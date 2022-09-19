Что стоит за ядерным шантажом Путина в Украине 19 сентября, 11:32

Это еще один пример использования Россией энергии в качестве оружия против Украины и Европы

Решение украинского государственного агентства по атомной энергии «Энергоатом» закрыть Запорожскую атомную электростанцию ​​(АЭС) 11 сентября предотвратило большую часть риска ядерной катастрофы в Украине из-за российского обстрела станции, но оно также лишило Россию и Украину мощного инструмента для достижения более широких политических и стратегических целей. Битва нарративов вокруг Запорожской АЭС, которую российские войска удерживают с 4 марта, но которая управляется Энергоатомом, была микрокосмом более широкой стратегии каждой страны: Россия использует страх и энергию для принуждения, в то время как Украина использует все возможное, чтобы призвать к большей поддержке.

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На техническом уровне страх перед ядерной катастрофой, охватившей большую часть Европы, всегда был значительно преувеличен. Запорожская АЭС — отличное достижение инженерной мысли с трехметровыми бетонными стенами, которые уже выдержали как минимум одно прямое попадание ракеты в марте.

Сравнение с Чернобыльской катастрофой неуместно, потому что в 1986 году в активной зоне Чернобыльской АЭС несколько дней горел графит, а активные зоны Запорожской АЭС заполнены водой и поэтому не могут гореть. В отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от 6 сентября также не указаны повреждения конструкций реактора Запорожской АЭС, хотя в нем отмечены повреждения поблизости с ним, а также рядом с объектами с новым и отработанным топливом.

Более уместно сравнение с ядерной катастрофой на Фукусиме, когда системы охлаждения вышли из строя из-за повреждений, вызванных цунами.

Более уместно сравнение с ядерной катастрофой на Фукусиме

Полная потеря электроэнергии на Запорожской АЭС могла привести к аналогичному отказу системы охлаждения там, но когда российские удары неоднократно прерывали подключение станции к украинской энергосистеме в последние несколько недель обстрелов, она работала сначала на дизельных генераторах, а затем питалась только самостоятельно выработанной энергией. Единственный действующий реактор номер шесть использовался для выработки электричества для питания собственных систем охлаждения, также известного как островной режим.

В долгосрочной перспективе это нельзя было бы назвать безопасной ситуацией. Действительно, МАГАТЭ назвало ее «нестабильной». Но даже после катастрофы на Фукусиме последствия были довольно локальными. Учитывая прочность корпусов ядерных реакторов Запорожской АЭС, способных сдержать любой выброс радиоактивных материалов, подобная авария с системой охлаждения ядерных реакторов вряд ли будет представлять такую ​​же большую угрозу для гражданского населения Украины, как продолжающиеся военные преступления России.

Истерия по поводу потенциальной катастрофы подпитывалась более сложной динамикой, чем масштабы самого риска. Ядерные аварии остаются вершиной вызывающих страх кошмаров, поэтому даже сбалансированное освещение в СМИ, как правило, вызывает мысли о наихудшем сценарии. Эта естественная человеческая реакция делает Запорожскую АЭС мощным инструментом как для России, так и для Украины.

5 сентября президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении заявил, что в отношении Запорожской АЭС «Россия заинтересована только в том, чтобы как можно дольше сохранять ситуацию в наихудшем состоянии». Это правда. Введение Украины и Европы в состояние паники по поводу возможной ядерной катастрофы, безусловно, дало России дополнительные рычаги давления в виде террора, с помощью которых она могла попытаться добиться своих целей.

Нет никаких доказательств того, что эта тактика сработала. Тем не менее, попытки России использовать страх перед возможной ядерной катастрофой были частью более широких усилий по вбиванию клина между Европой и Украиной, предположительно с целью заставить Европу помочь заставить Украину пойти на уступки в обмен на ядерную безопасность. Именно поэтому Россия отказала МАГАТЭ в немедленном доступе к станции, а затем ограничила как освещение визита в СМИ, так и доступ СМИ во время самого визита.

Украина также обвинила Россию в попытке украсть Запорожскую АЭС. Украина утверждала, что Россия пыталась перенаправить электроэнергию с АЭС на оккупированный Россией Крым или Донбасс. Это будет равносильно аннексии коммунальных услуг. Хотя технически это возможно, на практике это очень сложная и трудная задача. Учитывая неспособность России действовать эффективно и правильно во многих аспектах своей военной кампании, трудно представить в нынешней ситуации эту тучу некомпетентности, исчезающую для проведения такой высокочувствительной и технической операции, связанной с электросетями.

Скорее всего, это еще один пример использования Россией энергии в качестве оружия против Украины и Европы. Принудительное отключение Запорожской АЭС путем обстрела объекта приводит к отключению более 22% генерирующих мощностей Украины. В сочетании с обстрелами тепловых электростанций, захватом гидроэлектростанции, отключением 12-процентного украинского производства возобновляемой энергии и десятками ударов по линиям электропередач и электрическим подстанциям преднамеренное безрассудство России в отношении Запорожской АЭС кажется частью более широкой стратегии по отрезанию Украины от источников энергии.

Поскольку потребление в Украине сократилось на 35% из-за потерь территории и инфраструктуры и людей во время войны, страна еще не столкнулась с энергетическим кризисом, но ситуация может стать кризисной, когда начнется восстановление. Кроме того, потеря более 30% генерирующих мощностей базовой нагрузки делает сеть Украины менее стабильной, что может побудить страны Европы отложить предоставление Украине права на коммерческий экспорт электроэнергии на европейские рынки.

Мало кто из заслуживающих доверия наблюдателей серьезно относится к заявлениям Кремля о том, что украинские войска сами обстреливают Запорожскую АЭС. Но Украина не совсем невинна в использовании противостояния вокруг Запорожской АЭС для провокации и уговоров. Угроза ядерной катастрофы со стороны России позволила Киеву продемонстрировать варварство Путина и его армии вторжения. Это также придало войне особую остроту и актуальность в глазах некоторых стран и международных агентств, которые в противном случае могли бы продолжать рассматривать нападение на Украину как далекую трагедию.

Самое главное, что риск ядерной аварии на Запорожской АЭС создает беспрецедентную эмоциональную пищу для призывов и кампаний по сбору средств. Иностранная военная и финансовая поддержка Украины поддерживала свет в Киеве и помогала Украине сдерживать и, возможно, даже переломить ход российской агрессии на поле боя. Однако после более чем 200 дней войны признаки усталости Украины нарастают. Иностранные правительства в настоящее время должны справиться с растущими внутренними экономическими и энергетическими кризисами. Население во всем мире сталкивается с инфляцией и высокими затратами на энергию. И можно понять, почему они отвлеклись от страданий украинцев. Как и украинцев, которые всеми доступными средствами пытаются удержать внимание мира на бедственном положении своей страны.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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