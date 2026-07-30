О ночной ракетной атаке и вероятности нового удара баллистикой по Киеву

Немного о ночной ракетной атаке. Да, она снова уникальна, но в негативном для врагов свете. Она удивила меня своей безалаберностью, а не количественными или временными показателями. Я наблюдал за ней всю ночь, и возникли два момента, удивившие меня и требующие обязательного упоминания в анализе:

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1. Практическое отсутствие баллистики по Киеву. А она должна была быть! Гнать стратегические самолеты из Сибири, чтобы запустить всего лишь до 50 крылатых ракет Х-101? Зная, что у нас сбивается 95% таких ракет, и что в двух последних крупных атаках с применением баллистики их вообще не использовали — это ерунда, а не атака. Извините, но это точно не стратегический замысел.

Да, можно сказать, что целями были объекты в западных областях Украины, а баллистика туда не долетит — поэтому её и не применяли. Но ведь и крылатым ракетам нужно туда долететь, а шансов уцелеть в пути у них всё меньше. К тому же, для таких расстояний существуют Цирконы и Кинжалы. А они убили половину многодетной семьи под Кривым Рогом Цирконом!

Убили Цирконом половину многодетной семьи под Кривым Рогом

Пострадал и Львов, и я выражаю соболезнования всем. Но 60 крылатых ракет (одна — в сторону Польши) — ради чего? Потому что могут? Но каждая атака преследует определенные цели. Не могут они просто так запустить ракеты на 300 миллионов только потому, что могут.

2. А этот аспект уже отчетливо прорисовывается. Истощение людей. И не только наших сил ПВО и авиации (которая снова сбила большинство крылатых ракет). Начиная с часа ночи, каждый час следовал «залп» — информационный (запуск нескольких баллистических и крылатых ракет, их вход в воздушное пространство Украины) или непосредственно ракетный. Ровно с 4 до 5 часов все наблюдали за «табуном» крылатых ракет, летевших в сторону Львовской области. В 6 утра залетела еще одна группа крылатых ракет. Это террор населения. Чтобы люди всю ночь не спали, следили за обстановкой и сидели в укрытиях.

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Это определенно была спланированная атака. Закрывали месяц. Возможно, сегодня еще будет залп баллистикой по Киеву. Но эта ночь точно показала, что спланировали всё еще несколько недель назад — после новостей о том, что число людей в метро и на паркингах постоянно растет. И я думаю, что такие атаки еще будут. Мы уничтожаем их склады Wildberries с посылками — а они кошмарят украинцев обстрелом, растянутым на всю ночь. Таков их ответ на наши действия. Они просто конченые — вот и творят такое.

Выводы уже в тексте. Теперь посмотрим на реакцию Польши, потому что 90 километров по их территории ракета летала. А на Х-101 очень тяжело повлиять радиоэлектронно, там маршрут несколько дней программируется, чтобы ее никак не сбили с курса. Ведь пока, как на видео, они четырьмя F-16 не могут ее сбить. А вертолет ищет воронку в полях. Под Люблином.

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