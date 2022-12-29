Раскоряка Лукашенко: две вещи, которых боится диктатор 29 декабря, 18:26

Чем жила страна 29 декабря 2022 года

● Очередная бесплодная попытка Путина. Утром 29 декабря Россия вновь нанесла по Украине массированный удар. Из-за атак по объектам критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области. В Харьковской области погибло два человека.

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В Киеве тревогу объявили около 6:00 утра, на 8:00 она охватила все области Украины. Тревога в столице длилась пять часов, почти до 11:00. Мэры Киева и Харькова подтвердили несколько «прилетов» (по Харькову враг позднее нанес еще один удар). В столице обломки ракет повредили частные дома в Дарницком районе (двое пострадавших), известно также о повреждении предприятия в Голосеевском районе и детской площадки — в центральном Печерском районе.

После массированной ракетной атаки в Киеве без света остались 40% потребителей, сообщил мэр Виталий Кличко. И пояснил, что это было связано с необходимыми мерами безопасности, принимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги.

● Советник главы ОП Алексей Арестович заявил о вероятном запуске «более 100 ракет в несколько волн». Позже Михаил Подоляк, еще один советник главы ОП, сказал, что по Украине запустили более 120 ракет. В конце концов появилось сообщение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного: по предварительным данным, во время масштабной атаки противник применил 69 ракет — как крылатых (воздушного и морского базирования), так и от зенитных комплексов С-300. Отечественные силы ПВО уничтожили 54 вражеских крылатых ракет, написал главком.

● В Киеве же силы ПВО уничтожили все 16 ракет, которые были зафиксированы в воздушном пространстве столицы, сообщили в столичной военной администрации.

● Обломки российских ракет, сбитых над Киевом во время ракетной атаки РФ, упали в четырех районах украинской столицы. В результате повреждены частные дома и машины, есть пострадавшие.

● Восстановим быстро. На восстановление энергосистемы после нынешней атаки нужны «не недели», заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Он уточнил, что российские оккупанты ударили по нескольким энергообъектам на западе Украины и не только. «Не будем уточнять конкретные локации, но из-за этих „прилетов“ у нас есть ограничения по мощностям энергоснабжения в некоторых регионах. Прежде всего — большие ограничения во Львове и области, в Одессе, где сейчас фактически работает только критическая инфраструктура. Есть также ограничения в Киевском и Харьковском регионах», — пояснил представитель Банковой.

● Запасов уже нет. Россияне во время нынешнего массированного ракетного удара выпустили по Украине по меньшей мере одну крылатую ракету Х-101, изготовленную в четвертом квартале 2022 года, сообщило Defense Express. Как отмечает издание, это значит, что россияне начали запускать ракеты «прямо с конвейера».

● Почти 800 за сутки. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 104 560 своих военных, за минувшие сутки — 790. Такие данные на утро 29 декабря обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери войска РФ понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Также оккупанты лишились почти 19,5 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 3018 (+1 за сутки), боевые бронированные машины — 6047 (+10), артсистемы — 2004 (+5), реактивные системы залпового огня — 423 (+5), средства ПВО — 212 (+0), самолеты — 283 (+0), вертолеты — 268 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1717 (+10) и многое другое.

● Ответ уже прилетел? Появилась информация о новых взрывах в районе российского военного аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области (700 км от границы). Как сообщали в прокремлевских Telegram-каналах, там была воздушная тревога. В соцсетях обнародовали фото и видео с инверсионным следом в небе, предположительно от средств ПВО. А в ТГ появились сообщения, что русские по ошибке сбили над аэродромом собственный истребитель.

Это уже третий предполагаемый удар ВСУ по аэродрому Энгельс-2, на котором РФ базировала свою стратегическую ракетоносную авиацию. В ходе предыдущих атак (5 и 26 декабря) были повреждены находившиеся там бомбардировщики и ликвидированы около шести военных. Еще несколько получили ранения.

● Диктатор решил пострадать от ракетного удара. В минобороны Беларуси заявили, что во время ракетной атаки россиян на Украину их ПВО сбила «украинскую ракету» С-300. В МИД в Минске вызвали посла Украины Игорь Кизим, которому «был заявлен решительный протест», сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Режим Лукашенко также требует от Украины провести расследование по данному инциденту. Обломки ракеты якобы обнаружили на поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Официально украинская сторона не комментировала этот инцидент.

