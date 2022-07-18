Не помогайте ему. По какой логике действует сейчас Путин 18 июля, 13:04

Путин обстреливает Украину, используя тактику террориста

Путин обстреливает Украину. Трудно понять логику маньяка и дать ответ зачем. Может, чтобы испугать. Запугать. Заставить украинское общество давить на власть, чтобы власть подписала капитуляцию. Да, мы все с вами знаем, что оно так не работает. Что это только усугубляет ненависть и ярость. Но Путин может этого не знать. И просто использует логику террориста. Как это делал с Россией. Как заставлял делать Януковича во время Майдана, когда насилие всегда играло против него и только возрождало протест. Но он плохо учит уроки. И так когда-то террористам удалось это сделать с испанцами, когда после теракта на вокзале испанское правительство согласилось прекратить совместные коалиционные действия с США. Но для испанцев это была просто далекая миссия, речь не шла о выживании. А после Бучи все в Украине понимают, что речь идет именно о выживании. А значит, пойти на уступки террористу просто не вариант. Сами россияне своими действиями сделали невозможным достижение своих целей методом террора.

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А еще Путин оказывает сам себе медвежью услугу. Ибо не дает забыть тем, кто далеко от фронта, что идет война. Война на выживание. Путин не позволяет повторить соблазн 2014 года, когда были полутона и когда многие отвергали сам факт войны, в чем ему активно помогали известные журналисты на известных телеканалах. А сейчас это невозможно.

Путин оказывает сам себе медвежью услугу

Сейчас невозможно устать от войны, которая идет только по телевизору. И сейчас невозможны компромиссы. Те же компромиссы с террористами, на которые иногда готовы пойти европейские страны в попытке минимизировать экономические потери. Европейцы сейчас как рядовые украинцы до войны. Могут от нее уставать и закрываться, потому что ее показывают только по телевизору. Так европейцы только повторяют ошибки самих украинцев, и разве украинцы в таком случае имеют моральное право их обвинять?

Что с этим делать? Не помогать террористу. Не помогать ему добиваться своих целей. Страха и паники. Не бегать в реальном и виртуальном мире с криками, что завтра Путин соберет думу, совет федерации и совет шаманов, объявит мобилизацию и забросает всю Украину ракетами, ссылаясь на анонимные телеграм-каналы. Ведь именно прихвостни Путина их ведут. Не надо бегать и кричать, что мы все умрем, потому что американское посольство сделало рассылку, не обращая внимания на то, что это стандартная рассылка в последние месяцы, а посол активно ходит по городу и никуда не уезжает.

Мы не можем остановить эти теракты. Никто не может. Западное оружие может помочь минимизировать удар, но не нивелировать его. Никакие железные купола здесь не помогут. Поэтому нужно стиснуть зубы и не помогать террористу. И терпеть. Понимая, что тактика террориста — тактика отчаяния, потому что ничего другого он сделать не может.

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