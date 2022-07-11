Критическая зона и новые атаки. Что происходит на передовой 11 июля, 11:05 Эксклюзив НВ

В Украине в последние дни происходит обмен ударами: видимо, россияне пытаются сохранить инициативу либо остановить развитие украинских контрнаступлений

Воздух / Ракетная Война

Keystone Cops (так автор называет Министерство обороны России — НВ) заявляют, что их Су-35 и МиГ-31БМ сбили два Су-25 в Николаевской области 8 июля, всего на данный момент сбито 239 украинских самолетов и 137 вертолетов. Они, кажется, достаточно обеспокоены усилением украинской артиллерии, так что не бывает ни дня без того, чтобы они не заявили, что уничтожили очередную партию M777. И, конечно же, они уничтожили четыре, затем еще два M142 HIMARS и что-то еще. И все это «высокоточными ракетами», поразившими, конечно же, ещё один ангар. Все предоставленные доказательства — это всегда одно и то же старое фото и одно видео.

Видео дня

Их 2С7 «Pions», похоже, вернулись к обстрелу Николаева. На самом деле, некоторые утверждают, что они развертывают ЗРК С-300 и в режиме «земля-земля» (да, это возможно; все ЗРК советской/российской разработки имеют режим «земля-земля», но не особенно точны при таком развертывании). Пострадали только частные дома и предприятия.

Часов Яр — место на полпути между Краматорском и Горловкой — сильно пострадал от русских. В Минобороны РФ заявили об «ангаре с американскими 155-мм гаубицами M777» и «30 украинских боевиках, которые обстреливали жилые кварталы Донецка», все они были поражены «высокоточным оружием ВКС». (Кажется, Keystone cops в Москве и представить себе не могут, что есть что-то вроде «Вооруженных сил Украины»). Собственно непонятно каким оружием они были поражены (известно только, что это были «четыре ракеты»).

Загорелся местный железнодорожный вокзал, и до 30 мирных жителей, по сообщениям, оказались в ловушке под обломками тамошней пятиэтажки: судя по всему, это была просто «расплата» за все взорванные за последние две недели склады боеприпасов в Донецкой области:

Бахмут остается самой критической зоной последние несколько дней

9 июля вечером было заявлено, что четыре российские ракеты, приближавшиеся к району Харькова, были сбиты, о типе ракет пока сказать не могу. Залп из четырех «Калибров» раздался в районе Кривого Рога поздно вечером 9 июля: одна ракета была сбита, а еще три попали в «промпредприятие в Радушном».

Битва за Донбасс

Харьков. Россияне и фанаты Путина утверждали, что Уды был захвачен РФА, но это неправда. Российское наступление на Дмитровку было остановлено, но украинцы потеряли Веселое и Малое Веселое к северо-востоку от Харькова. Дальше на восток, когда рассеялся дым, оказалось, что украинцы все еще удерживают Рубежное на Северском Донце. Это важно еще и потому, что сейчас пустили в ход усиленную украинскую артиллерию, и ее влияние сильно ощущается. Например, кажется, 8 июля она ударила в поезд с боеприпасами, который должен был войти в Волчанск с севера.

Изюм. Это еще один район, который сильно пострадал от украинской артиллерии. Особенно много обстрелов было зафиксировано на железнодорожных путях из России. Например: Изюм, Лозовое, Александровка, Студенок. Украинцы, похоже, действительно продвинулись в лес к западу от Изюма, а бои за Придонецкое между тем продолжаются как минимум неделю. Без зачистки Заводов и Андреевки украинцы к Изюму не подберутся.

Славянск. Русские подтянули к линии фронта новые БТГ — например: из 106-й дивизии ВДВ — и расширили линию фронта южнее. Только в этом районе за последние двое суток Су-25 ВКС нанесли более 50 авиаударов.

