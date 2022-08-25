189 воздушных тревог за один день. Что это было? 25 августа, 11:46

Рекорд. Так Путин поздравил нас с Днем Независимости

Россияне неделями накапливали ракеты, чтобы потом в один день ударить более массово, чем мы привыкли. Чтобы в Киеве время без тревог было короче, чем с тревогами.

Был ли в этом военный смысл? Вряд ли. Это как открывать метро к памятной дате. Глупая советская традиция. Что это было тогда? Типичная истерика. От бессилия.

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Истерики идут в ход, когда других аргументов не осталось. Когда перестал работать даже аргумент военной силы. Истерики — это всегда как явка с повинной. Признание своего поражения.

Путин повел себя как классический муж-абьюзер, от которого ушла жена, а он на годовщину расставания устроил дебош и пьяным кричал, что она только его. В очередной раз продемонстрировав, что бывшая жена приняла правильное решение.

Путин хотел испортить праздник? И наоборот подчеркнул его важность

Путин хотел испортить праздник? И наоборот подчеркнул его важность. Те гости, кто хотел нас поздравить, и так пришли. Важные гости и настоящие друзья. А парад на Крещатике в этом году такой, которому не страшны российские ракеты.

Путин снова показал причины войны. Не мифическое вступление в НАТО, которого бы не было. Ни постылые денацификации и демилитаризации. Это именно Украинская независимость. Она не дает ему спать по ночам. И с ней он ничего не может поделать.

Путин кричал о НАТО, ползущем к границам России. Но финны и шведы вступили в НАТО, и Путин смог ответить лишь черным пиаром против финского премьер-министра. А украинская независимость заставила его начать войну. Поставить все на кон. И проиграть. Мы еще не выиграли, мы платим безумную цену за независимость, но Путин уже проиграл. И он знает это. И поэтому устраивает истерики от бессилия на день независимости Украины. Самый важный день для него в году.

И самый важный день для нас. Теперь самый важный.

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