Сколько еще продлится война России против Украины 21 декабря, 12:59 Эксклюзив НВ

Агентство Bloomberg смоделировало четыре сценария развития войны России с Украиной на основе анализа военных конфликтов за последние 200 лет

Согласно их данным, средняя продолжительность современных войн составляет 15 месяцев. А российско-украинская война, полагают, может быть и «вечной».

Я не готов анализировать все войны, продолжавшиеся в течение двух столетий. Но если мы возьмем последние масштабные войны, то действительно увидим, что войны, которые сопоставимы или превышают масштабы этой войны, обычно продолжаются долго. Я не принимаю даже во внимание Первую и Вторую мировые. Более или менее сопоставимая по масштабам, по характеру продолжавшаяся в недавнем прошлом война — это война между Ираном и Ираком. Так вот она длилась восемь лет. Непродолжительные войны — это войны, которые являются локальными. Это колониальные войны, хотя пример обеих вьетнамских войн, которую вели Франция, США, тоже продолжались достаточно долго. Особенно это касается конфликта между США и Вьетнамом.

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Если речь идет о масштабной войне, когда привлекается большое количество сил и средств, она вряд ли может длиться недолго. Это первый аргумент против того, чтобы думать, что эта война будет продолжаться недолго, к сожалению.

Второй аргумент: