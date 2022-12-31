Бахмут, провокации и ракетные атаки. Чего добиваются Путин и Суровикин 31 декабря, 07:13 Эксклюзив NV

Судя по новостям последних двух-трех дней, в Украине происходит очень много событий, однако надеюсь, это будет мое последнее «обновление» за этот год

Откровенно говоря, для тех, кто все еще опасается какого-то «повторного вторжения России из Беларуси»: по словам главы Государственной пограничной службы Украины, численность войск ВС РФ, дислоцированных внутри Беларуси, увеличилась примерно до 10 200 человек. Этого слишком мало для какого-либо нового наступления — например, на Киев — даже при поддержке всех вооруженных сил Беларуси (чего я лично не ожидаю).

Видео дня

Но этого достаточно, чтобы держать украинцев в напряжении и заставить Генштаб Украины придерживать несколько бригад, вместо того, чтобы посылать их в качестве подкрепления на Донбасс.

Воздушная/Ракетная война

Последняя украинская атака на авиабазу Энгельс, похоже, привела к гибели трех техников ВКС РФ, все из которых были связаны с бомбардировщиками Ту-160. Тем не менее, никаких серьезных повреждений базы или ее объектов на имеющихся коммерческих спутниковых фотографиях пока не обнаружено.

По данным народной разведки, есть сведения, что затем русские сбили свой собственный Су-24, в то время как их средства ПВО вели огонь по приближающимся украинским БПЛА. Конечно, это остается неподтвержденным.

Последние три дня Путин/Суровикин ведут что-то вроде «круглосуточного» ракетного наступления на Украину. В ночь с 28 на 29 декабря они нанесли удары по украинским энергосистемам в Днепропетровской и Одесской областях LPGM иранского производства Shahed-131/136. Пять были сбиты над Днепропетровской областью, а часть летящих на Одесскую область — попала в ТЭС ДТЭК (в 22-й раз). Объект до сих пор не работает.

Гораздо более массированная атака произошла рано утром 29 декабря, когда в общей сложности было уничтожено 69 крылатых ракет (в том числе 6 Х-22 и Х-32, Х-31П, Х-101 — некоторые из них произведены совсем недавно — и Х-555 и «Калибры» морского базирования). 11 ТРШ «Шахед-131/136» иранского производства и несколько ЗРК С-300 были развернуты примерно с 07:00 по местному времени для нанесения ударов по объектам инфраструктуры в 10 областях Украины.

Как обычно, украинская ПВО отреагировала жестко: было заявлено, что все 11 LPGM и 54−58 других ракет были сбиты, из них пять — ПЗРК. Одна из украинских ракет С-300 потерпела крушение в районе поселка Горбач Брестской области Беларуси.

Украинская ПВО отреагировала жестко

Минск тут же объявил это «провокацией», заставив меня задаться вопросом, как это Лукашенко называет это провокацией, когда позволяет двум российским армиям вторгнуться в Украину из его страны? «Вечеринка в детском саду»?

Во Львовской области украинские ПВО сбили четыре из шести долетевших до них ракет. Две других попали в электроподстанцию, отключив электричество во Львове и около 290 населенных пунктов вокруг него. В Киеве в двух районах раздалась серия взрывов, и украинцы заявили, что сбито в общей сложности 16 ракет, прежде чем стало известно о поражении как минимум одного промышленного объекта и нескольких элементов энергосистемы. Пострадали три человека.

Было заявлено, что не менее 21 ракеты были сбиты над Одесской областью, что свидетельствует о значительном усилении противовоздушной обороны. Однако российских ракет прилетело достаточно, чтобы поразить «10 объектов критической инфраструктуры»: имеются в виду электростанции и различные элементы энергосистемы в Киевской и Одесской областях. Не сомневаюсь, это еще больше ухудшает и без того тяжелую ситуацию с электричеством в большей части страны. Проблемы с водоснабжением есть во Львове, в Киеве и в Одессе.

Кроме того, только 29 декабря русские выпустили более 50 ракет по Сумской и Харьковской областям. В Харькове погиб, как минимум, один мирный житель, была остановлена работа метро. Херсон и Никополь тоже постоянно обстреливают: около десятка человек получили ранения, когда россияне попали в роддом в Херсоне, а в Никополе россияне повредили газопровод и всеми силами пытаются разрушить местные элементы электросети.

В ночь с 29 на 30 декабря русские запустили поток ракет Шахед-131/136 над юго-востоком Украины. В 23:48 по местному времени прозвучали сирены воздушной тревоги в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях: украинцы заявили, что 10−12 из них было сбито (пять из них над Днепропетровской областью, семь над Киевской областью), и сигнал отбоя прозвучал около 00:29 30 декабря.

