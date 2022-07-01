Путин мстит, а генералы зарабатывают. Куда идет «спецоперация» РФ 1 июля, 20:13 Эксклюзив НВ

Последнее обновление целей «спецоперации», озвученное Путиным 30 июня, существенно корректирует прежние планы… собственно Путина

Где-то на заднем плане оказались «денацификация», «демилитаризация». Вроде бы цель только «освобождение Донбасса». Но потом, между прочим, добавляет, что тоже должно быть «создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой россии». И здесь скрывается именно та неопределенность. Это сделано намеренно. Это не просто оговорка путина. Здесь он оставляет элемент неопределенности в том, каким образом россия должна достичь этих целей, которые «гарантировали бы безопасность».

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