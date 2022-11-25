Война может окончиться в любой момент. Что для этого нужно 25 ноября, 12:54

Прекращение огня на данный момент пойдет на пользу Кремлю и не положит конец войне

Несмотря на масштабные российские авиаудары, которые разрушают украинскую инфраструктуру и уносят человеческие жизни, в Киеве исключают возможность переговоров с Москвой.

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Михаил Подоляк, советник Офиса президента Украины, в интервью «Голосу Америки» говорит, что российские сигналы о готовности к переговорам являются исключительно частью информационной кампании влияния с целью подорвать поддержку Украины среди ее партнеров.

«Мы ожидаем, чтобы наши партнеры перестали обращать внимание на провокационные заявления России по поводу переговорного процесса», — сказал он в интервью 18 ноября.

Представители администрации США соглашаются. На пресс-конференции 11 ноября на пути в Камбоджу советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что российские заявления нельзя воспринимать серьезно, пока Москва стремится незаконно аннексировать украинскую территорию.

Излагая то, что он назвал «четырьмя основными элементами консенсуса» в правительстве США, Салливан повторил, что только Украина может решать, когда и на каких условиях вести переговоры. Он добавил, что любой справедливый мир должен основываться на принципах суверенитета и территориальной целостности, и США сделают все возможное, чтобы убедиться, что в любых будущих переговорах Украина сможет их вести с позиции силы.

Тем не менее после ухода России из Херсона официальные российские лица все чаще говорят об открытости переговоров.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в этом месяце заявил, что его правительство «открыто к диалогу без предварительных условий», сообщают российские СМИ. По его словам, Москва была готова к переговорам и раньше, но Киев прервал диалог «по команде своих западных кураторов».

Через четыре дня после заявления Рябкова Россия начала самый мощный обстрел украинской территории с момента вторжения в феврале. 15 ноября было запущено до 100 ракет и дронов, из-за чего доля поврежденной энергосистемы Украины достигла почти половины всех мощностей. Еще одна масштабная атака еще больше повредила энергетическую инфраструктуру в Киеве и других городах Украины.

Обстрел 15 ноября произошел всего через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский представил «украинскую формулу мира» из 10 пунктов на саммите Большой двадцатки на Бали, Индонезия. Этот план предусматривает меры по обеспечению радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен пленными и возвращение депортированных украинцев из России, восстановлению территориальной целостности Украины и привлечению к ответственности за военные преступления.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил российским журналистам, что обстрел 15 ноября, оставивший миллионы украинцев без отопления, воды и света, произошел из-за отказа украинских властей вести переговоры.

Переговоры могут начаться, когда будет возобновлена территориальная целостность Украины

«Нежелание украинской стороны решать проблему, идти на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее, это все последствия», — сказал Песков, сообщает российское информационное агентство.

Подоляк сказал «Голосу Америки», что заявление Пескова является «ультиматумом, который бы поставили террористы: или я убью заложников — гражданское население Украины — или вы делайте то, что мы скажем». Он считает, что Россия разработала переговорный нарратив, чтобы улучшить свою репутацию в мире.

«Они говорят слово „переговоры“, понимая под этим не переговоры, как мы с вами понимаем — сели, у сторон есть позиции, ищем компромисс, — сказал Подоляк. — Нет. Они говорят „переговоры“, (понимая) если вы выполните наши требования. А какие требования? Например — не идти в европейские сообщества, НАТО, не вступать в военные альянсы и отдать территории».

Он утверждает, что Россия, проиграв на поле боя, прибегла к геноциду против украинского населения, чтобы заставить лидеров в Киеве выполнить ее требования.

«Не может быть переговорного процесса, который говорит: «Да, вы (украинцы — ред.) выигрываете войну, остановитесь, отдайте территорию, то есть капитулируйте перед РФ», — сказал Подоляк.

По его словам, переговоры могут начаться, когда будет возобновлена территориальная целостность Украины, и Россия вернется в рамки международного права. Эти переговоры, говорит он, могут быть сосредоточены на таких вопросах, как преследование военных преступников и возмещение нанесенного войной ущерба.

Михаил Подоляк, советник Офиса президента Украины, считает, что Россия говорит о готовности к переговорам исключительно с целью информационного влияния на Украину и международное сообщество.

СМИ сообщали, что некоторые члены правительства США хотели бы, чтобы Киев воспользовался своими успехами на поле боя, перейдя к переговорам. Но посол Уильям Тейлор, вице-президент Института мира США по вопросам России и Европы, сказал, что позиция, изложенная Салливаном, является официальной позицией администрации.

«Джейк Салливан, советник по национальной безопасности, выступал от имени президента и всей администрации», — сказал Тейлор, работавший Временным поверенным в делах США в Украине в 2019 году. «Победа Украины и поражение России отвечают национальным интересам США».

Прекращение огня: кому это выгодно?

Большинство экспертов, с которыми общался «Голос Америки», считают, что прекращение огня на данный момент пойдет на пользу Кремля и не положит конец войне. Любое прекращение огня, достигнутое путём переговоров, позволит российским войскам перегруппироваться и восстановиться, говорит Наталья Бугаева, исследовательница Института изучения войны (ISW).

«Украина имеет импульс. Прекращение огня заморозило бы линии фронта в лучшей возможной конфигурации, на которую может надеяться Путин в этой войне. Это один из немногих способов России сломать импульс украинских сил», — отметила она в письменном ответе «Голосу Америки».

