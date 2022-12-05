День, когда Путин уже не смог 5 декабря, 19:13

Чем жила страна 5 декабря 2022 года

● День, когда Путин уже не смог. Днем россияне попытались организовать новый широкомасштабный тяжелый удар по украинской инфраструктуре. Но своего оккупанты не добились. После отбоя воздушной тревоги президент Владимир Зеленский поблагодарил силы ПВО, энергетиков и украинцев. Глава государства записал короткое обращение, в котором рассказал, что ПВО сбила большинство ракет, а энергетики уже начали восстанавливать свет: «Наш народ никогда не сдается. Слава Украине».

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● В Киевской горвоенадминистрации сообщили, что защитники Украины сбили девять из десяти ракет, зафиксированных в воздушном пространстве столицы. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин написал в Telegram, что силы ПВО сбили до десяти вражеских ракет, попаданий в области не было. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сказал, что бойцы воздушного командования Восток сбили 15 ракет оккупантов.

● В Черкасской области и на Сумщине ввели специальные графики аварийных отключений. Случилось прекращение электроснабжения в Одессе, Сумах, Житомире, Кривом Роге. В Николаевской области отключили все очереди графика стабилизационных отключений.

● В результате ударов страны-террориста оказались повреждены энергетические объекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях, написал премьер Денис Шмыгаль в Telegram. По его словам, хотя в некоторых регионах вынужденно действуют экстренные отключения, энергетическая система Украины работает и остается целостной, а спасатели уже устраняют последствия вражеской атаки.

● Сбили 85% ракет. РФ выпустила сегодня более 70 ракет по территории Украины. Силы ПВО сбили более 60-ти из них, сообщило командование Воздушных сил в Telegram.

● Запасы у врага — на критическом уровне. У страны-агрессора России запасы высокоточных ракет упали до критического уровня, оккупанты больше не смогут себе позволить регулярно совершать массированные обстрелы Украины. О чем и сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Россия, по его словам, сможет совершить меньше шести массированных ракетных обстрелов, если будет использовать по 100 ракет. При этом у оккупантов остаются в «достаточном количестве» ракеты меньшего радиуса действия типа С-300, которыми враги смогут терроризировать прифронтовые города — Херсон, Запорожье, Харьков, Сумы.

Юсов отметил, что разведка предусмотрела очередную ракетную атаку противника, а все соответствующие органы, силы ПВО, энергетики и ГСЧС, готовились к обстрелу.

● В районе молдавского приграничного города Бричаны во время российского обстрела упала ракета. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции, который из-за сегодняшних российских бомбардировок усилил патрулирование районов, граничащих с Украиной.

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● Прилетело в ответ за ракетный террор. В России произошло два инцидента на военных аэродромах. Как сообщил Telegram-канал Baza, утром 5 декабря неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-1 в Саратовской области. По данным Telegram-канала Astra, в результате атаки повреждения получили два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. Двое военных получили ранения. А пропагандистское агентство РИА Новости сообщило, что на аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз. Также произошел взрыв, поврежден самолет, погибли три человека, еще шесть пострадали.

Аэродром Энгельс находится на расстоянии 750 км от границы с Украиной. Базирующиеся там бомбардировщики наносят ракетные удары по украинской территории.

● Зеленский призывает выстоять зиму без внутренних конфликтов. Президент Владимир Зеленский заявил, что этой зимой очень важно выстоять. Россия все еще имеет преимущество в артиллерии и ракеты, однако у нее нет такой мотивации, как у украинцев. «Мы боремся за свободу, а это всегда приумножает любую силу. Мы защищаем правду, а это объединяет вокруг Украины весь мир», — сказал он.

«Чтобы пройти эту зиму, мы должны еще больше помогать друг другу, чем когда-либо, еще больше заботиться друг о друге. Не спрашивайте, пожалуйста, помочь ли и чем, просто помогайте, когда видите, что можете это сделать. Нельзя допускать никаких внутренних конфликтов и распрей, которые могут ослабить нас всех…», — сказал глава государства.

● Отключения по графикам возвращаются. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию компании ДТЭК, что с 5 декабря в столице начнут действовать отключения света по графику. Он напомнил, что ситуация в украинской энергетике остается сложной. Мэр также призвал жителей многоэтажек реже пользоваться лифтами.

● Зеленский не намерен лечить Путина. Президент Владимир Зеленский отреагировал на призывы к переговорам со страной-агрессором РФ. Таковые уже появляются, хоть и слабые, написала Financial Times, однако украинский лидер их отклоняет. «Мир — не врач с большим опытом, не врач Путина, и Путин — не пациент этого мира», — сказал он.

