Этот обстрел ломает шаблоны. Что задумали враги

Последние обстрелы он постоянно что-то меняет (средства, время, продолжительность), но так кардинально можно сравнить с началом использования ПКР Циркон из Крыма. Если раньше мы привыкли к классической схеме «взлет ночью — пуски на рассвете», то вчерашняя атака стала примером растягивания удара во времени более чем на 24 часа и впервые запусков ракет днем. Чтобы они прилетели на вечер.

Реклама

Вы сразу можете вспомнить дневной обстрел Киева крылатыми ракетами, когда попали в Охматдет, но это было точно до обеда. Потому что в обед уже сотни людей разбирали завалы, лично видел. А это — впервые взлетели Ту-95МС примерно в 14:00, чтобы крылатые ракеты прилетели к нам уже вечером. То есть, перенесли прилет ракет по целям с утренних сумерек — на вечерние.

Перенесли прилет ракет по целям с утренних сумерек — на вечерние

С чем это связано? Да может быть много факторов. От специального покрытия камер ракет Х-101 германием, что позволяет максимально хорошо видеть пролетающую под собой поверхность до — постоянной хрестоматийной информации, что в сумерках люди и тепловизоры хуже всего видят воздушные цели. Из-за теплового перехода. Но наша авиация показывает, что для бортовых РЛС самолетов это уже не сложные цели хоть утром, хоть вечером. Результат, как говорил классик, на табло — 19 из 20 крылатых ракет были сбиты примерно за час комбинированной атаки.

Когда я 15 апреля писал о поражении дронами дальнего завода СНХЗ — говорил, что рано писать анализ атаки, еще ночь впереди. И враги не заставили себя долго ждать. Они запустили аж 19 баллистических ракет в две волны, специально даже дублировано по целям, чтобы а) попасть повторно, если ракеты были сбиты; и б) чтобы убить кого-то, кто уже прибыл на места горения ракет/обломков. Из-за этого есть потери среди социальных служб, полицейских и ГСЧС. Максимально подлая и чисто российская тактика против населения.

Процент сбития в этом случае получился довольно низкий. 8 из 19 баллистических ракет. Чего они и хотели. Сутки «качать» силы ПВО, 659 разного рода БпЛА для мусора и истощение ракетного резерва ракет Пак-3 для Петриотов. Плюс, когда вы видите сообщение «скоростная цель на Кропивницкий», — то это с очень большой вероятностью удар по аэродрому Канатово, где базируется оперативный аэродром нашей авиации.

Реклама:

Выводы. Это снова уникальный обстрел, потому что впервые время удара ракетами перенесено на вечерние сумерки. Новая тактика. И кажется, наша результативность им не понравилась. Следующая атака вернется к ночным пускам.

Растягивание по времени. Если рассчитать время как: взлет первых Шахедов, взлет стратегической авиации, ночная баллистика и последние шахеды утром, — то это более 24 часов одна атака. Максимальное истощение расчетов, людей и техники.

Баллистическая атака в две волны. Максимально быстрые цели, когда ночью киевляне даже не успели спуститься в укрытие. От запуска до прилета Искандера — 5 минут. Это террор и истощение запасов ракет Пак-3 к Петриотам.

Судя по тому, что по Белой Церкви били по складским помещениям возле ТЭЦ — возможно, все еще целятся на нашу энергетику, хотя и должны были бы перейти на летние цели (вода, очистные сооружения, мосты, газ). А возможно, искали что-то на складах.