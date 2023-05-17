Роман Свитан

Роман Свитан

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Охота за Patriot в Киеве. Как Кинжал мог повредить пусковую установку

17 мая, 19:07
NV Премиум
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Информация о повреждении может соответствовать действительности

Надо понимать, что такое комплекс Patriot, дивизион, батарея — как угодно назовите — и пусковая установка.

Пусковая установка — это четыре тубы с ракетами, которые вместе совмещаются с подводом определенных кабелей. А комплекс Patriot — локатор (самое основное), машина управления и до восьми (есть четыре, есть шесть) пусковых установок. В каждой пусковой установке — четыре ракеты. То есть, максимально количество ракет комплекса — 32. Но они все разбросаны по большой площади. Локатор — отдельно, так как по локатору иногда приходят противорадиолокационные ракеты. Машина боевого управления — отдельно стоит. Разница между ними может быть километры и десятки километров. Там есть определенная система связи. Они не в одной точке стоят. Также и пусковые установки. В зависимости от задачи пусковые установки могут стоять друг от друга на километровой дальности.

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Итак — это не комплекс, который стоит весь в одном месте. Это рассредоточение.

Теги:   Киев ЗРК Patriot радио NV Х-47 Кинжал Роман Свитан

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