Дэвид Креймер, исполнительный директор Института Джорджа Буша, считает, что Украина может победить на поле боя и что единственный способ завершить войну — чтобы союзники оказали достаточную помощь для победы Украины.

«Никто не хочет, чтобы эта война закончилась, больше, чем украинцы, которые воюют и погибают, защищая свою страну и свободу, но пока они добились чрезвычайного успеха и думают, что могут победить. Призывы к переговорам сейчас подрывают их импульс», — написал Креймер в письменном ответе «Голосу Америки».

Тейлор сказал, что любое прекращение огня, достигнутое в то время, когда ВСУ вытесняют российских военных из страны, «позволит россиянам сохранить то, что они незаконно оккупировали».

Это поставило бы россиян в выгодную позицию для будущих атак, сказала Бугаева.

«Любой российский плацдарм, особенно на критически стратегическом юге, будет представлять постоянную угрозу украинскому суверенитету, потому что максималистская цель Путина по контролю над Украиной не изменилась и, скорее всего, переживет Путина. Кремль использует любое прекращение огня, чтобы скорректировать, а не снизить свои усилия по установлению контроля над Украиной».

Фискальный аргумент

Другую точку зрения высказала обозреватель Катрина ван ден Хойвелл в своей статье для Washington Post. Она утверждает, что для США пора начать готовить условия для дипломатического решения войны из-за роста расходов для воюющих сторон, США и других стран, поддерживающих Украину.

«Ставки слишком высоки, чтобы мы могли сидеть сложа руки, пока катастрофа распространяется, а расходы — и риски — продолжают расти», — написала она.

Администрация президента США Джо Байдена получила одобрение Конгресса на $40 млрд помощи Украине на 2022 фискальный год; с 24 февраля этого года на военную оборону было израсходовано более $19 млрд.

Экономист Тимоти Эш в статье Центра анализа европейской политики указывает, что помощь Украине составляет лишь 5,6% общих расходов США на оборону. Но, написал он, Россия является основным противником США, соперником самого высокого уровня, не слишком отстающего от Китая, стратегического соперника номер один.

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Стратегия национальной обороны США определяет Россию, как «острую угрозу».

Нельзя идти ни на какие территориальные уступки

Креймер говорит, что разговоры о необходимости для Украины пойти на уступки «глубоко деморализующие для невероятно отважных украинских сил, борющихся за свою свободу». Он отметил, что большинство украинцев выступают против любых территориальных уступок в обмен на прекращение огня.

По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в сентябре, 87% украинцев не готовы поддерживать какие-либо территориальные уступки ради скорейшего прекращения войны с Россией.

Бугаева добавила, что территориальные уступки оставят тех украинцев, которые все еще проживают на оккупированных территориях, жертвами «российских зверств».

Посол США по особым поручениям по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шак в эксклюзивном интервью корреспонденту Украинской службы «Голос Америки» Алексею Коваленко отметила, что неправительственные организации, средства массовой информации и правоохранители собрали многочисленные доказательства военных преступлений.

«Везде, где были развернуты российские войска, мы видим целый ряд всевозможных военных преступлений, — сказала она. — Это включает в себя все: от бомбежек гражданской инфраструктуры до насилия, казней, пыток».

Она добавила, что есть «достоверные сообщения о том, что женщины, девушки и даже мужчины и мальчики подвергаются сексуальному насилию, когда они находятся под стражей российских военных».

Тейлор сказал, что считает, что Киеву следует рассмотреть вопрос о переговорах с Москвой, но только после того, как российские войска покинут территорию Украины. Посол отметил, что сама территория не может быть предметом переговоров.

«Темы должны включать полный вывод российских войск из Украины; возвращение военнопленных и других украинцев, в том числе украинских детей, удерживаемых или вынужденных переехать в Россию; возмещение ущерба от войны; ответственность за военные преступления и зверства; и гарантии безопасности для Украины», — написал Тейлор в письменном ответе «Голосу Америки».

Креймер соглашается, но говорит, что сложно найти темы для обсуждения с нынешним правительством в Москве.

«Трудно понять, о чем можно вести переговоры с режимом в Москве, виновным в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде», — написал он в письменном ответе.

Уильям Померанц, директор Института Кеннана Центра Вильсона, не видит вероятности дипломатического решения в ближайшее время.

«Президент Зеленский очертил амбициозный мирный план, который вряд ли будет принят — или даже рассмотрен — Российской Федерацией. Недавние военные успехи Украины делают еще менее вероятным, что Зеленский пойдет на компромисс по любому из своих требований», — сказал он «Голосу Америки».

Россияне же, говорит он, также вряд ли признают и компенсируют боль, которую они причинили Украине.

«Действительно, не может быть мира, пока Россия не будет иметь дело со своими нарушениями прав человека в Украине и не выплатит значительные репарации за причиненный ущерб. Такая уступка остается отдаленной», — написал Померанц в письменном ответе.

В то же время, как неоднократно заявляют представители администрации Байдена, война может закончиться в любой момент — Путину нужно только принять решение ее прекратить.

«Россия вторглась в Украину. Если бы Россия решила перестать воевать в Украине и уйти, это было бы концом войны. Если бы Украина решила прекратить воевать и сдаться, это был бы конец Украины», — сказал Салливан.

Текст публикуется с разрешения автора. Впервые опубликовано на Голосе Америки

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