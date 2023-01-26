Кто для Зеленского Путин? 26 января, 19:07

Чем жила страна 26 января 2022 года

● Кто для Зеленского Путин? Президент Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован во встрече с российским диктаром для каких-либо мирных переговоров. Потому что Путин для него — «никто».

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«Мне это не интересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России. Я не хочу сражаться на территории России. Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится . Вот и все», — объяснил Зеленский свою позицию по мирным переговорам в интервью Sky News.

● Новая ракетная атака со стороны россиян. Россия нанесла новую массированную атаку по Украине: после ночных ударов иранскими дронами утром 26 января РФ обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами. Утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога, она длилась около четырех часов, до 12:08. Ночью враг атаковал страну иранскими дронами, были сбиты все 24, из них около 15 в небе над Киевом.

В первой половине дня, по данным ВСУ, Россия запустила 55 крылатых ракет, силы ПВО сбили 47. Пуски были с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря. Среди ракет — Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, ракеты Калибр, а также управляемые авиационные ракеты Х-59. По данным ГСЧС на 15:00, 11 человек погибли и 11 ранены. 20 крылатых ракет были сбиты на подлете к Киеву и над столицей.

Подтверждено попадание в таких регионах: Одесская область — повреждены два энергообъекта, пострадавших нет; Винницкая область — пострадавших нет, информации о месте «прилета» пока не было; Киевская область — россияне попали в энергообъект, пострадавших нет, повреждена гражданская инфраструктура (частные дома, многоэтажки, авто местных жителей — речь идет о выбитых окнах, поврежденных крышах и фасадах домов); Киев — взрыв в Днепровском районе, часть ракеты также упала в Голосеевском ( огиб человек 55 лет, два человека госпитализированы), все объекты инфраструктуры столицы работают штатно.

● Немецкие Лео будут до конца марта. В Берлине обещают передать Украине танки Leopard 2 уже к концу марта. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Отвечая на вопрос, своевременно ли было принято решение о передаче Украине немецких Leopard 2 на фоне угрозы ожидаемого весной нового масштабного наступления РФ, он назвал такой шаг «своевременным».

На сегодняшний день подтверждены поставки Украине 73 современных танков западных образцов: 14 Challenger 2 из Великобритании; 31 Abrams из США; 14 Leopard 2 из Германии; 14 Leopard 2 — из Польши. Также ранее президент Владимир Зеленский подтверждал, что в Украину должно поступить 90 модернизированных Т-72. Передача еще 30 официально не подтверждена.

● Польским танкам нужно несколько недель. Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Польша отправит танки Leopard Украине в течение нескольких недель. По его словам, Польша готова передать одну роту Leopard — 14 танков.

● Военно-промышленная компания Rheinmetall хочет предоставить танкам Leopard, которые Украине будут передавать Германия и другие страны, большое количество боеприпасов. В компании заявили, что значительно увеличили свои мощности по производству боеприпасов — особенно в секторе крупных калибров.

● Великобритания рассчитывает, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта, заявил министр оборонных закупок Алекс Чок.

● Кремлю следует начинать волноваться. Решение США по передаче ВСУ 31 танка M1 Abrams открывает перед украинскими военными новые возможности во время наступления, которое может начаться уже весной. Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус. По его словам, появление американских танков в Украине для кремлевского режима является серьезной причиной для волнений.

● В феврале — новый Рамштайн. Девятая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО. Также на 14−15 февраля запланировано заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны в Брюсселе. Его возглавит генсек НАТО Йенс Столтенберг. В Офисе президента надеются, что следующий Рамштайн будет «авиационным» (предыдущий, от 20 января, стал «танковым»).

● Европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации. Об этом написало Politico с ссылкой на источники.

● Страна-агрессор учится на своих ошибках, и сейчас ВСУ труднее бить по ее складам боеприпасов и логистическим центрам. Поэтому Украине необходимы ракеты большей дальности, пояснил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

● Один Соледар — это две Чечни. Во время боев за крошечный Соледар в Донецкой области (до войны — 11 тыс. населения) русские оккупационные войска потеряли столько же людей, сколько в двух войнах в Чечне. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

25 января Украина официально объявили об отходе из Соледара — на его западные окраины. Ожесточенные бои за город продолжались с начала месяца. Силы обороны отошли для сохранения жизней личного состава, выполнив основную задачу — выровняв линию фронта и не позволив русским войскам выйти в тыл.

● Уже около 124 тыс. За прошедшие сутки в Украине было ликвидировано около 780 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 123 860 своих военных. Это данные Генштаба по состоянию на утро 26 января.

Кроме того, враг потерял: танков — 3175 (+14 за сутки), боевых бронированных машин — 6334 (+27), артсистем — 2169 (+15), РСЗО — 452 (+2), средств ПВО — 220 (+0), самолетов — 292 (+2), вертолетов — 282 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1908 (+6) и многое другое.

● ПАСЕ рассматривает действия РФ как геноцид. Официальная риторика РФ, которая используется для оправдания полномасштабного вторжения в Украину, имеет признаки публичного подстрекательства к геноциду и может свидетельствовать о геноцидном намерении уничтожить украинскую нацию как таковую. Об этом говорится в резолюции «Правовые аспекты и аспекты прав человека в агрессии РФ против Украины», принятой ПАСЕ. В ней ПАСЕ напоминает, что все государства — участники Конвенции о геноциде «должны наказывать геноцид».

И напоследок:

● Николай Киевский оказался Колей Таиландским. Народного депутата Николая Тищенко уволили с должности заместителя председателя фракции Слуга народа и исключили из партии после его поездки в Таиланд. Все это «слуги народа» сделали с молниеносной быстротой. Ведь только сегодня посольство Украины анонсировало поездку Тищенко в Таиланд, где на 27 января у него якобы запланирована встреча «для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины». Это возмутило пользователей соцсетей, журналистов, общественных деятелей. Сам Тищенко свою поездку еще не комментировал и на исключение из Слуги народа не реагировал. А спикер ВР Руслан Стефанчук заявил, что Тищенко он за границу не отправлял и распоряжение на командировку в Таиланд не подписывал.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.