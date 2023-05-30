Постоянные интенсивные обстрелы. Чего добивается Россия и что будет дальше 30 мая, 16:51 NV Премиум

Ситуация сложная, но россияне снова просчитались

Днем 29 мая Россия атаковала Киев. Сообщается, что это было очень редкое явление, — Искандеры, часть из которых баллистические, часть — крылатые. Поясню, что Искандер — это оперативно-тактический ракетный комплекс, который использует два типа ракет. Первый тип ракет — это баллистические ракеты средней дальности. У них дальность достигает 500 километров.

Видео дня

Они летят по баллистической траектории, то есть как камень бросить вверх: сначала на большой скорости он поднимается, после того как работа двигателя прекращается, он начинает падать. Поднимается до высоты 50 километров и оттуда уже пикирует на цель, приходит к цели почти под углом 90 градусов.

Эта ракета — одна из самых современных. Она имеет средства радиоэлектронного противодействия, имеет специальные ловушки, которые отстреливает, причем не какие-то электронные ловушки, а отстреливает маленькие блоки, на которые должны наводиться в случае противодействия противовоздушной обороны зенитные ракеты. Довольно сложная вещь. Но ее скорость вблизи цели, при падении на цель уже, достигает всего где-то три тысячи километров в час, поэтому она уязвима для большинства зенитно-ракетных комплексов даже средней дальности. А насчет Patriot — это вообще конфетка.

Баллистическая ракета Искандера маневрировать может, но главный показатель — скорость.