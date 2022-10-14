Хороший и плохой сценарии на зиму. Что готовит нам Путин 14 октября, 19:47 Эксклюзив НВ

Методический ракетный обстрел направлен на истощение Украины

Массированный обстрел в начале этой недели — это политическое давление Путина на Украину с целью принуждения нас капитулировать перед РФ. Он для этого будет предпринимать любые меры. Поэтому никаких военных целей. Он рассчитывает на то, что армию должен остановить наш Верховный Главнокомандующий, приняв его предложение о мирных переговорах.

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Не нужно нам надеяться на ограниченный ракетный ресурс в РФ. Дело в том, что на сегодняшний день даже западные разведки не могут точно сказать, сколько ракет на складах РФ, потому что это советские запасы и никто их там никогда не считал. Они не подпадали ни под один договор, кроме договора об ограничении обычных вооружений на европейском континенте. Хотя они могут вести эти ракеты из-за Урала. И ждать, пока они закончатся — бесполезный труд, потому что они нас перебьют раньше, чем у них не будет ракет.

Расскажу, как они эффективно борются с нашей ПВО: они совершают две волны ракетного удара. В первой волне мы стараемся максимально сбить их ракеты и выпускаем наши ракеты противовоздушных систем. А через 1−2 часа идет удар со стороны РФ, а наши системы ПВО не успевают перезарядиться, поэтому можно лететь спокойно.

Пока что поставки ПВО — это просто договоренность

Тактику обстрелов Путин только начал. Сейчас российский командующий Сергей Суровикин будет методично уничтожать нашу энергетическую систему. Первые волны мы восстанавливаем за счет запасов. А дальше? Он будет гасить наши понижающие подстанции. И где мы будем брать трансформаторы, чтобы восстановить их? У них тактика истощения. Или мы будем пытаться закрыть небо, тогда эффективность их ударов будет сведена почти к нулю, или мы будем мерзнуть и не иметь воды.

Пока поставки ПВО — это просто договоренность. Мы уже 7 месяцев договариваемся о ПВО и ПРО. Единственный раз нам Словакия передала С-300. Я не понимаю, почему мы не выходим на рынок и не покупаем? Нам выделяют деньги. Мы могли бы покупать либо аналоги, либо такие же комплексы. За один месяц зарплат депутатов можем купить несколько комплексов NASAMS. Они есть в продаже, но мы ждем грантов.

Так что хороший и плохой для нас сценарий на зиму такие.

Плохой: мы можем остаться без теплогенерирующей системы или она будет очень ограничена в результате разрушения со стороны РФ. Тогда возникнет огромная проблема, особенно в городах. Потому что без электричества нет воды, что приведет к санитарно-эпидемиологическим проблемам. И без электричества нет тепла.

Оптимистичный сценарий: если в ближайшие недели, до конца этой недели, первый комплекс ПВО начнет заезжать в Украину, тогда мы можем ставить вопрос, что мы эту зиму сможем прожить с теплом и водой.

Полную версию интервью с Олегом Ждановым читайте здесь

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