронный террор. Только за период с 7 по 18 октября Московия нанесла по Украине около 190 массированных ударов ракетами и дронами. В зоне поражения оказались 16 областей и более 400 объектов инфраструктуры.

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Что это? Новый этап войны? И да, и нет.

У агрессора есть несколько целей.

Прежде всего, он хочет истощить украинцев.

Создать впечатление, что ракеты и дроны могут упасть нам на голову, причем где угодно: и в областном центре, и маленьком городке, на востоке, в центре или на западе страны.

Обратите внимание, сколько времени длятся воздушные тревоги и в какое время суток. Это может быть ночью или утром в понедельник, когда все собираются на работу и ведут детей в школы. Или же в течение дня или вечером в выходные — в разное время, три, четыре, а иногда и пять часов без перерыва, чтобы «закошмарить» мирное население.

Однако подобная тактика не сработает. Россияне не учитывают, что это — экзистенциальная война для нас. Мы — тот самый загнанный в угол зверь, о котором так любил говорить Путин. Он не оставил нам выбора. Мы можем только победить и выжить. «Устать», «испугаться» и «сдаться» при таких обстоятельствах уже невозможно.

Поэтому наш коллективный болевой порог выше, чем у врага. Каждая новая волна террора заставляет искать противодействие, адаптироваться, больше работать на тыл и фронт.

Еще одна цель Московии — показать кузькину мать коллективному Западу и всем нашим союзникам.

Должны быть готовы к тяжелой зиме

Запугать, заставить снизить поставки военной и финансовой помощи и в конце концов посадить Украину за стол переговоров.

Однако после восьми месяцев полномасштабного вторжения и многочисленных жестов «доброй воли» миф о «страшной силе» российской армии рассеялся. И новая геополитическая реальность делает поддержку Украины Западом безальтернативной.

Поэтому здесь тоже выстрел в молоко. Напротив, Украина получит еще больше современного вооружения. Даже Германия, кажется, окончательно очнулась и обещает «большой пакет военной помощи», а генсек НАТО анонсирует сотни средств для борьбы с дронами. Это только публичные заявления, а о непубличной работе с нашими союзниками мы можем только догадываться.

Наконец, агрессор хочет реанимировать образ сильного Путина, сильно пошатнувшийся в последние месяцы.

Настолько, что в российском информационном пространстве началась публичная критика в адрес «царя», а конфликты в рядах свиты — обостряться.

Новые картинки разрушений и жертв среди мирного населения в Украине отвлекают российскую аудиторию от событий на фронте. Но эта электоральная виагра будет иметь кратковременный эффект, и уже через некоторое время только будут расти сомнения в финале этой войны.

Поэтому вряд ли ракетно-дронный террор способен изменить ход войны и заставить нас потерять стратегическую инициативу на фронте, скорее наоборот.

В то же время мы должны быть готовы к тяжелой зиме. В очередной раз продемонстрировать сплоченность и стойкость. Прислушаться к рекомендациям по потреблению электроэнергии. Иметь определенный запас прочности, в том числе психологической.

К сожалению, враг хочет нанести еще больше вреда нашим людям и городам. Но разве мы этого не знали? Но и мы осознаем, как тяжело нашим защитникам и защитницам на фронте, так что должны выдержать и доказать, что тыл не менее прочен, чем передовая.

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