Продолжу о Беларуси:

● Раскоряка Лукашенко: боится и Путина, и ВСУ. Белорусский диктатор принимает все меры, чтобы не допустить катастрофы для своей страны, а именно ее большего привлечения к войне против Украины. Об этом заявил руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью BBC. По его словам, белорусское общество не поддержит какое-либо дальнейшее участие их страны в войне, а аналитики сомневаются в уровне готовности 48-тысячной армии Беларуси.

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● Буданов не видит никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы со стороны Беларуси. А все маневры российских военных в этой стране проводятся с целью отвлечь украинские войска от боев на Донбассе и юге.

● На территории Беларуси, Брянской и Курской областей России вблизи Украины сейчас находится 22 тыс. российских военнослужащих, что вдвое меньше, чем было перед полномасштабным вторжением 24 февраля. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

● Беларусь готовится к войне против Украины, хотя Лукашенко будет сопротивляться такой эскалации до последнего, считает посол Украины в РБ Игорь Кизим.

● Путин болен? Путин отказался от визита в Псков, который находится недалеко от границы со странами НАТО, Эстонией и Латвией. Официальной причиной этого назвали «неблагоприятные условия для полета», несмотря на ясное небо, сообщил британский таблоид The Mirror. Издание отмечает, что российский диктатор отменил поездку «в последний момент» и это, «вероятно, усилит слухи о его здоровье».

Mirror напомнило, что 23 декабря Путин в последний момент отменил визит на крупный танковый завод в Нижнем Тагиле на Урале, несмотря на интенсивную подготовку к нему. Тогда тоже ходили слухи о том, что причиной отмены визита стало его здоровье.

● Рим готов стать гарантом. Италия надеется на прекращение захватнической войны РФ против Украины и готова стать гарантом мирного урегулирования, заявила премьер страны Джорджа Мелони. Она добавила, что планирует посетить Киев до 24 февраля 2023 года, поскольку считает, что до этой даты «могут быть сделаны некоторые инициативы».

● Байден все еще не хочет давать ракеты. Президент Владимир Зеленский просил американского лидера Джо Байдена о передаче ракет ATACMS украинской армии, сообщило американское Politico со ссылкой на собственные источники. Мол, Зеленский поднял тему ракет большой дальности во время переговоров с Байденом в Вашингтоне, но США по-прежнему отказываются передавать их Украине.

Также, по данным неназваного чиновника, украинские официальные лица попросили администрацию Байдена прислать три или четыре танка Abrams, чтобы изменить решение Германии не передавать Украине танки Leopard. Ранее немецкие официальные лица публично заявили, что Германия не будет первой страной, которая отправит в Украину собственные танки.

● Шпион Кремля знал все. Высокопоставленный сотрудник немецкой Федеральной разведывательной службы (BND), которого подозревают в шпионаже в пользу РФ, имел доступ к сверхсекретной информации о войне против Украины, а также знал, как США и союзники собирали эти данные. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

Сейчас правоохранители выясняют, передавал ли разведчик эти данные Кремлю. Если да, то страна-агрессор могла быть предупреждена о своих уязвимостях и узнать о западных методах сбора разведданных. Американский чиновник сказал WSJ, что это дело вызывает «серьезную обеспокоенность». Сейчас американские и британские официальные лица пытаются определить масштабы потенциального ущерба.

● Полиция обнаружила на деоккупированных территориях Николаевской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областей уже 1116 тел погибших. Среди них 31 ребенок. Об этом сообщил Алексей Сергеев, начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции.

И для финала:

● Закрыть российскую церковь. 78% украинцев считают, что власти должны в той или иной степени вмешаться в деятельность так называемого «УПЦ МП», 54% из них выступают за полный запрет этой церкви в Украине. Таковы результаты опроса КМИС (4−27 декабря, 1010 респондентов).

● Флаг на месте Екатерины. На месте демонтированного накануне памятника основателям Одессы, частью которого является и статуя Екатерины II, появился украинский флаг. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

● Притула перестанет быть шоуменом. Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула заявил о завершении карьеры шоумена, — он более не планирует принимать участие в съемках развлекательных шоу. Об этом он рассказал в интервью Маше Ефросининой. Притула добавил, что не исключает медийной вовлеченности, например, в радио НВ, где он сможет освещать, в том числе, волонтерские инициативы.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.