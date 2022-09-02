Хотите узнать правду о войне? Вот как работает разведка 2 сентября, 16:00 Эксклюзив НВ

Чем должен руководствоваться человек, желающий получить информацию, максимально приближенную к действительности

Сейчас война — это интересующая всех тема. Поэтому сейчас невероятное количество различных источников информации, пытающихся рассказывать о войне. Человек, воспитывающий у себя критическое мышление, сначала выбирает себе несколько источников информации, совершенно разных. Люди, читающие один или два телеграм-канала или смотрящие исключительно Марафон единых новостей, ограничивают себя. Читайте несколько десятков источников информации. Затем, постепенно проверяя эту информацию, будете видеть примерно так: этот источник уже 2−3 раза соврал, этот канал информации недоговаривает, но содержит определенные намеки, позволяющие систематизировать информацию.

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На самом деле максимально объективная информация получается наложением источников информации друг на друга. Так работает разведка и именно так работает журналистика по большому счету. Если у вас нет первоисточника (а у вас его не может быть, потому что вы не можете перезвонить в Генштаб ВСУ, так же, как и в Генштаб РФ, в ЦРУ или в Ми-6 и спросить, как оно на самом деле), то у вас есть возможность получать через легальные каналы информации. И путем наложения вы получите для себя какую-тоь усредненную картинку, из которой можете делать выводы.

Стоит ли читать сообщения террориста Игоря Стрелкова-Гиркина? Я бы его не назвал пропагандистом. Это, кстати, то, что его качественно отличает от других российских блогеров. Понятно, что это враг Украины, доверять даже на 70% тому, что он пишет, не стоит. Но он интересен, потому что он отражает определенные настроения, и в том числе, настроения тех людей, которые воюют против Украины на ее территории и с которыми он имеет контакт. То есть информация эта тоже может быть такой, какой можно пользоваться, анализируя общий поток информации.

Я бы Гиркина не назвал пропагандистом

Это означает, что, взяв какие-то данные даже у врага, вы можете сопоставить их с другими источниками и выйти на какую-то информацию, которая даст вам представление о реальной картине. Если Гиркин, например, говорит о недостаточной комплектации российских БТГ и о том, что у них потери мобилизованных из Донецкой и Луганской областей используются как пушечное мясо, это соответствует действительности.

Это не значит, что все, что он говорит, действительности соответствует. Но как первоисточник определенных новостей — да, имеет право на существование. Просто эту информацию тоже нужно проверять, сопоставляя ее с другой.

Еще раз говорю: и журналисты, и разведчики так и действуют. Они пытаются получить максимальное количество информации из разных источников, но затем проверяя, сопоставляя, критически к ней относясь, выбирают вариант, дающий пищу для собственных выводов. Подчеркну — для собственных. Так что вы не должны быть ретранслятором какой-то полученной информации.

Важно: количество источников, откуда вы берете информацию, не может быть огромное. Иначе вы просто запутаетесь. И понятно, что не следует воспринимать как истину в последней инстанции, в первую очередь те источники информации, которые являются пропагандистскими (не зависимо — со знаком минус, или со знаком плюс). То есть, включайте голову. Врага тоже нужно читать, потому что врага нужно знать в лицо.

Полную версию интервью с Сергеем Рахманиным смотрите на Радио НВ:

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