Как защититься от российских ракетных ударов «оружием бедных» 28 июля, 12:17 NV Премиум

Начну с технических моментов массированных ракетных ударов по Украине

Вот поднимается в воздух одновременно 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Каждый из этих самолетов может нести до восьми ракет Х-101, а в фюзеляже может нести еще максимально шесть ракет Х-555, которые сейчас в основном используются как, так сказать, ловушки. Они часто прилетают вообще без боезапаса, только, чтобы отвлечь внимание нашей противовоздушной обороны. То есть, конечно, россияне столько не тянут на этих бомбардировщиках. Они подвешивают две, максимально четыре ракеты. Но, если все эти бомбардировщики поднять в воздух, то это будет реально массированный удар: 12 на четыре — это уже 48 ракет. Плюс еще минимально 12 на шесть — еще 48.

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Почему они не летают с полным боекомплектом? Потому что все ракеты, именно у Ту-95МС, на внешней подвеске. Когда этот самолет взлетает со всеми ракетами, во-первых, значительно падает скорость полета. Во-вторых, значительно падает дальность полета и значительно возрастает расход топлива. Внешне этот самолет выглядит как Ан-2, но большой. Там длинное крыло самолета получается: под ним висит множество этих ракет на спаренных пилонах, по две ракеты. Конечно, конструкция такая снаружи страшная и огромный расход топлива, чтобы их с Оленьи, который в Мурманской области, возле Оленегорска, отогнать на Каспий, чтобы они оттуда запустили ракеты. Они же боятся пускать из Мурманской области, хотя дальности хватает. Но там нужно пролетать над многими российскими городами и неизвестно, где эти ракеты упадут.