На земле РФА расширила линию фронта, атаковав Курульку — в дополнение к Краснополью, Долину и Богородичному. Украинцы (80-й и 81-й ВДД), похоже, снова стали удерживать «только» южную сторону Богородичного. Российская артиллерия (на этом участке линии фронта сосредоточено не менее трех артиллерийских бригад РФА) ведет обстрел почти по всем направлениям от Курульки, через Ивановку, до Приволья, восточного Славянска, и прямо до Сидорово. При этом их натиск идет не так успешно — вероятно, из-за систематического уничтожения их передовых складов украинской артиллерией.

Северск. Я уже не совсем уверен, что украинцы все еще держат Белогоровку. Они повторили это утверждение 8 июля, но на сегодняшнее утро кажется, что это не так: на самом деле россияне (то есть: ЧВК Вагнера, плюс 2-я, 4-я и 7-я бригады ЛНР и 1-я бригада ДНР) должны наступать с этого места на Григоровку и Серебрянку. В центре, после того, как минимум две российские атаки из Золотаровки на Верхнекамянское были отбиты, в третий раз русским удалось захватить восточную сторону этого села. Однако украинцы, похоже, все еще удерживают Спорное — возможно, из-за действий 24-й механизированной бригады, которая заявила об уничтожении 12−15 российских танков?

К слову о 24-й: той массы украинских частей, что воевали за Северодонецк и Лисичанск, уже нет в строю. Кажется, их отправили отдыхать, реорганизовываться и восполнять потери. Например, 17-й танковой и двух ТД бригад больше нет: рубежи удерживают 118-я и 128-я ТД бригады, 58-я мотострелковая и 79-я механизированная — в резерве, а 4-я танковая — в тылу (внимание: большая часть регулярных украинских бригад насчитывают до 4−5 батальонов).

Бахмут. Остается самой критической зоной последние несколько дней. ЧВК Вагнера и/или спецназ атакуют Веселую Долину последние два дня. Некоторые их фанаты заявляют об обстрелах Зайцево и вплоть до Опытного (южнее Бахмута, на Т0513), но доказательств у них пока нет: скорее всего, обстреливают этот район. Еще одна атака на электростанцию ​​Углегорское и Новолуганское была отбита, хотя: потрепанная 30-я механизированная бриагада, кажется, была заменена 72-й (оснащенная, среди прочего, британскими БТР FV103 Spartan) в этом районе.

Линия контроля. Россияне предприняли новые атаки на Авдеевку и Марьинку под Донецком: все они были отбиты (район Марьинки последние несколько дней был сильно обстрелян российской артиллерией). Между тем в Украине есть как минимум 12, а может и 13 M142 HIMARS, и их присутствие сейчас весьма ощутимо. Около 04:00 сегодня утром они, по-видимому, почти одновременно нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу и восьми российским складам в Донецке и восточнее, например: Алчевск, Шахтерск, Зугрэс, вплоть до Чистяково (20 км к востоку от Донецка). В промежутках русские добавили к своим собственным страданиям несколько… «кдымных несчастных случаев». Например, в Кузоватово, в Ульяновской области.

Юг

Запорожье и южный Донбасс. «Откусив» Угледар, украинцы вроде освободили Владимировку, и рвутся к Егоровке. Однако не уверен, что это большая атака или «просто борьба за лучшие позиции». Они, кажется, также и на северной стороне реки Токмачки, напротив Пологов, (правда, мое раннее сообщение об освобождении этого села было преждевременным). Южнее украинские партизаны взорвали еще одну крупную коммуникацию в районе Мелитополя: на этот раз железнодорожный мост в 25 км к северу от города.

Херсон. 49-я САА и XXII корпус находятся в контратаке уже примерно 24−36 часов и, по-видимому, контратаковали у Снигуровки и взяли Лозовое и Белогорку на южной стороне Давыдова моста. На юге украинцы пытались прорваться к Томиной Балке, а 49-я САА могла отбить Станислав на юге. Из района Киселевка-Чернобаевка почти никаких новостей, кроме того, что местный аэропорт постоянно обстреливают, а вчера в Чернобаевке взорвали еще один склад боеприпасов. Украинцы, вроде бы, тоже взорвали российский эшелон с припасами в районе Антоновки 8 июля (по крайней мере, карта пожаров FIRMS показывает, что там уже где-то сутки бушует пожар).

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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