Перспектива войны ясна. Чего еще нужно ждать? 24 ноября, 17:13

Эта война имеет собственную логику эскалации, остановить которую можно только угрозой агрессору неотвратимым насилием

Ракетные обстрелы, направленные на разрушение жизненно важной инфраструктуры и человеческого жилья, вполне адекватно приравниваются к новому геноциду. Европарламент уже принял решение о признании России государством — спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма.

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Неужели эта совокупность преступлений против Украины вместе с кровавой войной на территории суверенной страны недостаточна? Разве этого мало, чтобы не видеть, что речь идет о массовом уничтожении людей, а не только о фиксированных военных преступлениях. Уничтожение, которое по его убийственным масштабам ничем не уступает применению оружия массового поражения.

Разве мало достигнутого уровня эскалации преступлений, чтобы наш партнер — объединенный Запад громко заявил то же, что было кулуарно высказано представителям Путина. Что при условии применения тактического ядерного оружия оперативные военные силы захватчика будут уничтожены.

Эскалация военных действий происходит и не остановится





Пора публично заявить это самое. Что при новом ракетном ударе по инфраструктуре Украины, российские силы будут безусловно уничтожены.

В этой войне, ее развертывании и продолжении, есть своя собственная логика, которая уже не зависит от воли и намерений обеих воюющих сторон. Эскалация военных действий — именно то, что пугает наших партнеров — происходит и не остановится. Если вместе с нами они ее не остановят. И вовсе не переговорами, желаемым западным коллегам, а ясной и неотвратимой угрозой силового уничтожения военной силы агрессора.

Чего ждать еще? — Новых ударов и нового массового перемещения сотен тысяч или миллионов украинских женщин с детьми и стариками в европейские города и поселки? Издевательства над украинцами в промерзших и темных городах? Чего еще нужно ждать?!

Очевидная перспектива логики эскалации такова, что пора, когда, собрав в кулак солидарную волю и политическое мужество стран НАТО и самих США, заявить наконец России решительно «Нет!» Есть недвусмысленное голосование ООН, осуждающее Россию, готовая мировая политическая платформа, которая подкрепит ваше непростое решение. Иначе это все равно будет вами сделано, только жертв колебаний будет несравнимо больше.

Еще раз — эта война имеет свою логику эскалации, остановить которую можно только угрозой агрессору неотвратимым насилием. Сейчас, а не потом.

Текст опубликован с разрешения автора

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