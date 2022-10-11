Массированный ракетный обстрел. Какова цель у россиян? 11 октября, 12:59 Эксклюзив НВ

Я не собираюсь оправдывать россиян, однако я бы не называл их дураками

Ибо если у них не такое большое количество ракет (еще достаточно большое, но уже лимитированное количество высокоточных боеприпасов, таких как крылатые или баллистические ракеты), то просто так выбрасывать их для того, чтобы терроризировать население, они бы не стали. Напротив, достаточно массовое использование ракет С-300 по крупным областным центрам, использование барражирующих боеприпасов (их еще называют дронами-камикадзе) свидетельствует о том, что они пытаются экономить высокоточные боеприпасы.

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Я думаю, что дело в другом. Они пытаются бить по тем целям, которые считают важными. То есть их разведка доносит до своего руководства, что, например, в том или ином помещении, в том или ином здании может быть скрыт, замаскирован объект критической инфраструктуры — какой-то центр, скопление техники, скопление каких-то лиц, которые с их точки зрения считаются некой ценностью. Поэтому здесь возможен был просто вариант, когда они били по ложной цели. Это не значит, что они просто так осыпали ракетами центр Киева. Во всяком случае, была какая-то цель. Насколько она была ложной или не ложной, это другая история. Но тот факт, что, например, одна из ракет приземлилась в центральном парке, это, кроме всего прочего, означает, что она существенно отклонилась от цели. Ибо даже теоретически в центре парка точно не было никакой цели.

Говорить, что они просто обсыпали ракетами, чтобы напугать, да, теоретически, они могли пуститься во все тяжкие, но мой опыт доказывает, что они пытаются бить по целям. Не всегда им это удается. Во-первых, ракеты сбиваются ПВО. Во-вторых, они сбиваются с курса. Россияне пытаются вычислять себе цели, которые оперативно, тактически или стратегически важны, и бить по ним. Но бывают ошибки в наведении, отклонения.

Дело в другом. Любая логика доказывает, что когда есть риск поражения гражданской инфраструктуры, это уже считается военным преступлением. Россияне давно уже наплевали на эти предосторожности и запреты. Поэтому никакого сомнения быть не может в том, что это военное преступление.

Каков эффект от этих ракетных ударов внутри самой РФ?

Меня, честно говоря, реакция российского общества мало волнует. В украинском обществе паники нет. Я сам живу в центральной части города Киева и вижу, что город живет, приходит в себя от очередной атаки, готовится к новой. Истерики радостей пропагандистов в телеграмм-каналах меня тоже не слишком беспокоят.

Может ли это мобилизовать российское общество? Думаю, что лучшим ответом является массовый побег россиян из страны. На тех людей, которых забирают на войну, обстрелы Киева не повлияют никак. Это может порадовать какую-то часть сумасшедшей агрессивно настроенной русской публики. Но не думаю, что это оказывает существенное влияние на общие настроения российского общества. И тем более на их желание умирать в Украине.

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