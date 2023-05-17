Охота за Patriot в Киеве. Как Кинжал мог повредить пусковую установку 17 мая, 19:07 NV Премиум

Информация о повреждении может соответствовать действительности

Надо понимать, что такое комплекс Patriot, дивизион, батарея — как угодно назовите — и пусковая установка.

Пусковая установка — это четыре тубы с ракетами, которые вместе совмещаются с подводом определенных кабелей. А комплекс Patriot — локатор (самое основное), машина управления и до восьми (есть четыре, есть шесть) пусковых установок. В каждой пусковой установке — четыре ракеты. То есть, максимально количество ракет комплекса — 32. Но они все разбросаны по большой площади. Локатор — отдельно, так как по локатору иногда приходят противорадиолокационные ракеты. Машина боевого управления — отдельно стоит. Разница между ними может быть километры и десятки километров. Там есть определенная система связи. Они не в одной точке стоят. Также и пусковые установки. В зависимости от задачи пусковые установки могут стоять друг от друга на километровой дальности.

Видео дня

Итак — это не комплекс, который стоит весь в одном месте. Это рассредоточение.