В свою очередь Генштаб Украины сообщил о серии ударов HIMARS по российским штабам и складам снабжения в Токмаке, Черниговке, Пологах и Бердянске — все это на юге Запорожья. Есть много сообщений о том, что M142 ведут интенсивные обстрелы российских полевых штабов и скоплений войск в районе Бахмута.

Подумайте и оцените сами, какой из двух «методов борьбы» более эффективен.

Ах да, и еще: появилось видео, на котором русские взрывают Ка-52, совершивший вынужденную посадку — видимо, «слишком близко» к украинским позициям.

Битва за Донбасс

Купянск-Сватово. Много сообщений о боях в лесу между Гряниковкой и Таволжанкой, восточнее Двуречного. Видимо, украинцы пробиваются через этот лес у Таволжанки, русские их обстреливают. Потом русские контратаковали в этом лесу, а украинцы их обстреливали…

Южнее еще раз подтвердилось украинское присутствие (92-й ВДД) в Подкуйчанске: русские контратакуют этот район и местный участок Р07/Р66 теперь с севера (со стороны Куземовки и Кривошеевки).

Еще на десяток километров южнее: русские также атакуют Андреевку из района Джерельного.

Кременная. Что-то вроде «главной новости» последних двух дней — состоит в том, что заявлено/предполагается — «освобождение Кременной». Соответственно, ВСУ должны были прорвать российскую оборону, и зачистка идёт уже двое суток. Извините, пока не получил и не нашел никакого подтверждения этому: насколько я могу судить, в лесах к северу и югу от города идут ожесточенные бои, и украинцы продвигаются медленно, но они еще не в Кременной.

Северск. Два дня назад стали появляться сообщения об «освобождении Белогоровки». Той, что на Северском Донце. Понятия не имею, что бы это значило, ведь это место было под украинским контролем где-то с месяц. По меньшей мере.

Бахмут. Судя по сообщениям в украинских соцсетях, ВС РФ вернулись к… ну хотя бы к тому, чтобы попытаться опять развернуть основные боевые танки в районе Бахмута. По-видимому, из района Яковлевки в направлении Веселого, строго на север, и Раздоловки, на северо-запад. Пока без особого успеха. Немного странная «тактика»: Яковлевка была взята (с огромными затратами), чтобы «обойти» Соледар и, таким образом, Бахмут с севера. Но теперь, после всех атак на Соледар с севера, они атакуют ещё дальше на север??? Хм…

Кстати, ближе к Бахмуту, а пока, насколько можно пока судить, русские, хотя и заявляют, что продвинулись ближе к Подгородному, похоже, потеряли контроль даже над заправкой на стыке трасс М-03 и Т1302. Они могут быть на ее восточной стороне, а украинцы на западной. Там «небольшая» битва, но очень важная, которую обе стороны будут вспоминать и передавать из поколения в поколение.

Наконец, последние два дня «Вагнер» потратил на повторные штурмы Опытного и на обход всего этого пригорода с запада. В конце концов, это была довольно успешная атака: она вывела их в центр города, а украинцев удалось оттеснить в район супермаркета Магазин 24.

Южнее Оптино вагнеровские заключенные последние два дня штурмовали Клищевку… но такой высокой ценой, что у меня уже не хватает слов, чтобы описать ту бойню…

Иными словами: Бахмут остается под твердым контролем Украины. Даже если бывают дни, когда у ВСУ — более 100 «раненых в бою», русские теряют убитыми в 5−6 раз больше, в то время как CASEVAC/MEDEVAC на украинской стороне работает все лучше. В этих условиях я просто не вижу возможности ни Путину, ни Суровикину, ни святым Петру и Павлу что-либо изменить.

Авдеевка … думаю, видео, на котором показаны удары LPGM, развернутых украинским спецподразделением Omega, хорошо резюмирует ситуацию.

Марьинка. Наконец, последние два дня россияне ведут обстрелы и штурмы на всем протяжении линии фронта от Красногоровки до Победы, севернее и южнее Марьинки (юго-западнее Донецка). Могли бы и продвинуться на несколько десятков метров.

«Для записи»: говорят, что мировой рекорд по дальнему снайперскому выстрелу составляет около 3540 м и был установлен в Ираке. Украинцы утверждают, что их снайпер из 73-го Морского центра специального назначения попал в цель с 2710 м, что является рекордом в этой войне.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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