В материале FT сказано, что Зеленский неоднократно пытался дозвониться Путину накануне вторжения. Он хотел сказать ему, что это будет «большая ошибка, большая трагедия», но Путин не отвечал на его звонки. «Мы боремся с сумасшедшими», — говорит теперь Зеленский о российском руководстве.

Президент Украины категоричен: Украина должна освободить все свои территории от российской оккупации, иначе война просто возобновится позже.

● Макрон лавировал, лавировал. Удары России по гражданской инфраструктуре Украины — это военное преступление, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «24 февраля этого года Россия решила начать эту войну. Я думаю, они совершили огромную ошибку. Первая заключалась в том, чтобы не уважать международное право и нарушать все принципы, которые они подписали. И это убивает доверие. А во-вторых, потому что, наверное, они допустили много ошибок в оценке собственных возможностей и возможностей Украины», — сказал он.

По словам французского лидера, в сентябре РФ решила разбомбить множество объектов гражданской инфраструктуры Украины. «Их перспектива — довести до отчаяния украинский народ и сделать его жизнь невыносимой в это зимнее время», — сказал он. И добавил, что атаки на гражданскую инфраструктуру — это военное преступление.

Днями тот же Макрон в интервью французским телеканалам заявлял, что новая архитектура безопасности должна включать гарантии для России. По его словам, если российский диктатор согласится на переговоры о прекращении войны в Украине, то Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность Москвы в гарантиях безопасности — прежде всего по вопросу «приближения НАТО».

● Тем временем британская газета Financial Times признала Владимира Зеленского Человеком года. Такой выбор был сделан, поскольку «Зеленский стал воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии».

● До Путина уже доходит. Российский диктатор Путин уже «лучше проинформирован» о ходе войны против Украины для своих войск, считает глава Нацразведки США Эврил Хейнс. Как сообщила The Guardian, она уверена: хозяин Кремля уже «не настолько защищенный от плохих новостей об условиях», с которыми столкнулись оккупанты, как это было в начале полномасштабного вторжения. «Но нам все еще не понятно, имеет ли он полное представление на данном этапе о том, насколько сложные задачи стоят перед ними», — добавила Хейнс.

Комментируя боевые действия зимой, директор Нацразведки предположила, что сейчас они продолжаются в «уменьшенном темпе», но в ближайшие месяцы перспективы для украинских сил «могут быть лучше». И Украина, и Россия будут пытаться переоборудовать, пополнить запасы и возобновить силы. «Большинство боевых действий сейчас продолжаются вокруг Бахмута и Донецкой области. Но у нас действительно есть определенный скептицизм относительно того, будут ли россияне действительно готовы это сделать. И мое мнение более оптимистическое об украинцах на этот период», — сказала Хейнс.

● Не ослаблять напора. Украина намерена продолжить серию успешных контрнаступлений зимой, и ее союзники должны поддержать ВСУ в этом: последовательные операции с минимальными паузами являются залогом успеха украинских сил. Об этом в сводке по итогам 4 ноября написал Институт изучения войны (ISW), анализируя перспективы зимней кампании.

В ISW считают ошибочными предположения высокопоставленных чиновников США о том, что весна (а не зима) является оптимальным окном возможностей для дальнейших контрнаступлений Украины. Зима обычно является наилучшим сезоном для механизированных боевых действий в Украине, напоминают эксперты ISW, в отличие от весны — кошмарного сезона для войск, когда из-за оттепели разливаются реки и другие водоемы, превращая поля в моря грязи. Украинские силы, вероятно, готовятся воспользоваться замерзшей местностью, чтобы продвигаться легче, чем в слякотные осенние месяцы, прогнозируют авторы сводки.

● Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: российские источники сообщают, что украинские силы продолжили контрнаступательные действия в направлениях Кременной и Сватово; оккупанты продолжают вести наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки; группы мобилизованных российских солдат продолжают подрывать усилия России по формированию дополнительных сил — отказываясь воевать и проявляя неповиновение.

● Самые горячие — Бахмут и Лиман. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 91 690 своих военных, за минувшие сутки — 540. Такие данные на утро 5 декабря обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Кроме того, враг утратил: танков — 2924 (+2 за сутки), боевых бронированных машин — 5900 (+8), артсистем — 1914 (+6), РСЗО — 395 (+0), средств ПВО — 211 (+1), самолетов — 281 (+0), вертолетов — 264 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1582 (+9) и многое другое.

