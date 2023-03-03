В режиме ожидания. Что нужно знать о ракетных ударах России 3 марта, 08:03 Эксклюзив NV

Меня просят прокомментировать возможную угрозу со стороны России нанесения нового ракетного удара

Хочу сказать, что ожидать удара можно когда угодно. Вот через 5 минут после того, как вы это прочтете, можно ожидать активности взлетящей авиации и может быть нанесен удар. Все, кто проживает у нас в центральных, западных областях (не на линии фронта), возможно, где-то в центрально-южных областях, все ожидают ракетного удара массированного, как это было осенью или зимой.

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Хочу напомнить, что не менее 5 областей в прифронтовой зоне страдают ежедневно от ударов, и мы слышим там каждый день взрывы: это и ракеты С-300, и реактивные системы залпового огня, и ствольная артиллерия и так далее. Поэтому здесь не следует ожидать каких-либо ударов массированных ракетных. Я понимаю, что и пресса хочет побольше на эту тему подать. Поэтому я не стал бы на этом зацикливаться и жить постоянно украинцам в режиме какого-то ожидания. Мы в режиме войны уже находимся целый год. Противник ежедневно наносит удары разными средствами. Чаще всего это происходит — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Запорожская, Николаевская области. А есть серьезные разрушения, есть потери.

Противник сейчас снизил нанесение ударов по критической инфраструктуре. Это очевидно. Не удалось ему осуществить свое позорное намерение терроризировать именно объекты топливно-энергетического сектора. Для этого ему нужны дальнобойные высокоточные ракеты, дорогие ракеты, которые он в изобилии использовал против нашего государства именно осенью. Этот стратегический запас ракет противник фактически десятилетия, наверное, производил и накапливал. Сейчас очевидно, что есть дефицит этого вооружения. Поэтому больше терроризируют именно ракетами С-300 и устаревшим советским вооружением, вот, собственно, и вся история о ракетных ударах. Да, возможен и последующий удар. Не надо его исключать, но говорить о каких-то конкретных датах я не могу.

Противник сейчас снизил нанесение ударов по критической инфраструктуре

Я не упрекаю журналистов, однако все эти заявления и сообщения, постоянно идущие в новостях, они и нагнетают панику в обществе. Вот в Киевской области сбили беспилотник неустановленного типа. И сразу мне 800 звонков на телефон — прокомментировать такую «невероятную новость». Поэтому, собственно, и хочется, чтобы определенный градус напряжения этого был понижен. То, что корабли в Черном море есть — они ведь оттуда никуда не денутся. Хорошо, что Турция выполняет конвенцию и не пропускает в Черное море те корабли, которые находятся в Средиземном море. Да, есть у них и Каспийская флотилия, это тоже нужно принимать во внимание. Но хочу еще раз и еще раз отметить: как бы они ни выходили из Севастопольской бухты на 2−3 км в море и ни сновали в открытом море в готовности или не в готовности к удару — на это не надо реагировать. Они могут из бухты, в конце концов, запускать эти ракеты или из Азовского моря. Здесь же вопрос не в этом. Вопрос в том, сколько россияне готовы тратить тех же «калибров» из надводных или подлодок. Как показывает статистика, примерно 10−15 ракет за раз они выпускали с морских носителей. Вот здесь вопрос не в самих носителях, а вопрос в запасе ракет. Готовы ли они наносить больше ударов именно этим типом ракет. Потому что основная масса ракет при этих массированных ударах все же летела из стратегической авиации из района Каспийского моря.

То, что они сейчас запускают те единичные беспилотники, в принципе, это всегда оно было. Если просмотрим все официальные сообщения за год времени, ежедневно сбивается или Орлан, или другая воздушная цель, или ракета Х-59. Активность авиации, разумеется, будет плюс-минус увеличиваться, возможно, уменьшаться в зависимости от погодных условий, и это будет соответствовать тем действиям, которые продолжаются сейчас на восточном направлении, особенно в районе Бхмута.

Полную версию интервью с Юрием Игнатом слушайте на Radio NV: