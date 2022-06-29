Террор бомбардировкой от Гитлера до Путина 29 июня, 11:39

Не способен сломить свободу Вооруженных сил Украины Путин решил запугать все общество

Одной из опор рашизма — идеологии, лежащей в основе российской агрессии против Украины, является нацизм. Для обеих идеологий общими является вера в превосходство собственного народа над другими и поэтому его право решать судьбу других, подчеркнутая антидемократичность, культ вождя, культ силы, пренебрежение правами человека и международным правом, теория о международном заговоре, который следует остановить, апеллирование к героическому прошлому, славу которого нужно возродить.

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Но Путин заимствовал как у Сталина, так и у Гитлера не только их идеи, но и методы. У первого — депортации, фильтрационные и концентрационные лагеря, голод как оружие, у второго — бомбардировка городов как инструмент террора против народа, волю которого стремится сломать.

С первого дня масштабной российской агрессии на украинские города упали тысячи бомб и ракет, выпущенных россиянами с собственной и белорусской территорий, Черного и Каспийского морей. Сознательно атакуют не только военные или объекты критической инфраструктуры, но и гражданские здания, в том числе жилые дома.

Не способный сломить волю Вооруженных сил Украины, Путин решил запугать общество в целом. Украинцы под давлением террора должны изменить позицию политического руководства.

Такие же цели формулировал Адольф Гитлер, производя массовые бомбардировки британских городов. Испуганные взрывами, разрушениями и смертями граждане Великобритании должны были использовать демократические механизмы, чтобы заставить изменить курс Лондона на нужный Берлину.

Эта «специальная операция» нацистов вошла в историю под названием Блиц. Она длилась восемь месяцев: с 7 сентября 1940 года по 10 мая 1941-го и зацепила несколько десятков городов. Были убиты более 43 тыс. британцев и около 1,5 млн потеряли жилье. Ковентри, город с тысячелетней историей, уничтожили до основания.

Главной целью воздушных атак был Лондон. Британская столица пережила подряд 57 ночей бомбардировки, сотни самолетов сбросили на город более 6 тысяч тонн бомб.

Но сломить британцев, после капитуляции Франции оставшихся наедине с попытками Третьего Рейха завоевать мир, не удалось.

Только за четыре дня июня, с 24 до 28-го, РФ выпустила 131 ракету по Украине

Отважные пилоты сбивали немецкие самолеты в небе, с земли их пытались достать зенитки противовоздушной обороны. Тысячи жителей брались наводить порядок, разбирали завалы и спасали соседей.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчиль не только обращался к гражданам с бодрящими выступлениями на радио. Он разговаривал с ними на развалинах, приходил в убежища и метро, где скрывались лондонцы. А главное, он продолжал активную дипломатическую работу, чтобы привлечь к борьбе с Гитлером Соединенные Штаты Америки. В конце концов ему это удалось — американцы не только приняли решение о военной помощи в форме ленд-лиза, но и в конце 1941 непосредственно вступили в войну с Третьим Рейхом.

На пятый месяц войны рашистский диктатор, не сумевший войсками захватить Украину, снова принялся за террор, бросая с неба на нашу землю бомбы и ракеты.

Только за четыре дня июня, с 24 по 28-е, РФ выпустила 131 ракету по Украине, сообщает Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами.

Снова смерть прилетает на жилые дома в Харькове, Николаеве, Одессе, Киеве. Сотни людей стали жертвами атаки такого «военного объекта» как торговый центр в Кременчуге.

Нам нельзя представить, каков бы был масштаб разрушений, если бы не сноровка и отвага наших защитников.

Но результат у Путина будет такой же, как у Гитлера.

Уверен, он не сломает украинцев, как не удалось более восьмидесяти лет назад немецкому агрессору сломать британцев.

И между прочим, россиянам не стоит забывать, как потом так же беспощадно бомбили немецкие города.

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