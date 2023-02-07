Неизбежно ли увольнение Резникова с поста министра обороны 7 февраля, 16:01 Эксклюзив NV

Давайте попробуем максимально хладнокровно посмотреть на ситуацию

Мое понимание: во время войны, если и решаться на соответствующие кадровые перестановки, кадровые ротации здесь должна быть очень железобетонная причина. Это во-первых.

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Во-вторых, если нет твердого убеждения, что какая-то кадровая замена произойдет, то говорить о ней преждевременно — это вредит общему делу. Но почему такая информация распространялась чем руководствовались, те, кто ее распространял, а потом включал заднюю, как любят говорить политики, этот вопрос — не ко мне.

Во всяком случае, инициатором подобных кадровых ротаций должен быть президент. Это его прерогатива вносить представление на назначение и освобождение от должности министра обороны или, например, председателя службы безопасности. А его резон и его мотивы нужно спрашивать у президента.

Так, было несколько неприятных скандалов, связанных с министерством обороны. Я бы не говорил пока о коррупции, потому что факт коррупции не доказан. Когда будут соответствующие следственные действия, когда будет предъявлено обвинение, будет приговор суда, тогда мы сможем утверждать, что действительно имели место коррупционные сделки. Но, по крайней мере, есть вопросы и достаточно жесткие. И этих вопросов, к большому сожалению, очень много. Есть ли непосредственно вина в этом г-на Резникова? Ну, учитывая, что он является главным менеджером этого министерства, наверное, опосредованную ответственность он должен нести, если будет доказано, что действительно имело место злоупотребление или коррупция. Является ли его увольнение с должности неизбежным — я не уверен.

Определенный уровень доверия к господину Резникову есть

Насколько я понимаю, с одной стороны, была необходимость ответить на определенные запросы общества и на определенные вопросы, которые появлялись у наших партнеров, с другой стороны, насколько мне известно, определенный уровень доверия господину Резникову есть, поэтому я не думаю что это отставка неизбежна. Но точно это утверждать не могу, потому что я не общаюсь с президентом по этому поводу, его мотивы и логика его поведения мне неизвестны.

Отставка министра обороны — это очень чувствительная и щекотливая тема. Давайте попробуем максимально хладнокровно посмотреть на ситуацию.