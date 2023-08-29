Война в воздухе. Что изменилось для России и к чему нам готовиться осенью 29 августа, 14:50 NV Премиум

Происходит многовекторная демилитаризация некоторых российских милитарных зон

Россияне сейчас начинают чувствовать всю опасность, касающуюся их аэродромов. И это касается как аэродромов стратегического назначения, так и других. Если раньше мы видели, что у них были проблемы, например, со стратегической авиацией, кстати, из состава ядерной триады, это самолеты Ту-22М3, которые они вынуждены были в связи с некоторыми инцидентами передислоцировать на аэродром Оленья, то сейчас это уже и тактической авиации касается, самолетов Су-30СМ, МиГ-29 на аэродромах, где они базируются. Следовательно, российской авиации неподалеку от границы с Украиной уже находиться опасно. Поэтому они вынуждены будут как-то решать этот вопрос. С другой стороны, надо понимать другое, это эффективность. А в чем она заключается? Ну, небольшой дрон, действительно, какая его цена? Уничтожает или наносит серьезные повреждения самолету за десятки миллионов долларов. Итак, я скажу так: эффективность — это цена-качество от таких операций.

Видео дня

В прошлом году нам наши австралийские партнеры такие очень похожие БПЛА в качестве помощи отправляли. Они были эффективны именно в транспортировке небольших грузов. Они имеют нагрузку примерно до трех килограммов. В зоне боевых действий, где действует российский РЭБ, российские средства противовоздушной обороны, эти БПЛА были действительно незаметными и транспортировали на передовую нашим подразделениям все необходимое. Начиная от боеприпасов, заканчивая медикаментами, а также провизией и так далее. То есть, нагрузка именно три килограмма. Мы изучили эти БПЛА, я так понимаю, сделали выводы, и сейчас что-то очень подобное используем уже с другими боевыми задачами. Потому что все же три килограмма — это достаточная нагрузка, чтобы разместить достаточно мощное взрывное устройство, которое может вызвать серьезные повреждения летальному аппарату, такому как, например, истребитель или бомбардировщик.

Я более чем уверен, что такое влияние БПЛА будет иметь соответствующие увеличения именно уровня безопасности для прифронтовых зон в Украине. Потому что чем меньше будет российской авиации у нашей границы,