● Атаки врага отбиты. За минувшие сутки украинские силы отразили атаки российских оккупантов в районах 13 населенных пунктов в Донецкой (Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка) и Луганской (Площанка и Белогоровка) областях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

● Санкции мешают Кремлю вооружаться. Санкции против РФ с каждым днем заставляют Москву платить все большую цену и затрудняют ее попытки пополнить запасы оружия для продолжения войны против Украины, уверен Энтони Блинкен, госсекретарь США. В интервью каналу CNN он сказал, что в условиях торгового контроля, введенного США и их союзниками, Россия не может импортировать детали, необходимые для создания новых вооружений.

«С каждым днем, который проходит в условиях этих санкций, бремя России становится все тяжелее и тяжелее, а ее способность вести подобные войны все меньше и меньше», — подчеркнул госсекретарь. Он добавил, что западные союзники постоянно ищут способы еще больше ужесточить санкции, чтобы подорвать российскую экономику и ее военные усилия.

● ЕС готовит на 12 декабря новые санкции. Еврокомиссия представила странам-членам ЕС девятый пакет санкций против России. Он будет касаться финансовых структур. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter. В то же время, по его словам, ограничения снова не затронут Беларуси, поддерживающей российское полномасштабное вторжение. «Около 180 наименований в списке, направленных на банки, СМИ и технологии, возможно, будут согласованы на встрече глав МИД ЕС 12 декабря», — добавил журналист.

● Страны Евросоюза в ноябре сократили спрос на газ на четверть. Не помешало отказу от российских энергоносителей даже падение температуры. Как сообщила FT, это последнее доказательство того, что блоку удалось снизить свою зависимость от энергии из РФ.

● Двойной эффект от нефтяных ограничений. Введение предельной цены на российскую нефть будет иметь двойной эффект, заявила Виктория Нуланд, замгоссекретаря США. «Это нужно для того, чтобы удержать на рынке российскую нефть, которая нам нужна для того, чтобы цены не выросли в результате сокращения предложения. А также чтобы снизить цену, которую все готовы платить за российскую нефть», — пояснила она.

3 декабря страны группы G7 вместе с Австралией объявили, что согласились установить потолок цен на нефть, экспортируемую из РФ морем, на уровне $60 за баррель. Практически одновременно выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что страны Евросоюза также согласились ограничить цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

● Немцы судятся с Газпромом. Уже вторая немецкая энергетическая компания — RWE — инициировала арбитражное разбирательство против российского Газпрома из-за отсутствия поставок газа.

Как сообщило Reuters со ссылкой на представителя компании, доля RWE в поставках газа из РФ к 2023 году составляла эквивалент 15 ТВт-ч. С начала российского военного вторжения в Украину этот показатель сократился до 4 ТВт-ч. «В случае полного прекращения поставок, по нашим подсчетам, замена оставшихся 4 ТВт-ч может стоить по меньшей мере дополнительных 400 млн евро», — писал в июне аналитик Stifel Research Мартин Тессье.

RWE предприняла такой шаг после того, как на прошлой неделе немецкий энергогигант Uniper начал арбитражный процесс в надежде получить миллиарды евро компенсации от Газпрома за недопоставленные объемы газа.

Uniper понесла $ 12,3 млрд убытков из-за замены российских поставок, прекратившихся с конца августа.

И для финала:

● Одессу лишили пап? НАБУ и САП разоблачили в Одессе новую преступную организацию. И задержали двух организаторов схемы и их доверенное лицо, — по подозрению в создании преступной организации и коррупционных преступлениях.

По информации следствия, осенью 2021 года, после того, как НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, которая незаконно забирала имущество из коммунальной собственности Одессы (речь, очевидно, идет о деле, в котором фигурирует мэр города Геннадий Труханов), на ее месте появилась новая. Она практически полностью контролировала экономическую жизнь города, в том числе общение с застройщиками, закупки за бюджетные деньги, работу коммунальных предприятий и так далее. «Организаторы преступной организации наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, о чем свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП во время расследования», — добавили в НАБУ.

Как отмечает САП, организация «контролировала чиновников Одесского городского совета», а также согласовывала главные вопросы повестки дня депутатов.

● Одесское издание Думская сообщило, что сотрудники НАБУ пришли в мэрию и изымают документы в юридическом и финансовом департаментах, кабинетах мэра Геннадия Труханова и его заместителей. А УП, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщила о задержании одесского бизнесмена Бориса Кауфмана.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.